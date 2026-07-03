تتمثل المهمة الرئيسية عند تعريف مخطط لـ JSON في تحديد النوع المناسب لقيمة كل مفتاح. نوصي المستخدمين بتطبيق القواعد التالية بشكل متكرر على كل مفتاح ضمن التسلسل الهرمي لـ JSON لتحديد النوع المناسب لكل مفتاح.
JSON الثابت مقابل الديناميكي
- الأنواع البدائية - إذا كانت قيمة المفتاح من الأنواع البدائية، سواء كانت جزءًا من كائن فرعي أو موجودة في الجذر، فتأكد من اختيار نوعها وفقًا لـ أفضل ممارسات تصميم المخطط وقواعد تحسين الأنواع. ويمكن تمثيل مصفوفات الأنواع البدائية، مثل
phone_numbersأدناه، على أنها
Array(<type>)، مثل
Array(String).
- الثابت مقابل الديناميكي - إذا كانت قيمة المفتاح كائنًا معقدًا، أي كائنًا أو مصفوفة من الكائنات، فحدّد ما إذا كانت قابلة للتغيّر. يمكن اعتبار الكائنات التي نادرًا ما تُضاف إليها مفاتيح جديدة، والتي يمكن توقّع إضافة مفتاح جديد إليها والتعامل معه عبر تعديل المخطط باستخدام
ALTER TABLE ADD COLUMN، كائنات ثابتة. ويشمل ذلك الكائنات التي قد لا يظهر فيها سوى جزء من المفاتيح في بعض مستندات JSON. أما الكائنات التي تُضاف إليها مفاتيح جديدة بشكل متكرر و/أو يتعذر التنبؤ بها، فينبغي اعتبارها ديناميكية. والاستثناء هنا هو البُنى التي تحتوي على مئات أو آلاف المفاتيح الفرعية، إذ يمكن اعتبارها ديناميكية لأغراض التيسير.
بتطبيق هذه القواعد:
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"address": [
{
"street": "Victor Plains",
"suite": "Suite 879",
"city": "Wisokyburgh",
"zipcode": "90566-7771",
"geo": {
"lat": -43.9509,
"lng": -34.4618
}
}
],
"phone_numbers": [
"010-692-6593",
"020-192-3333"
],
"website": "clickhouse.com",
"company": {
"name": "ClickHouse",
"catchPhrase": "The real-time data warehouse for analytics",
"labels": {
"type": "database systems",
"founded": "2021"
}
},
"dob": "2007-03-31",
"tags": {
"hobby": "Databases",
"holidays": [
{
"year": 2024,
"location": "Azores, Portugal"
}
],
"car": {
"model": "Tesla",
"year": 2023
}
}
}
- يمكن تمثيل المفاتيح الجذرية
nameو
usernameو
websiteبالنوع
String. أما العمود
phone_numbersفهو قيمة أولية من النوع
Array(String)، بينما يكون نوعا
dobو
idهما
Dateو
UInt32على التوالي.
- لن تُضاف مفاتيح جديدة إلى الكائن
address(بل كائنات address جديدة فقط)، ولذلك يمكن اعتباره ثابتًا. وإذا تابعنا بشكل تكراري، فيمكن اعتبار جميع الأعمدة الفرعية قيمًا أولية (ومن النوع
String) باستثناء
geo. وهذا أيضًا هيكل ثابت يحتوي على عمودين من النوع
Float32، هما
latو
lon.
- العمود
tagsديناميكي. ونفترض أنه يمكن إضافة وسوم عشوائية جديدة إلى هذا الكائن بأي نوع أو بنية.
- الكائن
companyثابت وسيحتوي دائمًا على المفاتيح الثلاثة المحددة كحد أقصى. المفتاحان الفرعيان
nameو
catchPhraseمن النوع
String. أما المفتاح
labelsفهو ديناميكي. ونفترض أنه يمكن إضافة وسوم عشوائية جديدة إلى هذا الكائن. وستكون القيم دائمًا أزواج مفتاح-قيمة من النوع string.
يمكن اعتبار البنى التي تحتوي على مئات أو آلاف المفاتيح الثابتة ديناميكية، إذ نادرًا ما يكون من العملي تعريف الأعمدة الخاصة بها تعريفًا ثابتًا. ومع ذلك، حيثما أمكن، تخطَّ المسارات غير المطلوبة لتقليل كلٍّ من مساحة التخزين والعبء الإضافي للاستدلال.
