يدعم ClickHouse قراءة ملفات بيانات Apache Avro وكتابتها، وهي تُستخدم على نطاق واسع في أنظمة Hadoop. للاستيراد من ملف Avro، ينبغي استخدام تنسيق Avro في تعليمة
الاستيراد والتصدير بتنسيق Avro
INSERT:
باستخدام الدالة file()، يمكننا أيضًا معاينة ملفات Avro قبل استيراد البيانات فعليًا:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.avro'
FORMAT Avro
SELECT path, hits
FROM file('data.avro', Avro)
ORDER BY hits DESC
LIMIT 5;
للتصدير إلى ملف Avro:
┌─path────────────┬──hits─┐
│ Amy_Poehler │ 62732 │
│ Adam_Goldberg │ 42338 │
│ Aaron_Spelling │ 25128 │
│ Absence_seizure │ 18152 │
│ Ammon_Bundy │ 11890 │
└─────────────────┴───────┘
SELECT * FROM sometable
INTO OUTFILE 'export.avro'
FORMAT Avro;
راجِع مطابقة أنواع البيانات عند استيراد ملفات Avro أو تصديرها. استخدم التحويل الصريح للأنواع عند تحميل البيانات من ملفات Avro:
أنواع بيانات Avro وClickHouse
SELECT
date,
toDate(date)
FROM file('data.avro', Avro)
LIMIT 3;
┌──date─┬─toDate(date)─┐
│ 16556 │ 2015-05-01 │
│ 16556 │ 2015-05-01 │
│ 16556 │ 2015-05-01 │
└───────┴──────────────┘
عندما تكون رسائل Kafka بتنسيق Avro، يمكن لـ ClickHouse قراءة مثل هذه التدفقات باستخدام تنسيق AvroConfluent ومحرك Kafka:
رسائل Avro في Kafka
CREATE TABLE some_topic_stream
(
field1 UInt32,
field2 String
)
ENGINE = Kafka() SETTINGS
kafka_broker_list = 'localhost',
kafka_topic_list = 'some_topic',
kafka_group_name = 'some_group',
kafka_format = 'AvroConfluent';
تنسيق عمودي آخر هو Apache Arrow، ويدعمه ClickHouse أيضًا في الاستيراد والتصدير. ولاستيراد البيانات من ملف Arrow، نستخدم تنسيق Arrow:
العمل مع تنسيق Arrow
يتم التصدير إلى ملف Arrow بالطريقة نفسها:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.arrow'
FORMAT Arrow
راجع أيضًا مطابقة أنواع البيانات لمعرفة ما إذا كان ينبغي تحويل أي منها يدويًا.
SELECT * FROM sometable
INTO OUTFILE 'export.arrow'
FORMAT Arrow
يمكن استخدام تنسيق ArrowStream للعمل مع Arrow streaming (المستخدم في المعالجة داخل الذاكرة). ويمكن لـ ClickHouse قراءة تدفقات Arrow وكتابتها. ولتوضيح كيفية بث ClickHouse لبيانات Arrow، فلنمررها إلى برنامج بايثون النصي التالي (إذ يقرأ تدفق الإدخال بتنسيق Arrow streaming ويُخرج النتيجة على شكل جدول Pandas):
بث بيانات Arrow
يمكننا الآن تمرير البيانات من ClickHouse عبر توجيه مخرجاته إلى البرنامج النصي:
import sys, pyarrow as pa
with pa.ipc.open_stream(sys.stdin.buffer) as reader:
print(reader.read_pandas())
clickhouse-client -q "SELECT path, hits FROM some_data LIMIT 3 FORMAT ArrowStream" | python3 arrow.py
يمكن لـ ClickHouse أيضًا قراءة تدفقات Arrow باستخدام تنسيق ArrowStream ذاته:
path hits
0 b'Akiba_Hebrew_Academy' 241
1 b'Aegithina_tiphia' 34
2 b'1971-72_Utah_Stars_season' 1
استخدمنا
arrow-stream | clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT ArrowStream"
arrow-stream بوصفه مصدرًا محتملًا لبيانات Arrow المتدفقة.
يُعد تنسيق Apache ORC تنسيقَ تخزينٍ عموديًا يُستخدم عادةً مع Hadoop. يدعم ClickHouse استيراد بيانات ORC وتصديرها باستخدام تنسيق ORC:
استيراد وتصدير بيانات ORC
راجع أيضًا مطابقة أنواع البيانات وإعدادات إضافية لضبط التصدير والاستيراد.
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'data.orc'
FORMAT ORC;
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.orc'
FORMAT ORC;
يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، سواء النصية أو الثنائية، لتلبية مختلف السيناريوهات والمنصات. استكشف المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية: واطّلع أيضًا على clickhouse-local - وهي أداة محمولة متكاملة الميزات للتعامل مع الملفات المحلية أو البعيدة دون الحاجة إلى ClickHouse server.