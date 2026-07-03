اتّبع نهجًا على مستوى الكائنيمكن تطبيق تقنيات مختلفة على كائنات مختلفة ضمن المخطط نفسه. على سبيل المثال، قد يكون من الأنسب التعامل مع بعض الكائنات باستخدام النوع
String ومع أخرى باستخدام النوع
Map. لاحظ أنه بمجرد استخدام النوع
String، لا تعود هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات إضافية بشأن المخطط. وفي المقابل، يمكن تضمين كائنات فرعية داخل مفتاح
Map، بما في ذلك قيمة
String تمثل JSON، كما نوضح أدناه:
إذا كانت الكائنات شديدة الديناميكية، من دون بنية متوقعة وتحتوي على كائنات متداخلة عشوائية، فينبغي استخدام النوع
استخدام النوع
استخدام النوع
String
String. ويمكن استخراج القيم في وقت الاستعلام باستخدام دوال JSON كما نوضح أدناه.
غالبًا ما لا يكون التعامل مع البيانات باستخدام النهج المنظَّم الموضَّح أعلاه عمليًا للمستخدمين الذين يتعاملون مع JSON ديناميكي، سواء كان عرضة للتغيير أو كانت بنيته غير مفهومة جيدًا. وللحصول على أقصى قدر من المرونة، يمكنك ببساطة تخزين JSON على هيئة
String قبل استخدام الدوال لاستخراج الحقول حسب الحاجة. ويمثل هذا الطرف المقابل تمامًا للتعامل مع JSON ككائن منظَّم. لكن هذه المرونة لها تكلفة وتنطوي على عيوب كبيرة، أبرزها زيادة تعقيد صياغة الاستعلام وتراجع الأداء.
كما أشرنا سابقًا، بالنسبة إلى كائن الشخص الأصلي، لا يمكننا ضمان بنية العمود
tags. نُدرج الصف الأصلي (بما في ذلك
company.labels، الذي نتجاهله في الوقت الحالي)، مع تعريف العمود
Tags على أنه
String:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String),
`dob` Date,
`tags` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021"}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
يمكننا اختيار العمود
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
tags وملاحظة أن JSON أُدرِج كسلسلة نصية:
SELECT tags
FROM people
يمكن استخدام دوال
┌─tags───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}} │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
JSONExtract لاستخراج القيم من هذا الـ JSON. انظر إلى المثال البسيط أدناه:
SELECT JSONExtractString(tags, 'holidays') AS holidays FROM people
لاحظ كيف تتطلب الدوال كلاً من الإشارة إلى العمود
┌─holidays──────────────────────────────────────┐
│ [{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}] │
└───────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
tags من النوع
String، ومسارًا داخل JSON لاستخراجه. أما المسارات المتداخلة فتتطلب تداخل الدوال، مثلًا
JSONExtractUInt(JSONExtractString(tags, 'car'), 'year')، التي تستخرج العمود
tags.car.year. ويمكن تبسيط استخراج المسارات المتداخلة باستخدام الدالتين
JSON_QUERY و
JSON_VALUE.
تأمل الحالة القصوى في مجموعة البيانات
arxiv، حيث نعدّ المحتوى بالكامل من النوع
String.
لإدراج البيانات في هذا المخطّط، نحتاج إلى استخدام تنسيق
CREATE TABLE arxiv (
body String
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY ()
JSONAsString:
INSERT INTO arxiv SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz', 'JSONAsString')
لنفترض أننا نريد إحصاء عدد الأوراق المنشورة حسب السنة. قارن الاستعلام التالي الذي يستخدم سلسلة نصية فقط مع النسخة المهيكلة من المخطط:
0 rows in set. Elapsed: 25.186 sec. Processed 2.52 million rows, 1.38 GB (99.89 thousand rows/s., 54.79 MB/s.)
-- using structured schema
SELECT
toYear(parseDateTimeBestEffort(versions.created[1])) AS published_year,
count() AS c
FROM arxiv_v2
GROUP BY published_year
ORDER BY c ASC
LIMIT 10
┌─published_year─┬─────c─┐
│ 1986 │ 1 │
│ 1988 │ 1 │
│ 1989 │ 6 │
│ 1990 │ 26 │
│ 1991 │ 353 │
│ 1992 │ 3190 │
│ 1993 │ 6729 │
│ 1994 │ 10078 │
│ 1995 │ 13006 │
│ 1996 │ 15872 │
└────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.264 sec. Processed 2.31 million rows, 153.57 MB (8.75 million rows/s., 582.58 MB/s.)
