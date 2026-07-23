El tipo de dato
Descripción
SimpleAggregateFunction almacena el estado intermedio de una
función de agregación, pero no su estado completo, como sí lo hace el tipo
AggregateFunction.
Esta optimización puede aplicarse a funciones para las que se cumple la siguiente propiedad:
el resultado de aplicar una funciónEsta propiedad garantiza que los resultados parciales de la agregación son suficientes para calcular el resultado combinado, por lo que no es necesario almacenar ni procesar datos adicionales. Por ejemplo, el resultado de las funciones
fa un conjunto de filas
S1 UNION ALL S2puede obtenerse aplicando
fpor separado a partes del conjunto de filas, y después volviendo a aplicar
fa los resultados:
f(S1 UNION ALL S2) = f(f(S1) UNION ALL f(S2)).
min o
max no requiere pasos adicionales para
calcular el resultado final a partir de los pasos intermedios, mientras que la función
avg
requiere llevar un registro de una suma y un conteo, que se dividirán para obtener el
promedio en un paso final de
Merge que combina los estados intermedios.
Los valores de una función de agregación suelen generarse llamando a una función de agregación
con el combinador
-SimpleState añadido al nombre de la función.
Sintaxis
Parámetros
SimpleAggregateFunction(aggregate_function_name, types_of_arguments...)
aggregate_function_name- El nombre de una función de agregación.
Type- Los tipos de los argumentos de la función de agregación.
Se admiten las siguientes funciones de agregación:
Funciones compatibles
any
any_respect_nulls
anyLast
anyLast_respect_nulls
min
max
sum
sumWithOverflow
groupBitAnd
groupBitOr
groupBitXor
groupArrayArray
groupUniqArrayArray
groupUniqArrayArrayMap
sumMap(
sumMappedArrays)
minMap(
minMappedArrays)
maxMap(
maxMappedArrays)
Los valores de
SimpleAggregateFunction(func, Type) tienen el mismo
Type,
por lo que, a diferencia del tipo
AggregateFunction, no es necesario aplicar
los combinadores
-Merge/
-State.El tipo
SimpleAggregateFunction ofrece mejor rendimiento que
AggregateFunction
para las mismas funciones de agregación.
Ejemplo
CREATE TABLE simple (id UInt64, val SimpleAggregateFunction(sum, Double)) ENGINE=AggregatingMergeTree ORDER BY id;