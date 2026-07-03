clickhouse-local أو من حاويات S3، و/أو إنشاء مخططات تلقائيًا قبل تحميل البيانات إلى ClickHouse.
متى تستخدم استنتاج الأنواع
- بنية متسقة - يجب أن تحتوي البيانات التي ستستنتج منها الأنواع على جميع المفاتيح التي تهمك. يستند استنتاج الأنواع إلى أخذ عينات من البيانات حتى الحد الأقصى لعدد الصفوف أو البايتات. وأي بيانات تأتي بعد العينة وتحتوي على أعمدة إضافية سيتم تجاهلها، ولن يمكن الاستعلام عنها.
- أنواع متسقة - يجب أن تكون أنواع البيانات للمفاتيح المحددة متوافقة، أي يجب أن يكون من الممكن تحويل أحد الأنواع إلى الآخر تلقائيًا.
يفترض ما يلي أن بنية JSON متسقة وأن لكل مسار نوعًا واحدًا فقط. استخدمت أمثلتنا السابقة نسخة مبسطة من مجموعة بيانات Python PyPI بتنسيق
اكتشاف الأنواع
NDJSON. في هذا القسم، نستعرض مجموعة بيانات أكثر تعقيدًا ذات بُنى متداخلة، وهي مجموعة بيانات arXiv التي تضم 2.5 مليون ورقة علمية. ويمثل كل صف في مجموعة البيانات هذه، الموزعة بتنسيق
NDJSON، ورقة أكاديمية منشورة. ويظهر أدناه صف على سبيل المثال:
تتطلب هذه البيانات مخططًا أكثر تعقيدًا بكثير من الأمثلة السابقة. نوضح أدناه عملية تعريف هذا المخطط، مع تقديم أنواع معقدة مثل
{
"id": "2101.11408",
"submitter": "Daniel Lemire",
"authors": "Daniel Lemire",
"title": "Number Parsing at a Gigabyte per Second",
"comments": "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/",
"journal-ref": "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021",
"doi": "10.1002/spe.2984",
"report-no": null,
"categories": "cs.DS cs.MS",
"license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
"abstract": "With disks and networks providing gigabytes per second ....\n",
"versions": [
{
"created": "Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT",
"version": "v1"
},
{
"created": "Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT",
"version": "v2"
}
],
"update_date": "2022-11-07",
"authors_parsed": [
[
"Lemire",
"Daniel",
""
]
]
}
Tuple و
Array.
تُخزَّن مجموعة البيانات هذه في حاوية S3 عامة على
s3://datasets-documentation/arxiv/arxiv.json.gz.
يمكنك ملاحظة أن مجموعة البيانات أعلاه تحتوي على كائنات JSON متداخلة. وبينما ينبغي لك إعداد مخططاتك وإدارة إصداراتها، يتيح الاستدلال استنتاج الأنواع من البيانات. وهذا يسمح بإنشاء DDL الخاص بالمخطط تلقائيًا، مما يجنّب الحاجة إلى إنشائه يدويًا ويُسرّع عملية التطوير.
يُظهر استخدام دالة s3 مع الأمر
الاكتشاف التلقائي للتنسيقبالإضافة إلى اكتشاف المخطط، سيستدل استنتاج مخطط JSON تلقائيًا على تنسيق البيانات من امتداد الملف ومحتوياته. ونتيجةً لذلك، يُكتشف الملف أعلاه تلقائيًا على أنه NDJSON.
DESCRIBE الأنواع التي سيجري استنتاجها.
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
SETTINGS describe_compact_output = 1
┌─name───────────┬─type────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ id │ Nullable(String) │
│ submitter │ Nullable(String) │
│ authors │ Nullable(String) │
│ title │ Nullable(String) │
│ comments │ Nullable(String) │
│ journal-ref │ Nullable(String) │
│ doi │ Nullable(String) │
│ report-no │ Nullable(String) │
│ categories │ Nullable(String) │
│ license │ Nullable(String) │
│ abstract │ Nullable(String) │
│ versions │ Array(Tuple(created Nullable(String),version Nullable(String))) │
│ update_date │ Nullable(Date) │
│ authors_parsed │ Array(Array(Nullable(String))) │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يمكننا ملاحظة أن معظم الأعمدة قد اكتُشفت تلقائيًا على أنها
تجنّب القيم NULLيمكنك ملاحظة أن الكثير من الأعمدة جرى اكتشافها على أنها من النوع Nullable. نحن لا نوصي باستخدام النوع Nullable إلا عند الضرورة القصوى. يمكنك استخدام schema_inference_make_columns_nullable للتحكم في الحالات التي يُطبَّق فيها Nullable.