نوصي بمعالجة البُنى الثابتة باستخدام
التعامل مع البُنى الثابتة
Tuple مُسمّاة. ويمكن تمثيل مصفوفات الكائنات باستخدام مصفوفات من
Tuple، أي
Array(Tuple). وداخل قيم
Tuple نفسها، ينبغي تعريف الأعمدة وأنواعها المقابلة وفق القواعد نفسها. وقد ينتج عن ذلك استخدام
Tuple متداخلة لتمثيل الكائنات المتداخلة، كما هو موضح أدناه.
ولتوضيح ذلك، نستخدم مثال شخص JSON السابق، مع حذف الكائنات الديناميكية:
فيما يلي مخطط هذا الجدول:
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"address": [
{
"street": "Victor Plains",
"suite": "Suite 879",
"city": "Wisokyburgh",
"zipcode": "90566-7771",
"geo": {
"lat": -43.9509,
"lng": -34.4618
}
}
],
"phone_numbers": [
"010-692-6593",
"020-192-3333"
],
"website": "clickhouse.com",
"company": {
"name": "ClickHouse",
"catchPhrase": "The real-time data warehouse for analytics"
},
"dob": "2007-03-31"
}
لاحظ كيف تم تعريف العمود
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String),
`dob` Date
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
company على أنه
Tuple(catchPhrase String, name String). ويستخدم المفتاح
address النوع
Array(Tuple)، مع
Tuple متداخلة لتمثيل العمود
geo.
يمكن إدراج JSON في هذا الجدول ببنيته الحالية:
في مثالنا أعلاه، لدينا قدر ضئيل من البيانات، ولكن كما هو موضح أدناه، يمكننا الاستعلام عن أعمدة Tuple باستخدام أسمائها المفصولة بنقاط.
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics"},"dob":"2007-03-31"}
SELECT
address.street,
company.name
FROM people
لاحظ كيف يُعاد العمود
┌─address.street────┬─company.name─┐
│ ['Victor Plains'] │ ClickHouse │
└───────────────────┴──────────────┘
address.street على شكل
Array. وللاستعلام عن كائن معيّن داخل مصفوفة حسب موضعه، يجب تحديد فهرس المصفوفة بعد اسم العمود. على سبيل المثال، للوصول إلى الشارع من العنوان الأول:
SELECT address.street[1] AS street
FROM people
يمكن أيضًا استخدام الأعمدة الفرعية في مفاتيح الترتيب اعتبارًا من الإصدار
┌─street────────┐
│ Victor Plains │
└───────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
24.12:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String),
`dob` Date
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY company.name
حتى إذا كانت كائنات JSON منظَّمة، فإنها غالبًا ما تكون متناثرة ولا تتضمن سوى مجموعة فرعية من المفاتيح المعروفة. ولحسن الحظ، لا يتطلب النوع
التعامل مع القيم الافتراضية
Tuple وجود جميع الأعمدة في حمولة JSON. وإذا لم تُوفَّر، فستُستخدَم القيم الافتراضية.
لننظر إلى جدول
people الذي استخدمناه سابقًا، وإلى JSON المتناثر التالي الذي يفتقد المفاتيح
suite و
geo و
phone_numbers و
catchPhrase.
كما نرى أدناه، يمكن إدراج هذا الصف بنجاح:
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"address": [
{
"street": "Victor Plains",
"city": "Wisokyburgh",
"zipcode": "90566-7771"
}
],
"website": "clickhouse.com",
"company": {
"name": "ClickHouse"
},
"dob": "2007-03-31"
}
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771"}],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse"},"dob":"2007-03-31"}
عند الاستعلام عن هذا الصف، نرى أن القيم الافتراضية تُستخدَم للأعمدة (بما في ذلك الكائنات الفرعية) التي لم تُدرَج:
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
SELECT *
FROM people
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"id": "1",
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"address": [
{
"city": "Wisokyburgh",
"geo": {
"lat": 0,
"lng": 0
},
"street": "Victor Plains",
"suite": "",
"zipcode": "90566-7771"
}
],
"phone_numbers": [],
"website": "clickhouse.com",
"company": {
"catchPhrase": "",
"name": "ClickHouse"
},
"dob": "2007-03-31"
}
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
التمييز بين القيمة الفارغة وNULLإذا كنت بحاجة إلى التمييز بين كون القيمة فارغة وبين عدم توفيرها، فيمكن استخدام النوع Nullable. ويُنصح بتجنّب ذلك ما لم تكن هناك حاجة ماسّة إليه، لأنه سيؤثر سلبًا في التخزين وأداء الاستعلامات لهذه الأعمدة.
