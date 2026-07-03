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يمكن استخدام معظم تنسيقات JSON المستخدمة للاستيراد في التصدير أيضًا. والأكثر شيوعًا هو JSONEachRow:
أو يمكننا استخدام JSONCompactEachRow لتوفير مساحة على القرص من خلال حذف أسماء الأعمدة:

تجاوز أنواع البيانات وجعلها سلاسل نصية

يلتزم ClickHouse بأنواع البيانات ويُصدّر JSON وفقًا للمعايير. لكن في الحالات التي نحتاج فيها إلى ترميز جميع القيم على هيئة سلاسل نصية، يمكننا استخدام تنسيق JSONStringsEachRow:
الآن، يُشفَّر العمود الرقمي hits كسلسلة نصية. ويُدعَم التصدير كسلاسل نصية في جميع تنسيقات JSON*؛ ما عليك سوى الاطّلاع على التنسيقين JSONStrings\* وJSONCompactStrings\*:

تصدير البيانات الوصفية مع البيانات

يُصدِّر تنسيق JSON العام، الشائع في التطبيقات، ليس فقط البيانات الناتجة، بل أيضًا أنواع الأعمدة وإحصاءات الاستعلام:
سيطبع تنسيق JSONCompact البيانات الوصفية نفسها، لكنه سيستخدم شكلاً مضغوطًا للبيانات نفسها:
ضع في اعتبارك استخدام الإصدارين JSONStrings أو JSONCompactStrings لترميز جميع القيم على هيئة سلاسل نصية.

طريقة مضغوطة لتصدير بيانات JSON وبنيتها

تتمثل إحدى الطرق الأكثر كفاءة لعرض البيانات وبنيتها في استخدام تنسيق JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes:
سيستخدم هذا تنسيق JSON مضغوطًا يسبقه صفّا ترويسة يتضمنان أسماء الأعمدة وأنواعها. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا التنسيق لإدخال البيانات إلى مثيل ClickHouse آخر (أو تطبيقات أخرى).

تصدير JSON إلى ملف

لحفظ بيانات JSON المُصدَّرة في ملف، يمكن استخدام عبارة INTO OUTFILE:
استغرق ClickHouse ثانيتين فقط لتصدير ما يقرب من 37 مليون سجل إلى ملف JSON. ويمكننا أيضًا التصدير باستخدام عبارة COMPRESSION لتفعيل الضغط مباشرةً أثناء التصدير:
يتطلب إنجازه وقتًا أطول، لكنه يُنتج ملفًا مضغوطًا أصغر بكثير:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