-- using unstructured String
SELECT
toYear(parseDateTimeBestEffort(JSON_VALUE(body, '$.versions[0].created'))) AS published_year,
count() AS c
FROM arxiv
GROUP BY published_year
ORDER BY published_year ASC
LIMIT 10
لاحظ هنا استخدام تعبير XPath لتصفية JSON حسب method، أي
┌─published_year─┬─────c─┐
│ 1986 │ 1 │
│ 1988 │ 1 │
│ 1989 │ 6 │
│ 1990 │ 26 │
│ 1991 │ 353 │
│ 1992 │ 3190 │
│ 1993 │ 6729 │
│ 1994 │ 10078 │
│ 1995 │ 13006 │
│ 1996 │ 15872 │
└────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 1.281 sec. Processed 2.49 million rows, 4.22 GB (1.94 million rows/s., 3.29 GB/s.)
Peak memory usage: 205.98 MiB.
JSON_VALUE(body, '$.versions[0].created').
تكون دوال String أبطأ بكثير (> 10x) من تحويلات النوع الصريحة مع الفهارس. وتتطلب الاستعلامات أعلاه دائمًا فحصًا كاملًا للجدول ومعالجة كل صف. ومع أن هذه الاستعلامات ستظل سريعة على مجموعة بيانات صغيرة كهذه، فإن الأداء سيتدهور مع مجموعات البيانات الأكبر.
تأتي مرونة هذا النهج بتكلفة واضحة على صعيدي الأداء والصياغة، لذا ينبغي استخدامه فقط مع الكائنات عالية الديناميكية في المخطط.
تستخدم الأمثلة أعلاه عائلة الدوال JSON*. وتعتمد هذه الدوال على محلّل JSON كامل مبني على simdjson، ويتسم بالدقة في التحليل ويميّز بين الحقل نفسه إذا كان متداخلًا على مستويات مختلفة. كما تستطيع هذه الدوال التعامل مع JSON الصحيح نحويًا لكنه غير منسّق جيدًا، مثل وجود مسافتين بين المفاتيح. تتوفر أيضًا مجموعة دوال أسرع وأكثر صرامة. وتوفّر دوال
دوال JSON البسيطة
simpleJSON* هذه أداءً قد يكون أفضل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تفترض بشكل صارم بنية JSON وتنسيقه. وتحديدًا:
- يجب أن تكون أسماء الحقول ثوابت
-
ترميز متّسق لأسماء الحقول، مثل
simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1، لكن
visitParamHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0
- يجب أن تكون أسماء الحقول فريدة على امتداد جميع البنى المتداخلة. ولا يجري التمييز بين مستويات التداخل، إذ تتم المطابقة بشكل غير انتقائي. وفي حال وجود عدة حقول متطابقة، يُستخدم أول ظهور.
-
لا يُسمح بأحرف خاصة خارج القيم النصية. ويشمل ذلك المسافات. والمثال التالي غير صالح ولن يُحلَّل.
{"@timestamp": 893964617, "clientip": "40.135.0.0", "request": {"method": "GET", "path": "/images/hm_bg.jpg", "version": "HTTP/1.0"}, "status": 200, "size": 24736}
{"@timestamp":893964617,"clientip":"40.135.0.0","request":{"method":"GET",
"path":"/images/hm_bg.jpg","version":"HTTP/1.0"},"status":200,"size":24736}
In some circumstances, where performance is critical and your JSON meets the above requirements, these may be appropriate. An example of the earlier query, re-written to use `simpleJSON*` functions, is shown below:
```sql
SELECT
toYear(parseDateTimeBestEffort(simpleJSONExtractString(simpleJSONExtractRaw(body, 'versions'), 'created'))) AS published_year,
count() AS c
FROM arxiv
GROUP BY published_year
ORDER BY published_year ASC
LIMIT 10
يستخدم الاستعلام أعلاه الدالة
┌─published_year─┬─────c─┐
│ 1986 │ 1 │
│ 1988 │ 1 │
│ 1989 │ 6 │
│ 1990 │ 26 │
│ 1991 │ 353 │
│ 1992 │ 3190 │
│ 1993 │ 6729 │
│ 1994 │ 10078 │
│ 1995 │ 13006 │
│ 1996 │ 15872 │
└────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.964 sec. Processed 2.48 million rows, 4.21 GB (2.58 million rows/s., 4.36 GB/s.)