في حين أن النهج المهيكل هو الأبسط عندما تكون مفاتيح JSON ثابتة، فلا يزال بالإمكان استخدام هذا النهج إذا أمكن التخطيط للتغييرات على المخطط، أي إذا كانت المفاتيح الجديدة معروفة مسبقًا، ويمكن تعديل المخطط تبعًا لذلك. لاحظ أن ClickHouse يتجاهل، افتراضيًا، مفاتيح JSON المُضمَّنة في الحمولة وغير الموجودة في المخطط. تأمّل حمولة JSON المعدّلة التالية بعد إضافة المفتاح
التعامل مع الأعمدة الجديدة
nickname:
يمكن إدراج بيانات JSON هذه بنجاح مع تجاهل المفتاح
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"nickname": "Clicky",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"address": [
{
"street": "Victor Plains",
"suite": "Suite 879",
"city": "Wisokyburgh",
"zipcode": "90566-7771",
"geo": {
"lat": -43.9509,
"lng": -34.4618
}
}
],
"phone_numbers": [
"010-692-6593",
"020-192-3333"
],
"website": "clickhouse.com",
"company": {
"name": "ClickHouse",
"catchPhrase": "The real-time data warehouse for analytics"
},
"dob": "2007-03-31"
}
nickname:
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","nickname":"Clicky","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics"},"dob":"2007-03-31"}
يمكن إضافة أعمدة إلى المخطط باستخدام الأمر
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
ALTER TABLE ADD COLUMN. ويمكن تحديد قيمة افتراضية عبر عبارة
DEFAULT، وتُستخدم هذه القيمة إذا لم تُحدَّد أثناء عمليات الإدراج اللاحقة. كما أن الصفوف التي لا تتضمن هذه القيمة (لأنها أُدرجت قبل إنشائها) ستُرجِع أيضًا هذه القيمة الافتراضية. وإذا لم يتم تحديد قيمة
DEFAULT، فستُستخدم القيمة الافتراضية للنوع.
على سبيل المثال:
-- insert initial row (nickname will be ignored)
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","nickname":"Clicky","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics"},"dob":"2007-03-31"}
-- add column
ALTER TABLE people
(ADD COLUMN `nickname` String DEFAULT 'no_nickname')
-- insert new row (same data different id)
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":2,"name":"Clicky McCliickHouse","nickname":"Clicky","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics"},"dob":"2007-03-31"}
-- select 2 rows
SELECT id, nickname FROM people
┌─id─┬─nickname────┐
│ 2 │ Clicky │
│ 1 │ no_nickname │
└────┴─────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
إذا كانت بيانات JSON شبه منظَّمة، بحيث يمكن إضافة المفاتيح إليها ديناميكيًا و/أو تكون لها أنواع متعددة، فإن النوع
التعامل مع البنى شبه المنظَّمة/الديناميكية
JSON هو الخيار الموصى به.
وبشكل أكثر تحديدًا، استخدم النوع JSON عندما تكون بياناتك:
- تحتوي على مفاتيح غير متوقعة يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
- تتضمن قيمًا ذات أنواع متفاوتة (على سبيل المثال، قد يحتوي مسار ما أحيانًا على سلسلة نصية، وأحيانًا أخرى على رقم).
- تتطلب مرونة في المخطط حيث لا يكون الالتزام الصارم بالأنواع عمليًا.
- لديك مئات أو حتى آلاف المسارات الثابتة، لكن التصريح بها صراحةً ليس عمليًا. ويكون هذا نادرًا في العادة.
company.labels ديناميكي.
لنفترض أن
company.labels يحتوي على مفاتيح عشوائية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون نوع أي مفتاح في هذه البنية متسقًا بين الصفوف. على سبيل المثال:
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"address": [
{
"street": "Victor Plains",
"suite": "Suite 879",
"city": "Wisokyburgh",
"zipcode": "90566-7771",
"geo": {
"lat": -43.9509,
"lng": -34.4618
}
}
],
"phone_numbers": [
"010-692-6593",
"020-192-3333"
],
"website": "clickhouse.com",
"company": {
"name": "ClickHouse",
"catchPhrase": "The real-time data warehouse for analytics",
"labels": {
"type": "database systems",
"founded": "2021",
"employees": 250
}
},
"dob": "2007-03-31",
"tags": {
"hobby": "Databases",
"holidays": [
{
"year": 2024,
"location": "Azores, Portugal"
}
],
"car": {
"model": "Tesla",
"year": 2023
}
}
}
نظرًا للطبيعة الديناميكية للعمود
{
"id": 2,
"name": "Analytica Rowe",
"username": "Analytica",
"address": [
{
"street": "Maple Avenue",
"suite": "Apt. 402",
"city": "Dataford",
"zipcode": "11223-4567",
"geo": {
"lat": 40.7128,
"lng": -74.006
}
}
],
"phone_numbers": [
"123-456-7890",
"555-867-5309"
],
"website": "fastdata.io",
"company": {
"name": "FastData Inc.",
"catchPhrase": "Streamlined analytics at scale",
"labels": {
"type": [
"real-time processing"
],
"founded": 2019,
"dissolved": 2023,
"employees": 10
}
},
"dob": "1992-07-15",
"tags": {
"hobby": "Running simulations",
"holidays": [
{
"year": 2023,
"location": "Kyoto, Japan"
}
],
"car": {
"model": "Audi e-tron",
"year": 2022
}
}
}
company.labels عبر الكائنات من حيث المفاتيح والأنواع، لدينا عدة خيارات لنمذجة هذه البيانات:
- عمود JSON واحد - يمثّل المخطط بالكامل على هيئة عمود
JSONواحد، مما يتيح أن تكون جميع البُنى تحته ديناميكية.
- عمود JSON موجَّه - استخدام النوع
JSONفقط للعمود
company.labels، مع الإبقاء على المخطط المنظَّم المستخدم أعلاه لجميع الأعمدة الأخرى.
- التحقق من صحة البيانات – إن فرض مخطط صارم يجنّب خطر تضخّم الأعمدة خارج البُنى المحددة.
- تجنّب خطر تضخّم الأعمدة - رغم أن نوع JSON يمكنه التوسّع ليشمل آلاف الأعمدة المحتملة، إذ تُخزَّن الأعمدة الفرعية كأعمدة مخصّصة، فقد يؤدي ذلك إلى تضخّم ملفات الأعمدة، أي إنشاء عدد مفرط من ملفات الأعمدة بما يؤثر في الأداء. وللحد من ذلك، يوفّر النوع Dynamic الأساسي الذي يستخدمه JSON المعلَمة
max_dynamic_paths، التي تقيّد عدد المسارات الفريدة المخزّنة كملفات أعمدة منفصلة. وما إن يُبلَغ هذا الحد، تُخزَّن المسارات الإضافية في ملف عمود مشترك باستخدام تنسيق مرمّز مضغوط، بما يحافظ على الأداء وكفاءة التخزين مع دعم استيعاب البيانات بمرونة. إلا أن الوصول إلى ملف العمود المشترك هذا يكون أقل أداءً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام عمود JSON مع تلميحات الأنواع. وستوفّر الأعمدة “المزوّدة بتلميحات” الأداء نفسه الذي توفّره الأعمدة المخصّصة.
- استبطان أبسط للمسارات والأنواع - رغم أن نوع JSON يدعم دوال الاستبطان لتحديد الأنواع والمسارات التي جرى استنتاجها، فإن البُنى الثابتة قد تكون أسهل في الاستكشاف، مثلًا باستخدام
DESCRIBE.
يُعد هذا النهج مفيدًا لإنشاء النماذج الأولية ولمهام هندسة البيانات. أمّا في بيئات الإنتاج، فحاول استخدام
عمود JSON واحد
JSON فقط للبُنى الفرعية الديناميكية عند الحاجة.
المخطط لعمود JSON واحد هنا بسيط:
اعتبارات الأداءيمكن تحسين عمود JSON واحد من خلال تخطي مسارات JSON غير المطلوبة (أي عدم تخزينها)، ومن خلال استخدام تلميحات الأنواع. تتيح تلميحات الأنواع للمستخدم تحديد النوع صراحةً لعمود فرعي، وبذلك يُستغنى عن الاستدلال والمعالجة غير المباشرة وقت تنفيذ الاستعلام. ويمكن استخدام ذلك لتحقيق مستوى الأداء نفسه كما لو استُخدم مخطط صريح. راجع “استخدام تلميحات الأنواع وتخطي المسارات” لمزيد من التفاصيل.
SET enable_json_type = 1;
CREATE TABLE people
(
`json` JSON(username String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY json.username;
يمكن إدراج الصفوف في الجدول أعلاه باستخدام تنسيق
نقدّم تلميحًا للنوع للعمود
username في تعريف JSON لأننا نستخدمه ضمن مفتاح الترتيب/المفتاح الأساسي. يساعد ذلك ClickHouse على معرفة أن هذا العمود لن تكون قيمته NULL، ويضمن أيضًا تحديد أي عمود فرعي لـ
username ينبغي استخدامه (إذ قد يوجد أكثر من عمود فرعي واحد لكل نوع، وإلا فسيكون الأمر ملتبسًا).
