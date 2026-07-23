تنسيقات البيانات
أمثلة على الاستيراد من تنسيقات بيانات متعددة والتصدير إليها، بما في ذلك CSV وTSV وParquet وJSON والتنسيقات الثنائية وSQL dumps والقوالب ذات التعبيرات النمطية.
نمذجة البيانات
أدلة حول نمذجة البيانات في ClickHouse، بما في ذلك تصميم المخطط، والفهارس الأولية المتفرقة، وإلغاء التطبيع، واستكمال البيانات التاريخية، وضغط البيانات.
الأداء والمراقبة
أدلة لتحسين أداء الاستعلامات، وفهم المُحلِّل، والتحديد الديناميكي للأعمدة.
أمثلة على مُعدِّلات التجميع
أمثلة على استخدام مُعدِّلات الدوال التجميعية مثل
-If و
-Map و
-SimpleState و
-State و
-Merge و
-Resample و
-Array و
-ForEach.
ترقية ClickHouse المُدار ذاتيًا
دليل لترقية تثبيت ClickHouse المُدار ذاتيًا، بما في ذلك مسارات الترقية واعتبارات توافق الإصدارات.
أفضل ممارسات OSS
توصيات بشأن تحديد الحجم والأجهزة وأفضل ممارسات الاستخدام لـ ClickHouse مفتوح المصدر.
النشر والتوسع
أدلة للنشر تتضمن أمثلة على نشر ClickHouse لأغراض التوسع و/أو تحمّل الأعطال، بما في ذلك إعداد ClickHouse Keeper ومراقبته.