Peak memory usage: 211.49 MiB.
simpleJSONExtractString لاستخراج المفتاح
created، مستفيدًا من كوننا نحتاج إلى القيمة الأولى فقط لتاريخ النشر. في هذه الحالة، تُعدّ قيود دوال
simpleJSON* مقبولة نظرًا لما توفره من تحسن في الأداء.
استخدام نوع Mapإذا كان الكائن يُستخدم لتخزين مفاتيح عشوائية، ويكون معظمها من نوع واحد، ففكّر في استخدام النوع
Map. ومن الناحية المثالية، ينبغي ألا يتجاوز عدد المفاتيح الفريدة بضع مئات. ويمكن أيضًا استخدام النوع
Map للكائنات التي تحتوي على كائنات فرعية، بشرط أن تكون أنواع هذه الكائنات متجانسة. وبوجه عام، نوصي باستخدام النوع
Map للتسميات والوسوم، مثل تسميات كبسولات Kubernetes في بيانات السجل.
على الرغم من أن
Map يوفّر طريقة بسيطة لتمثيل البُنى المتداخلة، فإن له بعض القيود الملحوظة:
- يجب أن تكون جميع الحقول من النوع نفسه.
- يتطلب الوصول إلى الأعمدة الفرعية صياغة خاصة بـ map لأن الحقول لا تكون موجودة كأعمدة. فالكائن بأكمله هو عمود.
- يؤدي الوصول إلى عمود فرعي إلى تحميل قيمة
Mapبالكامل، أي جميع العناصر النظيرة وقيمها المقابلة. وبالنسبة إلى الخرائط الأكبر حجمًا، قد يترتب على ذلك تأثير كبير في الأداء.
مفاتيح Stringعند نمذجة الكائنات على أنها
Map، يُستخدم مفتاح من النوع
String لتخزين اسم مفتاح JSON. لذلك ستكون الخريطة دائمًا
Map(String, T)، حيث يعتمد
T على البيانات.
القيم البدائيةأبسط استخدام لـ
Map يكون عندما يحتوي الكائن على قيم من النوع البدائي نفسه. وفي معظم الحالات، يتضمن ذلك استخدام النوع
String للقيمة
T.
تأمل مثال JSON السابق الخاص بالشخص، حيث تبيّن أن الكائن
company.labels ديناميكي. والمهم هنا أننا لا نتوقع إضافة سوى أزواج مفتاح-قيمة من النوع String إلى هذا الكائن. لذا يمكننا تعريفه على أنه
Map(String, String):
يمكننا إدراج كائن JSON الأصلي بالكامل:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String, labels Map(String,String)),
`dob` Date,
`tags` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021"}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
يتطلّب الاستعلام عن هذه الحقول داخل كائن الطلب استخدام صيغة
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
map، على سبيل المثال:
SELECT company.labels FROM people
┌─company.labels───────────────────────────────┐
│ {'type':'database systems','founded':'2021'} │
└──────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
SELECT company.labels['type'] AS type FROM people
تتوفر مجموعة كاملة من دوال
┌─type─────────────┐
│ database systems │
└──────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Map للاستعلام عن هذا النوع، وهي موضحة هنا. إذا لم تكن بياناتك من نوع متسق، فتوجد دوال لإجراء تحويل النوع اللازم.
قيم الكائناتيمكن أيضًا النظر في النوع
Map للكائنات التي تتضمن كائنات فرعية، شريطة أن تكون أنواع هذه الكائنات متسقة.