JSONAsObject:
INSERT INTO people FORMAT JSONAsObject
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021","employees":250}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
1 row in set. Elapsed: 0.028 sec.
INSERT INTO people FORMAT JSONAsObject
{"id":2,"name":"Analytica Rowe","username":"Analytica","address":[{"street":"Maple Avenue","suite":"Apt. 402","city":"Dataford","zipcode":"11223-4567","geo":{"lat":40.7128,"lng":-74.006}}],"phone_numbers":["123-456-7890","555-867-5309"],"website":"fastdata.io","company":{"name":"FastData Inc.","catchPhrase":"Streamlined analytics at scale","labels":{"type":["real-time processing"],"founded":2019,"dissolved":2023,"employees":10}},"dob":"1992-07-15","tags":{"hobby":"Running simulations","holidays":[{"year":2023,"location":"Kyoto, Japan"}],"car":{"model":"Audi e-tron","year":2022}}}
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.
SELECT *
FROM people
FORMAT Vertical
يمكننا التعرّف على الأعمدة الفرعية المستنتجة وأنواعها باستخدام دوال الاستبطان. على سبيل المثال:
Row 1:
──────
json: {"address":[{"city":"Dataford","geo":{"lat":40.7128,"lng":-74.006},"street":"Maple Avenue","suite":"Apt. 402","zipcode":"11223-4567"}],"company":{"catchPhrase":"Streamlined analytics at scale","labels":{"dissolved":"2023","employees":"10","founded":"2019","type":["real-time processing"]},"name":"FastData Inc."},"dob":"1992-07-15","id":"2","name":"Analytica Rowe","phone_numbers":["123-456-7890","555-867-5309"],"tags":{"car":{"model":"Audi e-tron","year":"2022"},"hobby":"Running simulations","holidays":[{"location":"Kyoto, Japan","year":"2023"}]},"username":"Analytica","website":"fastdata.io"}
Row 2:
──────
json: {"address":[{"city":"Wisokyburgh","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618},"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","zipcode":"90566-7771"}],"company":{"catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"employees":"250","founded":"2021","type":"database systems"},"name":"ClickHouse"},"dob":"2007-03-31","email":"clicky@clickhouse.com","id":"1","name":"Clicky McCliickHouse","phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"tags":{"car":{"model":"Tesla","year":"2023"},"hobby":"Databases","holidays":[{"location":"Azores, Portugal","year":"2024"}]},"username":"Clicky","website":"clickhouse.com"}
2 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
SELECT JSONDynamicPathsWithTypes(json) AS paths
FROM people
FORMAT PrettyJsonEachRow
{
"paths": {
"address": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))",
"company.catchPhrase": "String",
"company.labels.employees": "Int64",
"company.labels.founded": "String",
"company.labels.type": "String",
"company.name": "String",
"dob": "Date",
"email": "String",
"id": "Int64",
"name": "String",
"phone_numbers": "Array(Nullable(String))",
"tags.car.model": "String",
"tags.car.year": "Int64",
"tags.hobby": "String",
"tags.holidays": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))",
"website": "String"
}
}
{
"paths": {
"address": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))",
"company.catchPhrase": "String",
"company.labels.dissolved": "Int64",
"company.labels.employees": "Int64",
"company.labels.founded": "Int64",
"company.labels.type": "Array(Nullable(String))",
"company.name": "String",
"dob": "Date",
"id": "Int64",
"name": "String",
"phone_numbers": "Array(Nullable(String))",
"tags.car.model": "String",
"tags.car.year": "Int64",
"tags.hobby": "String",
"tags.holidays": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))",
"website": "String"
}
}
للاطّلاع على قائمة كاملة بدوال الاستبطان، راجع “دوال الاستبطان” يمكن الوصول إلى المسارات الفرعية باستخدام ترميز
2 rows in set. Elapsed: 0.009 sec.
.، مثل:
SELECT json.name, json.email FROM people
لاحظ أن الأعمدة غير الموجودة في الصفوف تُعاد بقيمة
┌─json.name────────────┬─json.email────────────┐
│ Analytica Rowe │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ Clicky McCliickHouse │ clicky@clickhouse.com │
└──────────────────────┴───────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
NULL.
بالإضافة إلى ذلك، يُنشأ عمود فرعي منفصل للمسارات التي لها النوع نفسه. على سبيل المثال، يوجد عمود فرعي للمسار
company.labels.type بكلٍّ من النوعين
String و
Array(Nullable(String)). ومع أنه ستتم إعادة كليهما متى أمكن، يمكننا استهداف أعمدة فرعية محددة باستخدام الصياغة
.::
SELECT json.company.labels.type
FROM people
┌─json.company.labels.type─┐
│ database systems │
│ ['real-time processing'] │
└──────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
SELECT json.company.labels.type.:String
FROM people
لإرجاع الكائنات الفرعية المتداخلة، يلزم استخدام
┌─json.company⋯e.:`String`─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ database systems │
└──────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.009 sec.
^. وهذا خيار تصميمي لتجنّب قراءة عدد كبير من الأعمدة ما لم يُطلب ذلك صراحةً. وستُرجِع الكائنات التي يتم الوصول إليها من دون
^ القيمة
NULL، كما هو موضح أدناه:
-- sub objects will not be returned by default
SELECT json.company.labels
FROM people
┌─json.company.labels─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
-- return sub objects using ^ notation
SELECT json.^company.labels
FROM people
┌─json.^`company`.labels─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"employees":"250","founded":"2021","type":"database systems"} │
│ {"dissolved":"2023","employees":"10","founded":"2019","type":["real-time processing"]} │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
على الرغم من فائدته في مرحلة النماذج الأولية وسيناريوهات هندسة البيانات، نوصي باستخدام مخطط صريح في بيئة الإنتاج كلما أمكن ذلك. يمكن نمذجة المثال السابق باستخدام عمود
عمود JSON المستهدف
JSON واحد لعمود
company.labels.
يمكننا إدراج البيانات في هذا الجدول باستخدام تنسيق
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String, labels JSON),
`dob` Date,
`tags` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
JSONEachRow:
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021","employees":250}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
1 row in set. Elapsed: 0.450 sec.
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":2,"name":"Analytica Rowe","username":"Analytica","address":[{"street":"Maple Avenue","suite":"Apt. 402","city":"Dataford","zipcode":"11223-4567","geo":{"lat":40.7128,"lng":-74.006}}],"phone_numbers":["123-456-7890","555-867-5309"],"website":"fastdata.io","company":{"name":"FastData Inc.","catchPhrase":"Streamlined analytics at scale","labels":{"type":["real-time processing"],"founded":2019,"dissolved":2023,"employees":10}},"dob":"1992-07-15","tags":{"hobby":"Running simulations","holidays":[{"year":2023,"location":"Kyoto, Japan"}],"car":{"model":"Audi e-tron","year":2022}}}
1 row in set. Elapsed: 0.440 sec.
SELECT *
FROM people
FORMAT Vertical
يمكن استخدام دوال الاستبطان لتحديد المسارات والأنواع المستنتجة لعمود
Row 1:
──────
id: 2
name: Analytica Rowe
username: Analytica
email:
address: [('Dataford',(40.7128,-74.006),'Maple Avenue','Apt. 402','11223-4567')]
phone_numbers: ['123-456-7890','555-867-5309']
website: fastdata.io
company: ('Streamlined analytics at scale','FastData Inc.','{"dissolved":"2023","employees":"10","founded":"2019","type":["real-time processing"]}')
dob: 1992-07-15
tags: {"hobby":"Running simulations","holidays":[{"year":2023,"location":"Kyoto, Japan"}],"car":{"model":"Audi e-tron","year":2022}}
Row 2:
──────
id: 1
name: Clicky McCliickHouse
username: Clicky
email: clicky@clickhouse.com
address: [('Wisokyburgh',(-43.9509,-34.4618),'Victor Plains','Suite 879','90566-7771')]
phone_numbers: ['010-692-6593','020-192-3333']
website: clickhouse.com
company: ('The real-time data warehouse for analytics','ClickHouse','{"employees":"250","founded":"2021","type":"database systems"}')
dob: 2007-03-31
tags: {"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}
2 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
company.labels.
SELECT JSONDynamicPathsWithTypes(company.labels) AS paths
FROM people
FORMAT PrettyJsonEachRow
{
"paths": {
"dissolved": "Int64",
"employees": "Int64",
"founded": "Int64",
"type": "Array(Nullable(String))"
}
}
{
"paths": {
"employees": "Int64",
"founded": "String",
"type": "String"
}
}
2 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
تتيح لنا تلميحات الأنواع تحديد نوع مسارٍ ما وعموده الفرعي، مما يمنع استدلال النوع غير الضروري. انظر إلى المثال التالي، حيث نحدّد الأنواع لمفاتيح JSON
استخدام تلميحات الأنواع وتخطّي المسارات
dissolved و
employees و
founded داخل عمود JSON
company.labels
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(
city String,
geo Tuple(
lat Float32,
lng Float32),
street String,
suite String,
zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(
catchPhrase String,
name String,
labels JSON(dissolved UInt16, employees UInt16, founded UInt16)),
`dob` Date,
`tags` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021","employees":250}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
1 row in set. Elapsed: 0.450 sec.
