في هذا القسم، نفترض أن بيانات JSON بتنسيق
تحميل JSON المنظَّم
NDJSON (JSON المحدَّد بسطر جديد)، المعروف بـ
JSONEachRow في ClickHouse، وأنها ذات بنية منتظمة، أي أن أسماء الأعمدة وأنواعها ثابتة. يُعدّ
NDJSON التنسيق المفضَّل لتحميل JSON نظرًا لإيجازه واستخدامه الفعّال للمساحة، غير أن تنسيقات أخرى مدعومة أيضًا لكلٍّ من الإدخال والإخراج.
خذ بعين الاعتبار نموذج JSON التالي، الذي يمثّل سجلاً من مجموعة بيانات بايثون PyPI:
لتحميل كائن JSON هذا في ClickHouse، يجب تعريف مخطط الجدول. في هذه الحالة البسيطة، البنية ثابتة، وأسماء الأعمدة معروفة، وأنواعها محددة بدقة. على الرغم من أن ClickHouse يدعم البيانات شبه المنظمة عبر نوع JSON، إذ يمكن أن تكون أسماء المفاتيح وأنواعها ديناميكية، فإن ذلك غير ضروري في هذه الحالة.
{
"date": "2022-11-15",
"country_code": "ES",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "pip",
"python_minor": "3.9",
"system": "Linux",
"version": "0.3.0"
}
يظهر أدناه مخطط بسيط لهذا الغرض، حيث تُعيَّن مفاتيح JSON إلى أسماء الأعمدة:
فضّل المخططات الثابتة كلما أمكنفي الحالات التي تكون فيها الأعمدة ذات أسماء وأنواع ثابتة، ولا يُتوقع إضافة أعمدة جديدة، فاحرص دائمًا في بيئة الإنتاج على استخدام مخطط مُعرّف مسبقًا وثابتًا.ويُفضَّل نوع JSON للبيانات عالية الديناميكية، حيث تكون أسماء الأعمدة وأنواعها عرضة للتغيير. كما يكون هذا النوع مفيدًا أيضًا في إعداد النماذج الأولية واستكشاف البيانات.
CREATE TABLE pypi (
`date` Date,
`country_code` String,
`project` String,
`type` String,
`installer` String,
`python_minor` String,
`system` String,
`version` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, date)
يمكن لـ ClickHouse تحميل بيانات JSON بعدة صيغ، مع استنتاج النوع تلقائيًا من الامتداد والمحتويات. يمكننا قراءة ملفات JSON للجدول أعلاه باستخدام دالة S3:
مفاتيح الترتيباخترنا هنا مفتاح ترتيب باستخدام عبارة
ORDER BY. لمزيد من التفاصيل حول مفاتيح الترتيب وكيفية اختيارها، راجع هذا القسم.
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz')
LIMIT 1
لاحظ أننا لسنا مضطرين إلى تحديد صيغة الملف. بدلاً من ذلك، نستخدم glob pattern لقراءة جميع ملفات
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type────────┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.232 sec.
*.json.gz في الـ bucket. يستنتج ClickHouse تلقائياً أن الصيغة هي
JSONEachRow (ndjson) انطلاقاً من امتداد الملف ومحتوياته. يمكن تحديد الصيغة يدوياً عبر دوال المعاملات إذا تعذّر على ClickHouse اكتشافها.
SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONEachRow)
لإدراج الصفوف الموجودة في هذه الملفات، يمكننا استخدام
الملفات المضغوطةالملفات المذكورة أعلاه مضغوطة أيضًا. ويتعرّف ClickHouse على ذلك ويتعامل معه تلقائيًا.
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO pypi SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz')
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 10.445 sec. Processed 19.49 million rows, 35.71 MB (1.87 million rows/s., 3.42 MB/s.)
SELECT * FROM pypi LIMIT 2
يمكن أيضًا تحميل الصفوف مباشرةً باستخدام بند
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type──┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.005 sec. Processed 8.19 thousand rows, 908.03 KB (1.63 million rows/s., 180.38 MB/s.)
