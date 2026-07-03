قبل استيراد البيانات، لنُنشئ جدولًا ذا بنية مناسبة:
استيراد البيانات من ملف CSV
لاستيراد البيانات من ملف CSV إلى الجدول
CREATE TABLE sometable
(
`path` String,
`month` Date,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple(month, path)
sometable، يمكننا توجيه ملفنا مباشرةً إلى clickhouse-client:
لاحظ أننا نستخدم FORMAT CSV لإبلاغ ClickHouse بأننا نُدخِل بيانات بتنسيق CSV. وبدلًا من ذلك، يمكننا تحميل البيانات من ملف محلي باستخدام عبارة FROM INFILE:
clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT CSV" < data_small.csv
هنا، نستخدم العبارة
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data_small.csv'
FORMAT CSV
FORMAT CSV لكي يتعرّف ClickHouse على تنسيق الملف. ويمكننا أيضًا تحميل البيانات مباشرةً من عناوين URL باستخدام الدالة url()، أو من ملفات S3 باستخدام الدالة s3().
لنفترض أن ملف CSV يتضمن صف العناوين:
ملفات CSV ذات صف العناوين
head data-small-headers.csv
لاستيراد البيانات من هذا الملف، يمكن استخدام تنسيق CSVWithNames:
"path","month","hits"
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
في هذه الحالة، يتخطّى ClickHouse الصف الأول عند استيراد البيانات من الملف.
clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT CSVWithNames" < data_small_headers.csv
إذا كان ملف CSV يستخدم محددًا غير الفاصلة، فيمكننا استخدام الخيار format_csv_delimiter لتحديد الرمز المناسب:
ملفات CSV ذات محددات مخصصة
الآن، عند الاستيراد من ملف CSV، سيُستخدم الرمز
SET format_csv_delimiter = ';'
; كفاصل بدلًا من الفاصلة.
أحيانًا، قد نحتاج إلى تخطي عدد معيّن من الأسطر أثناء استيراد البيانات من ملف CSV. ويمكن إجراء ذلك باستخدام الخيار input_format_csv_skip_first_lines:
تخطي الأسطر في ملف CSV
في هذه الحالة، سنتجاوز الأسطر العشرة الأولى من ملف CSV:
SET input_format_csv_skip_first_lines = 10
SELECT count(*) FROM file('data-small.csv', CSV)
يحتوي الملف على 1k صف، لكن ClickHouse حمّل 990 صفًا فقط لأننا طلبنا تخطي أول 10 صفوف.
┌─count()─┐
│ 990 │
└─────────┘
يمكن تمثيل قيم NULL بطرق مختلفة بحسب التطبيق الذي أنشأ الملف. وبشكل افتراضي، يستخدم ClickHouse القيمة
التعامل مع قيم NULL في ملفات CSV
\N لتمثيل NULL في CSV. لكن يمكننا تغيير ذلك باستخدام الخيار format_csv_null_representation.
لنفترض أن لدينا ملف CSV التالي:
إذا قمنا بتحميل البيانات من هذا الملف، فسيتعامل ClickHouse مع
> cat nulls.csv
Donald,90
Joe,Nothing
Nothing,70
Nothing باعتباره String (وهذا صحيح):
SELECT * FROM file('nulls.csv')
إذا أردنا أن يتعامل ClickHouse مع
┌─c1──────┬─c2──────┐
│ Donald │ 90 │
│ Joe │ Nothing │
│ Nothing │ 70 │
└─────────┴─────────┘
Nothing باعتباره
NULL، فيمكننا ضبط ذلك باستخدام الخيار التالي:
الآن أصبح لدينا
SET format_csv_null_representation = 'Nothing'
NULL في الموضع الذي نتوقعه فيه:
SELECT * FROM file('nulls.csv')
┌─c1─────┬─c2───┐
│ Donald │ 90 │
│ Joe │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 70 │
└────────┴──────┘
يُستخدم تنسيق البيانات المفصول بعلامات الجدولة على نطاق واسع كتنسيق لتبادل البيانات. لتحميل البيانات من ملف TSV إلى ClickHouse، يُستخدم التنسيق TabSeparated:
ملفات TSV (مفصولة بعلامات الجدولة)
هناك أيضًا صيغة TabSeparatedWithNames تتيح العمل مع ملفات TSV التي تحتوي على صف عناوين. وكما في CSV، يمكننا تخطي أول X أسطر باستخدام الخيار input_format_tsv_skip_first_lines.
clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT TabSeparated" < data_small.tsv
أحيانًا تُحفَظ ملفات TSV من دون إفلات علامات الجدولة وفواصل الأسطر. لذا ينبغي استخدام TabSeparatedRaw للتعامل مع هذه الملفات.
TSV الخام
يمكن أيضًا استخدام أي تنسيق ورد في الأمثلة السابقة لتصدير البيانات. ولتصدير البيانات من جدول (أو من استعلام) بتنسيق CSV، نستخدم عبارة
التصدير إلى CSV
FORMAT نفسها:
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSV
لإضافة صفّ رؤوس الأعمدة إلى ملف CSV، نستخدم التنسيق CSVWithNames:
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
"1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSVWithNames
"path","month","hits"
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
"1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86
لحفظ البيانات المُصدَّرة في ملف، يمكن استخدام العبارة INTO…OUTFILE:
حفظ البيانات المُصدَّرة في ملف CSV
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'out.csv'
FORMAT CSVWithNames
لاحظ أن ClickHouse استغرق ~1 ثانية فقط لحفظ 36 مليون صف في ملف CSV.
36838935 rows in set. Elapsed: 1.304 sec. Processed 36.84 million rows, 1.42 GB (28.24 million rows/s., 1.09 GB/s.)
إذا أردنا استخدام محددات غير الفاصلة، فيمكننا استخدام خيار الإعداد format_csv_delimiter لهذا الغرض:
تصدير CSV باستخدام محددات مخصّصة
الآن سيستخدم ClickHouse الرمز
SET format_csv_delimiter = '|'
| كمحدد في تنسيق CSV:
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSV
"Akiba_Hebrew_Academy"|"2017-08-01"|241
"Aegithina_tiphia"|"2018-02-01"|34
"1971-72_Utah_Stars_season"|"2016-10-01"|1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8"|"2015-12-01"|73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season"|"2017-05-01"|86
إذا أردنا أن يعمل ملف CSV بشكل جيد في بيئة Windows، فينبغي مراعاة تفعيل خيار output_format_csv_crlf_end_of_line. سيؤدي ذلك إلى استخدام
تصدير CSV لنظام Windows
\r\n كفواصل أسطر بدلًا من
\n:
SET output_format_csv_crlf_end_of_line = 1;
في كثير من الحالات، قد نتعامل مع ملفات CSV غير معروفة، لذا نحتاج إلى تحديد الأنواع المناسبة للأعمدة. يحاول ClickHouse، افتراضيًا، استنتاج تنسيقات البيانات بناءً على تحليله لملف CSV معيّن. ويُعرف ذلك باسم “استنتاج المخطط”. ويمكن الاطّلاع على أنواع البيانات المكتشفة باستخدام عبارة
استنتاج المخطط لملفات CSV
DESCRIBE بالاقتران مع الدالة file():
DESCRIBE file('data-small.csv', CSV)
هنا، يستطيع ClickHouse استنتاج أنواع الأعمدة في ملف CSV الخاص بنا بكفاءة. وإذا لم نرد أن يقوم ClickHouse بهذا الاستنتاج، فيمكننا تعطيل ذلك باستخدام الخيار التالي:
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
ستُعامل جميع أنواع الأعمدة على أنها
SET input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference = 0
String في هذه الحالة.
يتيح ClickHouse أيضًا تحديد أنواع الأعمدة صراحةً عند تصدير البيانات باستخدام CSVWithNamesAndTypes (وصيغ WithNames الأخرى ضمن الفئة نفسها):
تصدير CSV واستيراده مع تحديد أنواع الأعمدة صراحةً
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSVWithNamesAndTypes
سيتضمن هذا التنسيق صفَّي ترويسة: أحدهما يتضمن أسماء الأعمدة، والآخر أنواع الأعمدة. يتيح ذلك لـ ClickHouse (وللتطبيقات الأخرى) التعرّف على أنواع الأعمدة عند تحميل البيانات من ملفات مثل هذه:
"path","month","hits"
"String","Date","UInt32"
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
"1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86
DESCRIBE file('data_csv_types.csv', CSVWithNamesAndTypes)
يحدّد ClickHouse الآن أنواع الأعمدة استنادًا إلى صفّ ترويسةٍ ثانٍ بدلًا من التخمين.
┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ String │ │ │ │ │ │
│ month │ Date │ │ │ │ │ │
│ hits │ UInt32 │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
في الحالات المعقدة، يمكن تنسيق البيانات النصية بطريقة مخصصة للغاية مع الاحتفاظ ببنية محددة. يوفّر ClickHouse تنسيق CustomSeparated خاصًا لمثل هذه الحالات، إذ يتيح تعيين قواعد إفلات مخصصة، ومحددات، وفواصل أسطر، ورموز بداية ونهاية. لنفترض أن لدينا البيانات التالية في الملف:
المحددات والفواصل وقواعد الإفلات المخصصة
يمكننا أن نرى أن الصفوف الفردية مُحاطة بـ
row('Akiba_Hebrew_Academy';'2017-08-01';241),row('Aegithina_tiphia';'2018-02-01';34),...
row()، وتُفصل الأسطر باستخدام
,، وتُفصل القيم الفردية باستخدام
;. في هذه الحالة، يمكننا استخدام الإعدادات التالية لقراءة البيانات من هذا الملف:
الآن يمكننا تحميل البيانات من ملف بتنسيقنا المخصّص:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
SELECT *
FROM file('data_small_custom.txt', CustomSeparated)
LIMIT 3
يمكننا أيضًا استخدام CustomSeparatedWithNames لضمان تصدير رؤوس الأعمدة واستيرادها بشكل صحيح. استكشف تنسيقات Regex وTemplate للتعامل مع حالات أكثر تعقيدًا.
┌─c1────────────────────────┬─────────c2─┬──c3─┐
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
└───────────────────────────┴────────────┴─────┘
قد تكون ملفات CSV كبيرة الحجم، ويعمل ClickHouse بكفاءة مع الملفات مهما كان حجمها. وعادةً ما تكون الملفات الكبيرة مضغوطة، ويتعامل ClickHouse مع ذلك دون الحاجة إلى فك الضغط قبل المعالجة. يمكننا استخدام عبارة
العمل مع ملفات CSV الكبيرة
COMPRESSION أثناء عملية الإدراج:
إذا لم تُذكر عبارة
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data_csv.csv.gz'
COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV
COMPRESSION، فسيحاول ClickHouse رغم ذلك استنتاج ضغط الملف من امتداده. ويمكن اتباع النهج نفسه لتصدير الملفات مباشرةً بصيغ مضغوطة:
سيؤدي ذلك إلى إنشاء الملف المضغوط
SELECT *
FROM for_csv
INTO OUTFILE 'data_csv.csv.gz'
COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV
data_csv.csv.gz.
يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، النصية منها والثنائية، لتلبية سيناريوهات ومنصات متنوعة. استكشف المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية:
تنسيقات أخرى
- تنسيقات CSV وTSV
- Parquet
- تنسيقات JSON
- Regex وTemplate
- التنسيقات الأصلية والثنائية
- تنسيقات SQL