لاحظ كيف أصبح لهذه الأعمدة الآن أنواع محددة صراحةً:
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":2,"name":"Analytica Rowe","username":"Analytica","address":[{"street":"Maple Avenue","suite":"Apt. 402","city":"Dataford","zipcode":"11223-4567","geo":{"lat":40.7128,"lng":-74.006}}],"phone_numbers":["123-456-7890","555-867-5309"],"website":"fastdata.io","company":{"name":"FastData Inc.","catchPhrase":"Streamlined analytics at scale","labels":{"type":["real-time processing"],"founded":2019,"dissolved":2023,"employees":10}},"dob":"1992-07-15","tags":{"hobby":"Running simulations","holidays":[{"year":2023,"location":"Kyoto, Japan"}],"car":{"model":"Audi e-tron","year":2022}}}
1 row in set. Elapsed: 0.440 sec.
SELECT JSONAllPathsWithTypes(company.labels) AS paths
FROM people
FORMAT PrettyJsonEachRow
{
"paths": {
"dissolved": "UInt16",
"employees": "UInt16",
"founded": "UInt16",
"type": "String"
}
}
{
"paths": {
"dissolved": "UInt16",
"employees": "UInt16",
"founded": "UInt16",
"type": "Array(Nullable(String))"
}
}
بالإضافة إلى ذلك، يمكننا تخطي المسارات داخل JSON التي لا نريد تخزينها باستخدام المعاملتين
2 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
SKIP و
SKIP REGEXP لتقليل مساحة التخزين وتجنب الاستدلال غير الضروري على المسارات غير المطلوبة. على سبيل المثال، لنفترض أننا نستخدم عمود JSON واحدًا للبيانات أعلاه. يمكننا تخطي المسارين
address و
company:
CREATE TABLE people
(
`json` JSON(username String, SKIP address, SKIP company)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY json.username
INSERT INTO people FORMAT JSONAsObject
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021","employees":250}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
1 row in set. Elapsed: 0.450 sec.
لاحظ كيف استُبعدت الأعمدة من بياناتنا:
INSERT INTO people FORMAT JSONAsObject
{"id":2,"name":"Analytica Rowe","username":"Analytica","address":[{"street":"Maple Avenue","suite":"Apt. 402","city":"Dataford","zipcode":"11223-4567","geo":{"lat":40.7128,"lng":-74.006}}],"phone_numbers":["123-456-7890","555-867-5309"],"website":"fastdata.io","company":{"name":"FastData Inc.","catchPhrase":"Streamlined analytics at scale","labels":{"type":["real-time processing"],"founded":2019,"dissolved":2023,"employees":10}},"dob":"1992-07-15","tags":{"hobby":"Running simulations","holidays":[{"year":2023,"location":"Kyoto, Japan"}],"car":{"model":"Audi e-tron","year":2022}}}
1 row in set. Elapsed: 0.440 sec.
SELECT *
FROM people
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"json": {
"dob" : "1992-07-15",
"id" : "2",
"name" : "Analytica Rowe",
"phone_numbers" : [
"123-456-7890",
"555-867-5309"
],
"tags" : {
"car" : {
"model" : "Audi e-tron",
"year" : "2022"
},
"hobby" : "Running simulations",
"holidays" : [
{
"location" : "Kyoto, Japan",
"year" : "2023"
}
]
},
"username" : "Analytica",
"website" : "fastdata.io"
}
}
{
"json": {
"dob" : "2007-03-31",
"email" : "clicky@clickhouse.com",
"id" : "1",
"name" : "Clicky McCliickHouse",
"phone_numbers" : [
"010-692-6593",
"020-192-3333"
],
"tags" : {
"car" : {
"model" : "Tesla",
"year" : "2023"
},
"hobby" : "Databases",
"holidays" : [
{
"location" : "Azores, Portugal",
"year" : "2024"
}
]
},
"username" : "Clicky",
"website" : "clickhouse.com"
}
}
2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
توفّر تلميحات الأنواع أكثر من مجرد وسيلة لتجنّب استدلال النوع غير الضروري؛ فهي تُلغي بالكامل أي مستوى وسيط في التخزين والمعالجة، كما تتيح تحديد الأنواع البدائية المثلى. وتُخزَّن مسارات JSON التي تتضمن تلميحات للأنواع دائمًا بالطريقة نفسها التي تُخزَّن بها الأعمدة التقليدية، مما يتجاوز الحاجة إلى أعمدة التمييز أو التحليل الديناميكي وقت تنفيذ الاستعلام. وهذا يعني أنه عند استخدام تلميحات أنواع محددة جيدًا، تحقق مفاتيح JSON المتداخلة الأداء والكفاءة نفسيهما كما لو كانت مُصمَّمة منذ البداية كأعمدة من المستوى الأعلى. ونتيجةً لذلك، بالنسبة إلى مجموعات البيانات المتسقة في معظمها والتي لا تزال تستفيد من مرونة JSON، توفّر تلميحات الأنواع وسيلة عملية للحفاظ على الأداء من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة المخطط أو مسار إدخال البيانات.
