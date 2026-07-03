صفحة تشرح كيفية العمل مع بيانات CSV وTSV في ClickHouse

العمل مع بيانات CSV وTSV في ClickHouse

يدعم ClickHouse استيراد البيانات من CSV وتصديرها إليه. ونظرًا إلى أن ملفات CSV قد تختلف في تفاصيل التنسيق، بما في ذلك صفوف العناوين والفواصل المخصصة ورموز الإفلات، فإن ClickHouse يوفّر تنسيقات وإعدادات للتعامل مع كل حالة بكفاءة.

​ استيراد البيانات من ملف CSV

قبل استيراد البيانات، لنُنشئ جدولًا ذا بنية مناسبة:

CREATE TABLE sometable ( `path` String, `month` Date , `hits` UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple( month , path )

sometable ، يمكننا توجيه ملفنا مباشرةً إلى clickhouse-client: لاستيراد البيانات من ملف CSV إلى الجدول، يمكننا توجيه ملفنا مباشرةً إلى clickhouse-client:

clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT CSV" < data_small.csv

لاحظ أننا نستخدم FORMAT CSV لإبلاغ ClickHouse بأننا نُدخِل بيانات بتنسيق CSV. وبدلًا من ذلك، يمكننا تحميل البيانات من ملف محلي باستخدام عبارة FROM INFILE

INSERT INTO sometable FROM INFILE 'data_small.csv' FORMAT CSV

FORMAT CSV لكي يتعرّف ClickHouse على تنسيق الملف. ويمكننا أيضًا تحميل البيانات مباشرةً من عناوين URL باستخدام الدالة هنا، نستخدم العبارةلكي يتعرّف ClickHouse على تنسيق الملف. ويمكننا أيضًا تحميل البيانات مباشرةً من عناوين URL باستخدام الدالة url() ، أو من ملفات S3 باستخدام الدالة s3()

يمكننا أيضًا تجاوز تحديد التنسيق صراحةً في file() و INFILE / OUTFILE . وفي هذه الحالة، سيتعرّف ClickHouse تلقائيًا على التنسيق استنادًا إلى امتداد الملف.

​ ملفات CSV ذات صف العناوين

head data-small-headers.csv

"path","month","hits" "Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241 "Aegithina_tiphia","2018-02-01",34

لاستيراد البيانات من هذا الملف، يمكن استخدام تنسيق CSVWithNames

clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT CSVWithNames" < data_small_headers.csv

في هذه الحالة، يتخطّى ClickHouse الصف الأول عند استيراد البيانات من الملف.

CSV ، لذا لا حاجة إلى استخدام CSVWithNames أو CSVWithNamesAndTypes . بدءًا من الإصدار 23.1، سيكتشف ClickHouse تلقائيًا صفوف العناوين في ملفات CSV عند استخدام التنسيق، لذا لا حاجة إلى استخدامأو

​ ملفات CSV ذات محددات مخصصة

إذا كان ملف CSV يستخدم محددًا غير الفاصلة، فيمكننا استخدام الخيار format_csv_delimiter لتحديد الرمز المناسب:

SET format_csv_delimiter = ';'

الآن، عند الاستيراد من ملف CSV، سيُستخدم الرمز ; كفاصل بدلًا من الفاصلة.

​ تخطي الأسطر في ملف CSV

أحيانًا، قد نحتاج إلى تخطي عدد معيّن من الأسطر أثناء استيراد البيانات من ملف CSV. ويمكن إجراء ذلك باستخدام الخيار input_format_csv_skip_first_lines

SET input_format_csv_skip_first_lines = 10

في هذه الحالة، سنتجاوز الأسطر العشرة الأولى من ملف CSV:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'data-small.csv' , CSV)

┌─count()─┐ │ 990 │ └─────────┘

يحتوي الملف على 1k صف، لكن ClickHouse حمّل 990 صفًا فقط لأننا طلبنا تخطي أول 10 صفوف.

file() في ClickHouse Cloud، ستحتاج إلى تشغيل الأوامر في clickhouse client على الجهاز الذي يوجد عليه الملف. وخيار آخر هو استخدام عند استخدام الدالةفي ClickHouse Cloud، ستحتاج إلى تشغيل الأوامر فيعلى الجهاز الذي يوجد عليه الملف. وخيار آخر هو استخدام clickhouse-local لاستكشاف الملفات محليًا.

​ التعامل مع قيم NULL في ملفات CSV

\N لتمثيل NULL في CSV. لكن يمكننا تغيير ذلك باستخدام الخيار يمكن تمثيل قيم NULL بطرق مختلفة بحسب التطبيق الذي أنشأ الملف. وبشكل افتراضي، يستخدم ClickHouse القيمةلتمثيل NULL في CSV. لكن يمكننا تغيير ذلك باستخدام الخيار format_csv_null_representation

لنفترض أن لدينا ملف CSV التالي:

> cat nulls.csv Donald,90 Joe,Nothing Nothing,70

إذا قمنا بتحميل البيانات من هذا الملف، فسيتعامل ClickHouse مع Nothing باعتباره String (وهذا صحيح):

SELECT * FROM file ( 'nulls.csv' )

┌─c1──────┬─c2──────┐ │ Donald │ 90 │ │ Joe │ Nothing │ │ Nothing │ 70 │ └─────────┴─────────┘

إذا أردنا أن يتعامل ClickHouse مع Nothing باعتباره NULL ، فيمكننا ضبط ذلك باستخدام الخيار التالي:

SET format_csv_null_representation = 'Nothing'

الآن أصبح لدينا NULL في الموضع الذي نتوقعه فيه:

SELECT * FROM file ( 'nulls.csv' )

┌─c1─────┬─c2───┐ │ Donald │ 90 │ │ Joe │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 70 │ └────────┴──────┘

​ ملفات TSV (مفصولة بعلامات الجدولة)

يُستخدم تنسيق البيانات المفصول بعلامات الجدولة على نطاق واسع كتنسيق لتبادل البيانات. لتحميل البيانات من ملف TSV إلى ClickHouse، يُستخدم التنسيق TabSeparated

clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT TabSeparated" < data_small.tsv

هناك أيضًا صيغة TabSeparatedWithNames تتيح العمل مع ملفات TSV التي تحتوي على صف عناوين. وكما في CSV، يمكننا تخطي أول X أسطر باستخدام الخيار input_format_tsv_skip_first_lines

​ TSV الخام

أحيانًا تُحفَظ ملفات TSV من دون إفلات علامات الجدولة وفواصل الأسطر. لذا ينبغي استخدام TabSeparatedRaw للتعامل مع هذه الملفات.

​ التصدير إلى CSV

يمكن أيضًا استخدام أي تنسيق ورد في الأمثلة السابقة لتصدير البيانات. ولتصدير البيانات من جدول (أو من استعلام) بتنسيق CSV، نستخدم عبارة FORMAT نفسها:

SELECT * FROM sometable LIMIT 5 FORMAT CSV

"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241 "Aegithina_tiphia","2018-02-01",34 "1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1 "2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73 "2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86

لإضافة صفّ رؤوس الأعمدة إلى ملف CSV، نستخدم التنسيق CSVWithNames

SELECT * FROM sometable LIMIT 5 FORMAT CSVWithNames

"path","month","hits" "Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241 "Aegithina_tiphia","2018-02-01",34 "1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1 "2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73 "2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86

​ حفظ البيانات المُصدَّرة في ملف CSV

لحفظ البيانات المُصدَّرة في ملف، يمكن استخدام العبارة INTO…OUTFILE

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.csv' FORMAT CSVWithNames

36838935 rows in set. Elapsed: 1.304 sec. Processed 36.84 million rows, 1.42 GB (28.24 million rows/s., 1.09 GB/s.)

لاحظ أن ClickHouse استغرق ~1 ثانية فقط لحفظ 36 مليون صف في ملف CSV.

​ تصدير CSV باستخدام محددات مخصّصة

إذا أردنا استخدام محددات غير الفاصلة، فيمكننا استخدام خيار الإعداد format_csv_delimiter لهذا الغرض:

SET format_csv_delimiter = '|'

الآن سيستخدم ClickHouse الرمز | كمحدد في تنسيق CSV:

SELECT * FROM sometable LIMIT 5 FORMAT CSV

"Akiba_Hebrew_Academy"|"2017-08-01"|241 "Aegithina_tiphia"|"2018-02-01"|34 "1971-72_Utah_Stars_season"|"2016-10-01"|1 "2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8"|"2015-12-01"|73 "2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season"|"2017-05-01"|86

​ تصدير CSV لنظام Windows

\r

كفواصل أسطر بدلًا من

: إذا أردنا أن يعمل ملف CSV بشكل جيد في بيئة Windows، فينبغي مراعاة تفعيل خيار output_format_csv_crlf_end_of_line . سيؤدي ذلك إلى استخدامكفواصل أسطر بدلًا من

SET output_format_csv_crlf_end_of_line = 1 ;

​ استنتاج المخطط لملفات CSV

DESCRIBE بالاقتران مع الدالة في كثير من الحالات، قد نتعامل مع ملفات CSV غير معروفة، لذا نحتاج إلى تحديد الأنواع المناسبة للأعمدة. يحاول ClickHouse، افتراضيًا، استنتاج تنسيقات البيانات بناءً على تحليله لملف CSV معيّن. ويُعرف ذلك باسم “استنتاج المخطط”. ويمكن الاطّلاع على أنواع البيانات المكتشفة باستخدام عبارةبالاقتران مع الدالة file()

DESCRIBE file ( 'data-small.csv' , CSV)

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

هنا، يستطيع ClickHouse استنتاج أنواع الأعمدة في ملف CSV الخاص بنا بكفاءة. وإذا لم نرد أن يقوم ClickHouse بهذا الاستنتاج، فيمكننا تعطيل ذلك باستخدام الخيار التالي:

SET input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference = 0

ستُعامل جميع أنواع الأعمدة على أنها String في هذه الحالة.

​ تصدير CSV واستيراده مع تحديد أنواع الأعمدة صراحةً

يتيح ClickHouse أيضًا تحديد أنواع الأعمدة صراحةً عند تصدير البيانات باستخدام CSVWithNamesAndTypes (وصيغ WithNames الأخرى ضمن الفئة نفسها):

SELECT * FROM sometable LIMIT 5 FORMAT CSVWithNamesAndTypes

"path","month","hits" "String","Date","UInt32" "Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241 "Aegithina_tiphia","2018-02-01",34 "1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1 "2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73 "2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86

سيتضمن هذا التنسيق صفَّي ترويسة: أحدهما يتضمن أسماء الأعمدة، والآخر أنواع الأعمدة. يتيح ذلك لـ ClickHouse (وللتطبيقات الأخرى) التعرّف على أنواع الأعمدة عند تحميل البيانات من ملفات مثل هذه

DESCRIBE file ( 'data_csv_types.csv' , CSVWithNamesAndTypes)

┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ path │ String │ │ │ │ │ │ │ month │ Date │ │ │ │ │ │ │ hits │ UInt32 │ │ │ │ │ │ └───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

يحدّد ClickHouse الآن أنواع الأعمدة استنادًا إلى صفّ ترويسةٍ ثانٍ بدلًا من التخمين.

​ المحددات والفواصل وقواعد الإفلات المخصصة

في الحالات المعقدة، يمكن تنسيق البيانات النصية بطريقة مخصصة للغاية مع الاحتفاظ ببنية محددة. يوفّر ClickHouse تنسيق CustomSeparated خاصًا لمثل هذه الحالات، إذ يتيح تعيين قواعد إفلات مخصصة، ومحددات، وفواصل أسطر، ورموز بداية ونهاية.

لنفترض أن لدينا البيانات التالية في الملف:

row('Akiba_Hebrew_Academy';'2017-08-01';241),row('Aegithina_tiphia';'2018-02-01';34),...

يمكننا أن نرى أن الصفوف الفردية مُحاطة بـ row() ، وتُفصل الأسطر باستخدام , ، وتُفصل القيم الفردية باستخدام ; . في هذه الحالة، يمكننا استخدام الإعدادات التالية لقراءة البيانات من هذا الملف:

SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(' ; SET format_custom_row_after_delimiter = ')' ; SET format_custom_field_delimiter = ';' ; SET format_custom_row_between_delimiter = ',' ; SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted' ;

الآن يمكننا تحميل البيانات من ملف بتنسيقنا المخصّص:

SELECT * FROM file ( 'data_small_custom.txt' , CustomSeparated) LIMIT 3

┌─c1────────────────────────┬─────────c2─┬──c3─┐ │ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │ │ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │ │ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │ └───────────────────────────┴────────────┴─────┘

يمكننا أيضًا استخدام CustomSeparatedWithNames لضمان تصدير رؤوس الأعمدة واستيرادها بشكل صحيح. استكشف تنسيقات Regex وTemplate للتعامل مع حالات أكثر تعقيدًا.

​ العمل مع ملفات CSV الكبيرة

قد تكون ملفات CSV كبيرة الحجم، ويعمل ClickHouse بكفاءة مع الملفات مهما كان حجمها. وعادةً ما تكون الملفات الكبيرة مضغوطة، ويتعامل ClickHouse مع ذلك دون الحاجة إلى فك الضغط قبل المعالجة. يمكننا استخدام عبارة COMPRESSION أثناء عملية الإدراج:

INSERT INTO sometable FROM INFILE 'data_csv.csv.gz' COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV

إذا لم تُذكر عبارة COMPRESSION ، فسيحاول ClickHouse رغم ذلك استنتاج ضغط الملف من امتداده. ويمكن اتباع النهج نفسه لتصدير الملفات مباشرةً بصيغ مضغوطة:

SELECT * FROM for_csv INTO OUTFILE 'data_csv.csv.gz' COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV

سيؤدي ذلك إلى إنشاء الملف المضغوط data_csv.csv.gz .

​ تنسيقات أخرى

يدعم ClickHouse العديد من التنسيقات، النصية منها والثنائية، لتلبية سيناريوهات ومنصات متنوعة. استكشف المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية: