JSONEachRow:
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONEachRow
أو يمكننا استخدام
{"path":"Bob_Dolman","month":"2016-11-01","hits":245}
{"path":"1-krona","month":"2017-01-01","hits":4}
{"path":"Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla","month":"2017-01-01","hits":3}
JSONCompactEachRow لتوفير مساحة على القرص من خلال حذف أسماء الأعمدة:
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactEachRow
["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245]
["1-krona", "2017-01-01", 4]
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]
يلتزم ClickHouse بأنواع البيانات ويُصدّر JSON وفقًا للمعايير. لكن في الحالات التي نحتاج فيها إلى ترميز جميع القيم على هيئة سلاسل نصية، يمكننا استخدام تنسيق JSONStringsEachRow:
تجاوز أنواع البيانات وجعلها سلاسل نصية
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONStringsEachRow
الآن، يُشفَّر العمود الرقمي
{"path":"Bob_Dolman","month":"2016-11-01","hits":"245"}
{"path":"1-krona","month":"2017-01-01","hits":"4"}
{"path":"Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla","month":"2017-01-01","hits":"3"}
hits كسلسلة نصية. ويُدعَم التصدير كسلاسل نصية في جميع تنسيقات JSON*؛ ما عليك سوى الاطّلاع على التنسيقين
JSONStrings\* و
JSONCompactStrings\*:
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactStringsEachRow
["Bob_Dolman", "2016-11-01", "245"]
["1-krona", "2017-01-01", "4"]
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", "3"]
يُصدِّر تنسيق JSON العام، الشائع في التطبيقات، ليس فقط البيانات الناتجة، بل أيضًا أنواع الأعمدة وإحصاءات الاستعلام:
تصدير البيانات الوصفية مع البيانات
SELECT * FROM sometable FORMAT JSON
سيطبع تنسيق JSONCompact البيانات الوصفية نفسها، لكنه سيستخدم شكلاً مضغوطًا للبيانات نفسها:
{
"meta":
[
{
"name": "path",
"type": "String"
},
...
],
"data":
[
{
"path": "Bob_Dolman",
"month": "2016-11-01",
"hits": 245
},
...
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000497457,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 87
}
}
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompact
ضع في اعتبارك استخدام الإصدارين
{
"meta":
[
{
"name": "path",
"type": "String"
},
...
],
"data":
[
["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245],
["1-krona", "2017-01-01", 4],
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.00074981,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 87
}
}
JSONStrings أو
JSONCompactStrings لترميز جميع القيم على هيئة سلاسل نصية.
تتمثل إحدى الطرق الأكثر كفاءة لعرض البيانات وبنيتها في استخدام تنسيق
طريقة مضغوطة لتصدير بيانات JSON وبنيتها
JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes:
SELECT * FROM sometable FORMAT JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
سيستخدم هذا تنسيق JSON مضغوطًا يسبقه صفّا ترويسة يتضمنان أسماء الأعمدة وأنواعها. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا التنسيق لإدخال البيانات إلى مثيل ClickHouse آخر (أو تطبيقات أخرى).
["path", "month", "hits"]
["String", "Date", "UInt32"]
["Bob_Dolman", "2016-11-01", 245]
["1-krona", "2017-01-01", 4]
["Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla", "2017-01-01", 3]
لحفظ بيانات JSON المُصدَّرة في ملف، يمكن استخدام عبارة INTO OUTFILE:
تصدير JSON إلى ملف
SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.json' FORMAT JSONEachRow
استغرق ClickHouse ثانيتين فقط لتصدير ما يقرب من 37 مليون سجل إلى ملف JSON. ويمكننا أيضًا التصدير باستخدام عبارة
36838935 rows in set. Elapsed: 2.220 sec. Processed 36.84 million rows, 1.27 GB (16.60 million rows/s., 572.47 MB/s.)
COMPRESSION لتفعيل الضغط مباشرةً أثناء التصدير:
SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.json.gz' FORMAT JSONEachRow
يتطلب إنجازه وقتًا أطول، لكنه يُنتج ملفًا مضغوطًا أصغر بكثير:
36838935 rows in set. Elapsed: 22.680 sec. Processed 36.84 million rows, 1.27 GB (1.62 million rows/s., 56.02 MB/s.)
2.2G out.json
576M out.json.gz