تحسين الأداء باستخدام تلميحات الأنواع
يخزّن ClickHouse كل مسار JSON كعمود فرعي ضمن تخطيط عمودي حقيقي، مما يتيح مزايا الأداء نفسها التي نراها مع الأعمدة التقليدية، مثل الضغط، والمعالجة المسرّعة باستخدام SIMD، وتقليل عمليات الإدخال/الإخراج على القرص إلى الحد الأدنى. ويمكن لكل تركيبة فريدة من المسار والنوع في بيانات JSON لديك أن تصبح ملف عمود مستقلاً على القرص. على سبيل المثال، عند إدراج مساري JSON بنوعين مختلفين، يخزّن ClickHouse قيم كل نوع فعلي في أعمدة فرعية منفصلة. ويمكن الوصول إلى هذه الأعمدة الفرعية بشكل مستقل، مما يقلّل من عمليات الإدخال/الإخراج غير الضرورية. لاحظ أنه عند الاستعلام عن عمود يضم عدة أنواع، تظل قيمه تُعاد في استجابة عمودية واحدة. إضافةً إلى ذلك، ومن خلال الاستفادة من الإزاحات، يضمن ClickHouse أن تظل هذه الأعمدة الفرعية كثيفة، من دون تخزين أي قيم افتراضية لمسارات JSON غير الموجودة. ويزيد هذا النهج من كفاءة الضغط ويقلل عمليات الإدخال/الإخراج بدرجة أكبر. ومع ذلك، في السيناريوهات التي تتضمن بُنى JSON عالية الكاردينالية أو شديدة التغيّر، مثل خطوط معالجة بيانات القياس عن بُعد، أو السجلات، أو مخازن السمات للتعلّم الآلي - قد يؤدي هذا السلوك إلى تضخم كبير في عدد ملفات الأعمدة. إذ ينتج عن كل مسار JSON فريد جديد ملف عمود جديد، وينتج عن كل تنويعة نوع ضمن ذلك المسار ملف عمود إضافي. وعلى الرغم من أن هذا مثالي لأداء القراءة، فإنه يفرض تحديات تشغيلية، منها استنفاد واصفات الملفات، وزيادة استخدام الذاكرة، وبطء عمليات الدمج بسبب العدد الكبير من الملفات الصغيرة. وللتخفيف من ذلك، يقدّم ClickHouse مفهوم العمود الفرعي الفائض: فبمجرد أن يتجاوز عدد مسارات JSON المميزة عتبةً معيّنة، تُخزَّن المسارات الإضافية في ملف مشترك واحد باستخدام تنسيق مرمّز مضغوط. ويظل هذا الملف قابلاً للاستعلام، لكنه لا يستفيد من خصائص الأداء نفسها التي توفرها الأعمدة الفرعية المخصّصة. ويُتحكَّم في هذه العتبة بواسطة المَعلمة
تهيئة المسارات الديناميكية
max_dynamic_paths في تعريف نوع JSON.
تجنب ضبط هذه المعلَمة على قيمة مرتفعة جدًا - فالقيم الكبيرة تزيد من استهلاك الموارد وتقلل الكفاءة. وكقاعدة عامة، احرص على أن تبقى دون 10,000. بالنسبة إلى أعباء العمل ذات البُنى شديدة الديناميكية، استخدم تلميحات الأنواع ومعلَمات
CREATE TABLE logs
(
payload JSON(max_dynamic_paths = 500)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
SKIP لتقييد ما يُخزَّن.
للمستخدمين المهتمين بكيفية تنفيذ هذا النوع الجديد من الأعمدة، نوصي بقراءة تدوينتنا التفصيلية “نوع بيانات JSON جديد وقوي لـ ClickHouse”.