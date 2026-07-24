أكثر تنسيقات البيانات كفاءةً لتصدير البيانات واستيرادها بين عُقد ClickHouse هو تنسيق Native. ويُجرى التصدير باستخدام العبارة
التصدير بتنسيق Native الخاص بـ ClickHouse
INTO OUTFILE:
سيؤدي هذا إلى إنشاء ملف data.clickhouse بتنسيق Native.
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.clickhouse' FORMAT Native
لاستيراد البيانات، يمكن استخدام file() مع الملفات الأصغر أو لأغراض الاستكشاف:
الاستيراد من تنسيق Native
DESCRIBE file('data.clickhouse', Native);
في بيئة production، نستخدم
┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ String │ │ │ │ │ │
│ month │ Date │ │ │ │ │ │
│ hits │ UInt32 │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
FROM INFILE لاستيراد البيانات:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.clickhouse'
FORMAT Native
يمكننا أيضًا تفعيل الضغط عند تصدير البيانات إلى تنسيق Native (وكذلك معظم التنسيقات الأخرى) باستخدام بند
ضغط تنسيق Native
COMPRESSION:
استخدمنا ضغط LZ4 للتصدير. وسنحتاج إلى تحديد ذلك عند استيراد البيانات:
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.clickhouse'
COMPRESSION 'lz4'
FORMAT Native
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.clickhouse'
COMPRESSION 'lz4'
FORMAT Native
من بين التنسيقات الثنائية المدعومة أيضًا RowBinary، والذي يتيح استيراد البيانات وتصديرها في صورة صفوف ممثلة ثنائيًا:
التصدير إلى RowBinary
سيؤدي ذلك إلى إنشاء ملف data.binary بتنسيق ثنائي للصفوف.
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.binary' FORMAT RowBinary
لا يدعم هذا التنسيق استنتاج المخطط تلقائيًا، لذا يجب تحديد المخطط صراحةً للاستكشاف قبل التحميل:
استكشاف ملفات RowBinary
SELECT *
FROM file('data.binary', RowBinary, 'path String, month Date, hits UInt32')
LIMIT 5
يمكنك استخدام RowBinaryWithNames، إذ يضيف أيضًا صف عنوان يتضمن قائمة بأسماء الأعمدة. كما يضيف RowBinaryWithNamesAndTypes صف عنوان إضافيًا يتضمن أنواع الأعمدة.
┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │
│ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │
│ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │
│ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │
│ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │
└────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
لتحميل البيانات من ملف RowBinary، يمكن استخدام بند
الاستيراد من ملفات RowBinary
FROM INFILE:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.binary'
FORMAT RowBinary
لنفترض أننا نريد قراءة ملف ثنائي بالكامل وحفظه في حقل ضمن جدول. وهذه هي الحالة التي يمكن فيها استخدام تنسيق RawBLOB. ولا يمكن استخدام هذا التنسيق مباشرةً إلا مع جدول ذي عمود واحد فقط:
استيراد قيمة ثنائية واحدة باستخدام RawBLOB
لنحفظ ملف صورة في الجدول
CREATE TABLE images(data String) ENGINE = Memory
images:
يمكننا التحقق من طول حقل
cat image.jpg | clickhouse-client -q "INSERT INTO images FORMAT RawBLOB"
data، إذ سيكون مساويًا لحجم الملف الأصلي:
SELECT length(data) FROM images
┌─length(data)─┐
│ 6121 │
└──────────────┘
يمكن أيضًا استخدام هذا التنسيق لتصدير البيانات باستخدام عبارة
تصدير بيانات RawBLOB
INTO OUTFILE:
لاحظ أننا اضطررنا إلى استخدام
SELECT * FROM images LIMIT 1
INTO OUTFILE 'out.jpg'
FORMAT RawBLOB
LIMIT 1، لأن تصدير أكثر من قيمة واحدة سيؤدي إلى إنشاء ملف تالف.
يدعم ClickHouse الاستيراد من MessagePack والتصدير إليه باستخدام MsgPack. للتصدير بتنسيق MessagePack:
MessagePack
لاستيراد البيانات من ملف بتنسيق MessagePack:
SELECT *
FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.msgpk'
FORMAT MsgPack
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.msgpk'
FORMAT MsgPack
للعمل مع Protocol Buffers، نحتاج أولًا إلى تعريف ملف المخطط:
Protocol Buffers
يُضبط مسار ملف المخطط هذا (
syntax = "proto3";
message MessageType {
string path = 1;
date month = 2;
uint32 hits = 3;
};
schema.proto في حالتنا) عبر خيار الإعداد
format_schema الخاص بتنسيق Protobuf:
يحفظ هذا البيانات في ملف proto.bin. ويدعم ClickHouse أيضًا استيراد بيانات Protobuf، بالإضافة إلى الرسائل المتداخلة. يُستحسن استخدام ProtobufSingle للعمل مع رسالة Protocol Buffer واحدة (لن تُضمَّن محددات الطول في هذه الحالة).
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'proto.bin'
FORMAT Protobuf
SETTINGS format_schema = 'schema:MessageType'
من تنسيقات التسلسل الثنائي الشائعة الأخرى التي يدعمها ClickHouse تنسيق Cap’n Proto. وكما هو الحال مع تنسيق
Cap’n Proto
Protobuf، علينا تعريف ملف المخطط (
schema.capnp) في مثالنا:
يمكننا الآن الاستيراد والتصدير باستخدام تنسيق CapnProto والمخطط التالي:
@0xec8ff1a10aa10dbe;
struct PathStats {
path @0 :Text;
month @1 :UInt32;
hits @2 :UInt32;
}
لاحظ أننا اضطررنا إلى تحويل نوع العمود
SELECT
path,
CAST(month, 'UInt32') AS month,
hits
FROM some_data
INTO OUTFILE 'capnp.bin'
FORMAT CapnProto
SETTINGS format_schema = 'schema:PathStats'
Date إلى
UInt32 من أجل مطابقة الأنواع المقابلة.
يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، النصية والثنائية، لتلبية مختلف السيناريوهات والمنصات. اطّلع على المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية:
تنسيقات أخرى
- تنسيقات CSV وTSV
- Parquet
- تنسيقات JSON
- Regex وTemplate
- تنسيقات Native والثنائية
- تنسيقات SQL