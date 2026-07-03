ClickHouse ofrece varios enfoques para trabajar con JSON, cada uno con sus propias ventajas, desventajas y casos de uso. En esta guía, veremos cómo cargar JSON y diseñar el esquema de forma óptima. Esta guía consta de las siguientes secciones:
- Carga de JSON - Carga y consulta de JSON estructurado y semiestructurado en ClickHouse con esquemas simples.
- Inferencia de esquema JSON - Uso de la inferencia de esquema JSON para consultar JSON y crear esquemas de tablas.
- Diseño del esquema JSON - Pasos para diseñar y optimizar el esquema JSON.
- Exportación de JSON - Cómo exportar JSON.
- Manejo de otros formatos JSON - Algunos consejos para manejar formatos JSON distintos del delimitado por saltos de línea (NDJSON).
- Otros enfoques para modelar JSON - Enfoques heredados para modelar JSON. No recomendado.