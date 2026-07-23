لنفترض أننا نريد استيراد البيانات من ملف السجل التالي:
الاستيراد باستخدام قالب
head error.log
يمكننا استخدام تنسيق قالب لاستيراد هذه البيانات. ويجب تعريف سلسلة قالب تتضمن عناصر نائبة للقيم لكل صف من بيانات الإدخال:
2023/01/15 14:51:17 [error] client: 7.2.8.1, server: example.com "GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1"
2023/01/16 06:02:09 [error] client: 8.4.2.7, server: example.com "GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1"
2023/01/15 13:46:13 [error] client: 6.9.3.7, server: example.com "GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1"
2023/01/16 05:34:55 [error] client: 9.9.7.6, server: example.com "GET /h5/static/cert/icon_yanzhengma.png HTTP/1.1"
لنُنشئ جدولًا لاستيراد بياناتنا إليه:
<time> [error] client: <ip>, server: <host> "<request>"
لاستيراد البيانات باستخدام قالب معيّن، علينا حفظ سلسلة القالب الخاصة بنا في ملف (row.template في حالتنا):
CREATE TABLE error_log
(
`time` DateTime,
`ip` String,
`host` String,
`request` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, request, time)
نحدّد اسم العمود وقاعدة الإفلات بصيغة
${time:Escaped} [error] client: ${ip:CSV}, server: ${host:CSV} ${request:JSON}
${name:escaping}. تتوفر هنا عدة خيارات، مثل CSV وJSON وEscaped وQuoted، وتطبّق قواعد الإفلات المقابلة.
يمكننا الآن استخدام الملف المحدد كوسيط لخيار الإعدادات
format_template_row عند استيراد البيانات (لاحظ أن ملفَي القالب والبيانات يجب ألا يحتويَا على رمز
\n إضافي في نهاية الملف):
ويمكننا التأكد من تحميل بياناتنا إلى الجدول:
INSERT INTO error_log FROM INFILE 'error.log'
SETTINGS format_template_row = 'row.template'
FORMAT Template
SELECT
request,
count(*)
FROM error_log
GROUP BY request
┌─request──────────────────────────────────────────┬─count()─┐
│ GET /img/close.png HTTP/1.1 │ 176 │
│ GET /h5/static/cert/icon_yanzhengma.png HTTP/1.1 │ 172 │
│ GET /phone/images/icon_01.png HTTP/1.1 │ 139 │
│ GET /apple-touch-icon-precomposed.png HTTP/1.1 │ 161 │
│ GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1 │ 162 │
│ GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1 │ 190 │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
فكّر في استخدام TemplateIgnoreSpaces، إذ يتيح تجاهل المسافات البيضاء بين المحددات في القالب:
تجاهل المسافات البيضاء
Template: --> "p1: ${p1:CSV}, p2: ${p2:CSV}"
TemplateIgnoreSpaces --> "p1:${p1:CSV}, p2:${p2:CSV}"
يمكننا أيضًا تصدير البيانات إلى أي تنسيق نصي باستخدام القوالب. في هذه الحالة، نحتاج إلى إنشاء ملفين: قالب مجموعة النتائج، الذي يحدّد بنية مجموعة النتائج بالكامل:
تصدير البيانات باستخدام القوالب
هنا، يُمثّل
== Top 10 IPs ==
${data}
--- ${rows_read:XML} rows read in ${time:XML} ---
rows_read و
time مقاييس النظام المتاحة لكل طلب. ويشير
data إلى الصفوف المُولَّدة (يجب أن يأتي
${data} دائمًا كأول عنصر نائب في هذا الملف)، استنادًا إلى قالب مُعرَّف في ملف قالب الصفوف:
الآن، لنستخدم هذه القوالب لتصدير الاستعلام التالي:
${ip:Escaped} generated ${total:Escaped} requests
SELECT
ip,
count() AS total
FROM error_log GROUP BY ip ORDER BY total DESC LIMIT 10
FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = 'output.results',
format_template_row = 'output.rows';
== Top 10 IPs ==
9.8.4.6 generated 3 requests
9.5.1.1 generated 3 requests
2.4.8.9 generated 3 requests
