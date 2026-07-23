تشرح هذه الصفحة كيفية نقل البيانات بين قواعد البيانات الأخرى وClickHouse باستخدام تفريغات SQL.

إدراج بيانات SQL وتفريغها في ClickHouse

يمكن دمج ClickHouse بسهولة في البنى التحتية لقواعد بيانات OLTP بطرق عديدة. ومن بين هذه الطرق نقل البيانات بين قواعد البيانات الأخرى وClickHouse باستخدام تفريغات SQL.

​ إنشاء تفريغات SQL

INSERT INTO <table name> VALUES(... وسيستخدم خيار الإعداد يمكن إنشاء تفريغات SQL للبيانات بتنسيق SQL باستخدام SQLInsert . سيكتب ClickHouse البيانات بصيغةوسيستخدم خيار الإعداد output_format_sql_insert_table_name كاسمٍ للجدول:

SET output_format_sql_insert_table_name = 'some_table' ; SELECT * FROM some_data INTO OUTFILE 'dump.sql' FORMAT SQLInsert

يمكن الاستغناء عن أسماء الأعمدة بتعطيل الخيار output_format_sql_insert_include_column_names

SET output_format_sql_insert_include_column_names = 0

الآن يمكننا إدخال ملف dump.sql إلى قاعدة بيانات OLTP أخرى:

mysql some_db < dump.sql

نفترض أن جدول some_table موجود في قاعدة بيانات MySQL ‏ some_db .

قد تفرض بعض نظم إدارة قواعد البيانات حدودًا على عدد القيم التي يمكن معالجتها ضمن دفعة واحدة. افتراضيًا، ينشئ ClickHouse دفعات من 65 ألف قيمة، ولكن يمكن تغيير ذلك باستخدام الخيار output_format_sql_insert_max_batch_size

SET output_format_sql_insert_max_batch_size = 1000 ;

​ تصدير مجموعة من القيم

INSERT INTO table VALUES ويُرجع القيم فقط: يوفّر ClickHouse تنسيق Values ، وهو مشابه لـ SQLInsert، لكنه يحذف الجزءويُرجع القيم فقط:

SELECT * FROM some_data LIMIT 3 FORMAT Values

('Bangor_City_Forest','2015-07-01',34),('Alireza_Afzal','2017-02-01',24),('Akhaura-Laksam-Chittagong_Line','2015-09-01',30)

​ إدراج البيانات من تفريغات SQL

لقراءة تفريغات SQL، يُستخدم MySQLDump

SELECT * FROM file ( 'dump.sql' , MySQLDump) LIMIT 5

┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │ │ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │ │ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │ │ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │ │ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │ └────────────────────────────────┴────────────┴──────┘

افتراضيًا، يتخطّى ClickHouse الأعمدة غير المعروفة (ويتحكّم في ذلك الخيار input_format_skip_unknown_fields )، ويعالج البيانات لأول جدول يُعثر عليه في ملف تفريغ (إذا جرى تفريغ عدة جداول في ملف واحد). وسيتم تخطّي عبارات DDL. لتحميل البيانات من ملف تفريغ MySQL إلى جدول (ملف mysql.sql ):

INSERT INTO some_data FROM INFILE 'mysql.sql' FORMAT MySQLDump

يمكننا أيضًا إنشاء جدول تلقائيًا من ملف تفريغ MySQL:

CREATE TABLE table_from_mysql ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT * FROM file ( 'mysql.sql' , MySQLDump)

أنشأنا هنا جدولًا باسم table_from_mysql بالاستناد إلى بنية استنتجها ClickHouse تلقائيًا. ويحدّد ClickHouse الأنواع إما استنادًا إلى البيانات أو باستخدام DDL عند توفره:

DESCRIBE TABLE table_from_mysql;

┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ month │ Nullable(Date32) │ │ │ │ │ │ │ hits │ Nullable(UInt32) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

​ تنسيقات أخرى

يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، النصية والثنائية، لتلبية سيناريوهات ومنصات متنوعة. استكشف المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية: