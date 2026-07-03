صفحة تشرح كيفية استيراد تنسيقات بيانات متنوعة إلى ClickHouse

استيراد تنسيقات بيانات متنوعة إلى ClickHouse

في هذا القسم من الوثائق، ستجد أمثلة على استيراد البيانات من أنواع ملفات متنوعة.

صدّر واستورد التنسيقات الثنائية مثل ClickHouse Native وMessagePack وProtocol Buffers وCap’n Proto.

استورد وصدّر تنسيقات عائلة CSV، ومنها TSV، باستخدام رؤوس وفواصل مخصّصة.

حمّل وصدّر JSON بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك ككائنات وNDJSON مفصول بأسطر.

تعامل مع تنسيقات Apache الشائعة، مثل Parquet وArrow.

هل تحتاج إلى ملف dump بصيغة SQL لاستيراده إلى MySQL أو PostgreSQL؟ أنت في المكان الصحيح.