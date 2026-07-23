يمكن إنشاء تفريغات SQL للبيانات بتنسيق SQL باستخدام SQLInsert. سيكتب ClickHouse البيانات بصيغة
إنشاء تفريغات SQL
INSERT INTO <table name> VALUES(... وسيستخدم خيار الإعداد
output_format_sql_insert_table_name كاسمٍ للجدول:
يمكن الاستغناء عن أسماء الأعمدة بتعطيل الخيار
SET output_format_sql_insert_table_name = 'some_table';
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'dump.sql'
FORMAT SQLInsert
output_format_sql_insert_include_column_names:
الآن يمكننا إدخال ملف dump.sql إلى قاعدة بيانات OLTP أخرى:
SET output_format_sql_insert_include_column_names = 0
نفترض أن جدول
mysql some_db < dump.sql
some_table موجود في قاعدة بيانات MySQL
some_db.
قد تفرض بعض نظم إدارة قواعد البيانات حدودًا على عدد القيم التي يمكن معالجتها ضمن دفعة واحدة. افتراضيًا، ينشئ ClickHouse دفعات من 65 ألف قيمة، ولكن يمكن تغيير ذلك باستخدام الخيار
output_format_sql_insert_max_batch_size:
SET output_format_sql_insert_max_batch_size = 1000;
يوفّر ClickHouse تنسيق Values، وهو مشابه لـ SQLInsert، لكنه يحذف الجزء
تصدير مجموعة من القيم
INSERT INTO table VALUES ويُرجع القيم فقط:
SELECT * FROM some_data LIMIT 3 FORMAT Values
('Bangor_City_Forest','2015-07-01',34),('Alireza_Afzal','2017-02-01',24),('Akhaura-Laksam-Chittagong_Line','2015-09-01',30)
لقراءة تفريغات SQL، يُستخدم MySQLDump:
إدراج البيانات من تفريغات SQL
SELECT *
FROM file('dump.sql', MySQLDump)
LIMIT 5
افتراضيًا، يتخطّى ClickHouse الأعمدة غير المعروفة (ويتحكّم في ذلك الخيار input_format_skip_unknown_fields)، ويعالج البيانات لأول جدول يُعثر عليه في ملف تفريغ (إذا جرى تفريغ عدة جداول في ملف واحد). وسيتم تخطّي عبارات DDL. لتحميل البيانات من ملف تفريغ MySQL إلى جدول (ملف mysql.sql):
┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │
│ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │
│ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │
│ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │
│ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │
└────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
يمكننا أيضًا إنشاء جدول تلقائيًا من ملف تفريغ MySQL:
INSERT INTO some_data
FROM INFILE 'mysql.sql' FORMAT MySQLDump
أنشأنا هنا جدولًا باسم
CREATE TABLE table_from_mysql
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple() AS
SELECT *
FROM file('mysql.sql', MySQLDump)
table_from_mysql بالاستناد إلى بنية استنتجها ClickHouse تلقائيًا. ويحدّد ClickHouse الأنواع إما استنادًا إلى البيانات أو باستخدام DDL عند توفره:
DESCRIBE TABLE table_from_mysql;
┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ month │ Nullable(Date32) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(UInt32) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، النصية والثنائية، لتلبية سيناريوهات ومنصات متنوعة. استكشف المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية: واطّلع أيضًا على clickhouse-local — وهي أداة محمولة كاملة الميزات للعمل مع الملفات المحلية/البعيدة دون الحاجة إلى ClickHouse server.