4.8.8.2 generated 3 requests
4.5.4.4 generated 3 requests
3.3.6.4 generated 2 requests
8.9.5.9 generated 2 requests
2.5.1.8 generated 2 requests
6.8.3.6 generated 2 requests
6.6.3.5 generated 2 requests
--- 1000 rows read in 0.001380604 ---
يمكن أيضًا تصدير النتائج المعتمدة على القوالب إلى ملفات باستخدام عبارة
التصدير إلى ملفات HTML
INTO OUTFILE. لنُنشئ ملفات HTML استنادًا إلى تنسيقي مجموعة النتائج والصف المحدَّدين:
SELECT
ip,
count() AS total
FROM error_log GROUP BY ip ORDER BY total DESC LIMIT 10
INTO OUTFILE 'out.html'
FORMAT Template
SETTINGS format_template_resultset = 'html.results',
format_template_row = 'html.row'
يمكن استخدام تنسيق Template لإنشاء أي ملفات بتنسيقات نصية تقريبًا، بما في ذلك XML. ما عليك سوى توفير قالب مناسب ثم تنفيذ التصدير. يمكنك أيضًا استخدام تنسيق XML للحصول على نتائج XML قياسية تتضمن البيانات الوصفية:
التصدير إلى XML
SELECT *
FROM error_log
LIMIT 3
FORMAT XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<result>
<meta>
<columns>
<column>
<name>time</name>
<type>DateTime</type>
</column>
...
</columns>
</meta>
<data>
<row>
<time>2023-01-15 13:00:01</time>
<ip>3.5.9.2</ip>
<host>example.com</host>
<request>GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1</request>
</row>
...
</data>
<rows>3</rows>
<rows_before_limit_at_least>1000</rows_before_limit_at_least>
<statistics>
<elapsed>0.000745001</elapsed>
<rows_read>1000</rows_read>
<bytes_read>88184</bytes_read>
</statistics>
</result>
يُستخدم تنسيق Regexp للحالات الأكثر تعقيدًا، عندما يلزم parse بيانات الإدخال بطريقة أكثر تعقيدًا. لنحلّل ملف المثال error.log، لكن هذه المرة سنستخرج اسم الملف والبروتوكول لحفظهما في أعمدة منفصلة. أولًا، لنُعِد جدولًا جديدًا لهذا الغرض:
استيراد البيانات باستخدام التعبيرات النمطية
يمكننا الآن استيراد البيانات باستخدام تعبير نمطي:
CREATE TABLE error_log
(
`time` DateTime,
`ip` String,
`host` String,
`file` String,
`protocol` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, file, time)
سيُدرج ClickHouse البيانات من كل مجموعة التقاط في العمود المناسب وفقًا لترتيبها. لنتحقق من البيانات:
INSERT INTO error_log FROM INFILE 'error.log'
SETTINGS
format_regexp = '(.+?) \\[error\\] client: (.+), server: (.+?) "GET .+?([^/]+\\.[^ ]+) (.+?)"'
FORMAT Regexp
SELECT * FROM error_log LIMIT 5
بشكلٍ افتراضي، سيُصدر ClickHouse خطأً عند وجود صفوف غير متطابقة. إذا كنت تريد تخطي الصفوف غير المتطابقة بدلًا من ذلك، ففعِّل هذا السلوك باستخدام الخيار format_regexp_skip_unmatched:
┌────────────────time─┬─ip──────┬─host────────┬─file─────────────────────────┬─protocol─┐
│ 2023-01-15 13:00:01 │ 3.5.9.2 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:01:40 │ 3.7.2.5 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:16:49 │ 9.2.9.2 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:21:38 │ 8.8.5.3 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:31:27 │ 9.5.8.4 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
└─────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘
SET format_regexp_skip_unmatched = 1;
يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، النصية والثنائية على حد سواء، لتلبية مختلف السيناريوهات والمنصات. اطّلع على المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية:
تنسيقات أخرى
- تنسيقات CSV وTSV
- Parquet
- تنسيقات JSON
- Regex والقوالب
- تنسيقات Native والثنائية
- تنسيقات SQL