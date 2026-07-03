قبل تحميل البيانات، يمكننا استخدام الدالة file() لاستعراض بنية ملف Parquet تجريبي:
الاستيراد من Parquet
لقد استخدمنا Parquet كوسيطةٍ ثانية لكي يعرف ClickHouse تنسيق الملف. سيطبع هذا الأعمدة مع أنواعها:
DESCRIBE TABLE file('data.parquet', Parquet);
يمكننا أيضًا استكشاف الملفات قبل استيراد البيانات فعليًا، باستخدام إمكانات SQL الكاملة:
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
SELECT *
FROM file('data.parquet', Parquet)
LIMIT 3;
┌─path──────────────────────┬─date───────┬─hits─┐
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
└───────────────────────────┴────────────┴──────┘
فلننشئ جدولًا سنستورد إليه بيانات Parquet:
الاستيراد إلى جدول موجود
يمكننا الآن استيراد البيانات باستخدام الجملة
CREATE TABLE sometable
(
`path` String,
`date` Date,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (date, path);
FROM INFILE:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.parquet' FORMAT Parquet;
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5;
لاحظ كيف حوّل ClickHouse تلقائيًا السلاسل النصية في Parquet (في العمود
┌─path──────────────────────────┬───────date─┬─hits─┐
│ 1988_in_philosophy │ 2015-05-01 │ 70 │
│ 2004_Green_Bay_Packers_season │ 2015-05-01 │ 970 │
│ 24_hours_of_lemans │ 2015-05-01 │ 37 │
│ 25604_Karlin │ 2015-05-01 │ 20 │
│ ASCII_ART │ 2015-05-01 │ 9 │
└───────────────────────────────┴────────────┴──────┘
date) إلى النوع
Date. ويعود ذلك إلى أن ClickHouse يُجري تحويلًا تلقائيًا للنوع استنادًا إلى الأنواع الموجودة في الجدول الهدف.
إذا كنت تريد إدراج ملف Parquet محلي في خادم ClickHouse بعيد، فيمكنك القيام بذلك بتمرير محتويات الملف إلى
إدراج ملف محلي في خادم بعيد
clickhouse-client، كما هو موضح أدناه:
clickhouse client -q "INSERT INTO sometable FORMAT Parquet" < data.parquet
بما أن ClickHouse يقرأ مخطط ملف Parquet، يمكننا إنشاء الجداول مباشرةً:
إنشاء جداول جديدة من ملفات Parquet
سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى إنشاء جدول وملئه من ملف Parquet معيّن:
CREATE TABLE imported_from_parquet
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple() AS
SELECT *
FROM file('data.parquet', Parquet)
DESCRIBE TABLE imported_from_parquet;
افتراضيًا، يتعامل ClickHouse بصرامة مع أسماء الأعمدة والأنواع والقيم. لكن في بعض الحالات، يمكن تخطي الأعمدة غير الموجودة أو القيم غير المدعومة أثناء الاستيراد. ويمكن التحكم في ذلك باستخدام إعدادات Parquet.
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
لتصدير أي جدول أو نتيجة استعلام إلى ملف Parquet، يمكن استخدام عبارة
التصدير إلى تنسيق Parquet
INTO OUTFILE:
سينشئ ذلك الملف
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'export.parquet'
FORMAT Parquet
export.parquet في دليل العمل.
تتطابق أنواع البيانات في ClickHouse وParquet إلى حدٍّ كبير، لكنها تختلف قليلًا. على سبيل المثال، يصدِّر ClickHouse النوع
أنواع البيانات في ClickHouse وParquet
DateTime بصيغة
int64 في Parquet. وإذا استوردنا هذا مجددًا إلى ClickHouse، فسنرى أرقامًا (ملف time.parquet):
SELECT * FROM file('time.parquet', Parquet);
في هذه الحالة، يمكن استخدام تحويل الأنواع:
┌─n─┬───────time─┐
│ 0 │ 1673622611 │
│ 1 │ 1673622610 │
│ 2 │ 1673622609 │
│ 3 │ 1673622608 │
│ 4 │ 1673622607 │
└───┴────────────┘
SELECT
n,
toDateTime(time) <--- int to time
FROM file('time.parquet', Parquet);
┌─n─┬────toDateTime(time)─┐
│ 0 │ 2023-01-13 15:10:11 │
│ 1 │ 2023-01-13 15:10:10 │
│ 2 │ 2023-01-13 15:10:09 │
│ 3 │ 2023-01-13 15:10:08 │
│ 4 │ 2023-01-13 15:10:07 │
└───┴─────────────────────┘
يوفّر ClickHouse دعمًا للعديد من التنسيقات، النصية والثنائية على حدّ سواء، لتلبية مختلف السيناريوهات والمنصات. اطّلع على المزيد من التنسيقات وطرق العمل معها في المقالات التالية: واطّلع أيضًا على clickhouse-local - وهي أداة محمولة متكاملة الميزات للعمل على الملفات المحلية/البعيدة دون الحاجة إلى ClickHouse server.