لنفترض أن المفتاح
tags في الكائن
persons يتطلب بنية متسقة، بحيث يحتوي الكائن الفرعي لكل
tag على العمودين
name و
time. وقد يبدو مثال مبسّط على مستند JSON من هذا النوع كما يلي:
يمكن نمذجة ذلك باستخدام
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"tags": {
"hobby": {
"name": "Diving",
"time": "2024-07-11 14:18:01"
},
"car": {
"name": "Tesla",
"time": "2024-07-11 15:18:23"
}
}
}
Map(String, Tuple(name String, time DateTime)) كما هو موضح أدناه:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`tags` Map(String, Tuple(name String, time DateTime))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","tags":{"hobby":{"name":"Diving","time":"2024-07-11 14:18:01"},"car":{"name":"Tesla","time":"2024-07-11 15:18:23"}}}
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
SELECT tags['hobby'] AS hobby
FROM people
FORMAT JSONEachRow
{"hobby":{"name":"Diving","time":"2024-07-11 14:18:01"}}
يكون استخدام قيم maps في هذه الحالة نادرًا في العادة، وهذا يشير إلى أنه ينبغي إعادة نمذجة البيانات بحيث لا تتضمن أسماء المفاتيح الديناميكية كائنات فرعية. على سبيل المثال، يمكن إعادة نمذجة ما سبق على النحو التالي، بما يتيح استخدام
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Array(Tuple(key String, name String, time DateTime)).
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"tags": [
{
"key": "hobby",
"name": "Diving",
"time": "2024-07-11 14:18:01"
},
{
"key": "car",
"name": "Tesla",
"time": "2024-07-11 15:18:23"
}
]
}
استخدام النوع Nestedيمكن استخدام النوع Nested لنمذجة الكائنات الثابتة التي نادرًا ما تتغير، ما يوفّر بديلًا لـ
Tuple و
Array(Tuple). نوصي عمومًا بتجنّب استخدام هذا النوع مع JSON لأن سلوكه يكون مربكًا في كثير من الأحيان. وتتمثل الفائدة الأساسية لـ
Nested في إمكانية استخدام الأعمدة الفرعية في مفاتيح الترتيب.
فيما يلي مثال على استخدام النوع Nested لنمذجة كائن ثابت. لننظر إلى إدخال سجل بسيط التالي بصيغة JSON:
يمكننا تعريف الحقل
{
"timestamp": 897819077,
"clientip": "45.212.12.0",
"request": {
"method": "GET",
"path": "/french/images/hm_nav_bar.gif",
"version": "HTTP/1.0"
},
"status": 200,
"size": 3305
}
request على أنه
Nested. وكما هو الحال مع
Tuple، يجب تحديد الأعمدة الفرعية.
-- default
SET flatten_nested=1
CREATE table http
(
timestamp Int32,
clientip IPv4,
request Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String)),
status UInt16,
size UInt32,
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (status, timestamp);
flatten_nestedيتحكّم الإعداد
flatten_nested في سلوك النوع Nested.
flatten_nested=1القيمة
1 (الافتراضية) لا تدعم مستوىً عشوائيًا من التداخل. ومع هذه القيمة، من الأسهل اعتبار بنية البيانات المتداخلة مجموعةً من أعمدة Array المتعددة ذات الطول نفسه. وتكون الحقول
method و
path و
version فعليًا أعمدة منفصلة من النوع
Array(Type)، مع قيد أساسي واحد: يجب أن يكون طول الحقول
method و
path و
version متماثلًا. ويوضح
SHOW CREATE TABLE ذلك:
فيما يلي، نُدرِج بيانات في هذا الجدول:
SHOW CREATE TABLE http
CREATE TABLE http
(
`timestamp` Int32,
`clientip` IPv4,
`request.method` Array(LowCardinality(String)),
`request.path` Array(String),
`request.version` Array(LowCardinality(String)),
`status` UInt16,
`size` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (status, timestamp)
هناك بعض النقاط المهمة التي ينبغي الانتباه إليها هنا:
SET input_format_import_nested_json = 1;
INSERT INTO http
FORMAT JSONEachRow
{"timestamp":897819077,"clientip":"45.212.12.0","request":[{"method":"GET","path":"/french/images/hm_nav_bar.gif","version":"HTTP/1.0"}],"status":200,"size":3305}
-
نحتاج إلى استخدام الإعداد
input_format_import_nested_jsonلإدراج بيانات JSON كبنية متداخلة. وبدون ذلك، سنضطر إلى تسطيح JSON، أي:
INSERT INTO http FORMAT JSONEachRow {"timestamp":897819077,"clientip":"45.212.12.0","request":{"method":["GET"],"path":["/french/images/hm_nav_bar.gif"],"version":["HTTP/1.0"]},"status":200,"size":3305}
-
يجب تمرير الحقول المتداخلة
methodو
pathو
versionعلى شكل مصفوفات JSON، أي:
{ "@timestamp": 897819077, "clientip": "45.212.12.0", "request": { "method": [ "GET" ], "path": [ "/french/images/hm_nav_bar.gif" ], "version": [ "HTTP/1.0" ] }, "status": 200, "size": 3305 }
SELECT clientip, status, size, `request.method` FROM http WHERE has(request.method, 'GET');
لاحظ أن استخدام
┌─clientip────┬─status─┬─size─┬─request.method─┐
│ 45.212.12.0 │ 200 │ 3305 │ ['GET'] │
└─────────────┴────────┴──────┴────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
Array في الأعمدة الفرعية يعني أنه يمكن الاستفادة من كامل إمكانات دوال المصفوفات، بما في ذلك بند
ARRAY JOIN — وهو مفيد إذا كانت أعمدتك تحتوي على قيم متعددة.
flatten_nested=0يتيح هذا أي مستوى من التداخل، ويعني أن الأعمدة المتداخلة تبقى كمصفوفة واحدة من
Tuple — أي إنها تصبح فعليًا مماثلة لـ
Array(Tuple).
يمثل هذا الأسلوب المفضل، وغالبًا ما يكون أيضًا أبسط طريقة، لاستخدام JSON مع
Nested. وكما نوضح أدناه، لا يتطلب ذلك سوى أن تكون جميع الكائنات ضمن قائمة.
فيما يلي، نعيد إنشاء جدولنا ونعيد إدراج صف:
فيما يلي بعض النقاط المهمة التي ينبغي الانتباه إليها هنا:
CREATE TABLE http
(
`timestamp` Int32,
`clientip` IPv4,
`request` Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String)),
`status` UInt16,
`size` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (status, timestamp)
SHOW CREATE TABLE http
-- note Nested type is preserved.
CREATE TABLE default.http
(
`timestamp` Int32,
`clientip` IPv4,
`request` Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String)),
`status` UInt16,
`size` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (status, timestamp)
INSERT INTO http
FORMAT JSONEachRow
{"timestamp":897819077,"clientip":"45.212.12.0","request":[{"method":"GET","path":"/french/images/hm_nav_bar.gif","version":"HTTP/1.0"}],"status":200,"size":3305}
-
لا يلزم
input_format_import_nested_jsonلعملية الإدراج.
-
يظل النوع
Nestedمحفوظًا في
SHOW CREATE TABLE. وفعليًا، تكون البنية الداخلية لهذا العمود هي
Array(Tuple(Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String))))
-
ونتيجةً لذلك، يجب إدراج
requestعلى هيئة مصفوفة، أي:
{ "timestamp": 897819077, "clientip": "45.212.12.0", "request": [ { "method": "GET", "path": "/french/images/hm_nav_bar.gif", "version": "HTTP/1.0" } ], "status": 200, "size": 3305 }
SELECT clientip, status, size, `request.method` FROM http WHERE has(request.method, 'GET');
┌─clientip────┬─status─┬─size─┬─request.method─┐
│ 45.212.12.0 │ 200 │ 3305 │ ['GET'] │
└─────────────┴────────┴──────┴────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
مثاليتوفر مثال أكبر للبيانات أعلاه ضمن bucket عامة على S3 على:
s3://datasets-documentation/http/.
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz', 'JSONEachRow')
LIMIT 1
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"@timestamp": "893964617",
"clientip": "40.135.0.0",
"request": {
"method": "GET",
"path": "\/images\/hm_bg.jpg",
"version": "HTTP\/1.0"
},
"status": "200",
"size": "24736"
}
نظرًا إلى القيود وصيغة الإدخال الخاصة بـ JSON، نُدرِج مجموعة البيانات النموذجية هذه باستخدام الاستعلام التالي. هنا، نضبط
1 row in set. Elapsed: 0.312 sec.
flatten_nested=0.
تُدرِج التعليمة التالية 10 ملايين صف، لذا قد يستغرق تنفيذها بضع دقائق. استخدم
LIMIT إذا لزم الأمر:
يتطلّب الاستعلام عن هذه البيانات الوصول إلى حقول الطلب باعتبارها مصفوفات. فيما يلي نلخّص الأخطاء وطرق HTTP ضمن فترة زمنية ثابتة.
INSERT INTO http
SELECT `@timestamp` AS `timestamp`, clientip, [request], status,
size FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz',
'JSONEachRow');
SELECT status, request.method[1] AS method, count() AS c
FROM http
WHERE status >= 400
AND toDateTime(timestamp) BETWEEN '1998-01-01 00:00:00' AND '1998-06-01 00:00:00'
GROUP BY method, status
ORDER BY c DESC LIMIT 5;
┌─status─┬─method─┬─────c─┐
│ 404 │ GET │ 11267 │
│ 404 │ HEAD │ 276 │
│ 500 │ GET │ 160 │
│ 500 │ POST │ 115 │
│ 400 │ GET │ 81 │
└────────┴────────┴───────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
استخدام المصفوفات الثنائيةتوفر المصفوفات الثنائية توازناً بين مرونة تمثيل JSON على هيئة Strings وأداء نهج أكثر تنظيماً. ويظل المخطط مرناً، إذ يمكن نظرياً إضافة أي حقول جديدة إلى الجذر. لكن هذا يتطلب صياغة query أكثر تعقيداً بدرجة كبيرة، كما أنه غير متوافق مع البُنى المتداخلة. على سبيل المثال، تأمل الجدول التالي:
لإدراج البيانات في هذا الجدول، نحتاج إلى هيكلة JSON في صورة قائمة من المفاتيح والقيم. يوضّح الاستعلام التالي كيفية استخدام
CREATE TABLE http_with_arrays (
keys Array(String),
values Array(String)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
JSONExtractKeysAndValues لتحقيق ذلك:
SELECT
arrayMap(x -> (x.1), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS keys,
arrayMap(x -> (x.2), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS values
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz', 'JSONAsString')
LIMIT 1
FORMAT Vertical
لاحظ كيف يظل عمود الطلب بنيةً متداخلةً ممثَّلةً كسلسلة نصية. يمكننا إدراج أي مفاتيح جديدة في المستوى الجذري. ويمكن أيضًا أن تكون هناك اختلافات كيفما كانت في JSON نفسه. للإدراج في جدولنا المحلي، نفّذ ما يلي:
Row 1:
──────
keys: ['@timestamp','clientip','request','status','size']
values: ['893964617','40.135.0.0','{"method":"GET","path":"/images/hm_bg.jpg","version":"HTTP/1.0"}','200','24736']
1 row in set. Elapsed: 0.416 sec.
INSERT INTO http_with_arrays
SELECT
arrayMap(x -> (x.1), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS keys,
arrayMap(x -> (x.2), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS values
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz', 'JSONAsString')
يتطلب الاستعلام عن هذا التركيب استخدام الدالة
0 rows in set. Elapsed: 12.121 sec. Processed 10.00 million rows, 107.30 MB (825.01 thousand rows/s., 8.85 MB/s.)
indexOf لتحديد فهرس المفتاح المطلوب (على أن يكون متوافقًا مع ترتيب القيم). ويمكن استخدام ذلك للوصول إلى عمود المصفوفة
values، أي
values[indexOf(keys, 'status')]. وما زلنا بحاجة إلى طريقة لتحليل JSON لعمود
request — وفي هذه الحالة،
simpleJSONExtractString.
SELECT toUInt16(values[indexOf(keys, 'status')]) AS status,
simpleJSONExtractString(values[indexOf(keys, 'request')], 'method') AS method,
count() AS c
FROM http_with_arrays
WHERE status >= 400
AND toDateTime(values[indexOf(keys, '@timestamp')]) BETWEEN '1998-01-01 00:00:00' AND '1998-06-01 00:00:00'
GROUP BY method, status ORDER BY c DESC LIMIT 5;
┌─status─┬─method─┬─────c─┐
│ 404 │ GET │ 11267 │
│ 404 │ HEAD │ 276 │
│ 500 │ GET │ 160 │
│ 500 │ POST │ 115 │
│ 400 │ GET │ 81 │
└────────┴────────┴───────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.383 sec. Processed 8.22 million rows, 1.97 GB (21.45 million rows/s., 5.15 GB/s.)
Peak memory usage: 51.35 MiB.