FORMAT، مثلًا.
تفترض هذه الأمثلة استخدام التنسيق
INSERT INTO pypi
FORMAT JSONEachRow
{"date":"2022-11-15","country_code":"CN","project":"clickhouse-connect","type":"bdist_wheel","installer":"bandersnatch","python_minor":"","system":"","version":"0.2.8"}
JSONEachRow. كما أن تنسيقات JSON الشائعة الأخرى مدعومة أيضًا، وتتوفر هنا أمثلة على كيفية تحميلها.
في مثالنا السابق، حمّلنا بيانات JSON كانت ثابتة وبأسماء مفاتيح وأنواع معروفة جيدًا. لكن هذا لا ينطبق غالبًا، إذ يمكن إضافة مفاتيح أو قد تتغير أنواعها. وهذا شائع في حالات استخدام مثل بيانات observability. يتعامل ClickHouse مع ذلك من خلال نوع
تحميل JSON شبه المهيكل
JSON مخصص.
تأمل المثال التالي من نسخة موسعة من مجموعة بيانات Python PyPI dataset أعلاه. هنا أضفنا عمود
tags عشوائيًا يحتوي على أزواج مفتاح-قيمة عشوائية.
عمود
{
"date": "2022-09-22",
"country_code": "IN",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "bandersnatch",
"python_minor": "",
"system": "",
"version": "0.2.8",
"tags": {
"5gTux": "f3to*PMvaTYZsz!*rtzX1",
"nD8CV": "value"
}
}
tags هنا غير متوقَّع، لذا يستحيل علينا نمذجته. لتحميل هذه البيانات، يمكننا استخدام المخطط السابق، مع إضافة عمود
tags من النوع
JSON:
نملأ الجدول بالطريقة نفسها المستخدمة مع مجموعة البيانات الأصلية:
SET enable_json_type = 1;
CREATE TABLE pypi_with_tags
(
`date` Date,
`country_code` String,
`project` String,
`type` String,
`installer` String,
`python_minor` String,
`system` String,
`version` String,
`tags` JSON
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, date);
INSERT INTO pypi_with_tags SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample.json.gz')
INSERT INTO pypi_with_tags SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample.json.gz')
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 255.679 sec. Processed 1.00 million rows, 29.00 MB (3.91 thousand rows/s., 113.43 KB/s.)
Peak memory usage: 2.00 GiB.
SELECT *
FROM pypi_with_tags
LIMIT 2
لاحظ هنا فرق الأداء عند تحميل البيانات. يتطلب عمود JSON استنتاج النوع وقت الإدراج، بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية إذا وُجدت أعمدة لها أكثر من نوع واحد. ومع أنه يمكن تهيئة نوع JSON (راجع Designing JSON schema) لتحقيق أداء مماثل لتعريف الأعمدة صراحةً، فإنه مصمم عمدًا ليكون مرنًا بشكل افتراضي. لكن هذه المرونة تأتي على حسابٍ ما.
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type──┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┬─tags─────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │ {"nsBM":"5194603446944555691"} │
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │ {"4zD5MYQz4JkP1QqsJIS":"0","name":"8881321089124243208"} │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.149 sec.
استخدم نوع JSON إذا كانت بياناتك:
متى تستخدم نوع JSON
- تحتوي على مفاتيح غير متوقعة يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
- تتضمن قيماً ذات أنواع متفاوتة (على سبيل المثال، قد يحتوي المسار أحياناً على سلسلة نصية وأحياناً أخرى على رقم).
- تتطلب مرونة في المخطط عندما لا يكون التحديد الصارم للأنواع عملياً.
- بنية مسطحة ذات مفاتيح معروفة: استخدم أنواع الأعمدة القياسية مثل String.
- تداخلاً متوقعاً: استخدم أنواع Tuple أو Array أو Nested لهذه البنى.
- بنية متوقعة مع أنواع متفاوتة: فكّر في استخدام النوعين Dynamic أو Variant بدلاً من ذلك.