String، بينما اكتُشف العمود
update_date بشكل صحيح على أنه
Date. وقد أُنشئ العمود
versions بصيغة
Array(Tuple(created String, version String)) لتخزين قائمة من الكائنات، في حين عُرِّف
authors_parsed على أنه
Array(Array(String)) للمصفوفات المتداخلة.
التحكم في اكتشاف الأنواعيمكن التحكم في الاكتشاف التلقائي للتواريخ وأنواع DateTime من خلال الإعدادين
input_format_try_infer_dates و
input_format_try_infer_datetimes على التوالي (وكلاهما مُمكَّن افتراضيًا). كما يتحكم الإعداد
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects في استنتاج الكائنات على أنها Tuples. ويمكن العثور هنا على إعدادات أخرى تتحكم في استنتاج المخطط في JSON، مثل الاكتشاف التلقائي للأرقام.
يفترض ما يلي أن بنية JSON متسقة وأن لكل مسار نوعًا واحدًا فقط. يمكننا الاعتماد على استنتاج المخطط للاستعلام عن بيانات JSON مباشرةً. في ما يلي، نحدّد أبرز المؤلفين لكل سنة، مع الاستفادة من اكتشاف التواريخ والمصفوفات تلقائيًا.
الاستعلام عن JSON
SELECT
toYear(update_date) AS year,
authors,
count() AS c
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
GROUP BY
year,
authors
ORDER BY
year ASC,
c DESC
LIMIT 1 BY year
يتيح لنا استنتاج المخطط الاستعلام عن ملفات JSON من دون الحاجة إلى تحديد المخطط، مما يسرّع مهام تحليل البيانات عند الحاجة.
┌─year─┬─authors────────────────────────────────────┬───c─┐
│ 2007 │ The BABAR Collaboration, B. Aubert, et al │ 98 │
│ 2008 │ The OPAL collaboration, G. Abbiendi, et al │ 59 │
│ 2009 │ Ashoke Sen │ 77 │
│ 2010 │ The BABAR Collaboration, B. Aubert, et al │ 117 │
│ 2011 │ Amelia Carolina Sparavigna │ 21 │
│ 2012 │ ZEUS Collaboration │ 140 │
│ 2013 │ CMS Collaboration │ 125 │
│ 2014 │ CMS Collaboration │ 87 │
│ 2015 │ ATLAS Collaboration │ 118 │
│ 2016 │ ATLAS Collaboration │ 126 │
│ 2017 │ CMS Collaboration │ 122 │
│ 2018 │ CMS Collaboration │ 138 │
│ 2019 │ CMS Collaboration │ 113 │
│ 2020 │ CMS Collaboration │ 94 │
│ 2021 │ CMS Collaboration │ 69 │
│ 2022 │ CMS Collaboration │ 62 │
│ 2023 │ ATLAS Collaboration │ 128 │
│ 2024 │ ATLAS Collaboration │ 120 │
└──────┴────────────────────────────────────────────┴─────┘
18 rows in set. Elapsed: 20.172 sec. Processed 2.52 million rows, 1.39 GB (124.72 thousand rows/s., 68.76 MB/s.)
يمكننا الاعتماد على استنتاج المخطط لإنشاء مخطط جدول. يؤدي الأمر
إنشاء الجداول
CREATE AS EMPTY التالي إلى استنتاج تعريف DDL للجدول ثم إنشاء الجدول. لا يؤدي هذا إلى تحميل أي بيانات:
للتحقق من مخطط الجدول، نستخدم الأمر
CREATE TABLE arxiv
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date EMPTY
AS SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0
SHOW CREATE TABLE:
ما سبق هو المخطط الصحيح لهذه البيانات. يعتمد استنتاج المخطط على أخذ عينات من البيانات وقراءة البيانات صفًا صفًا. تُستخرج قيم الأعمدة وفقًا للتنسيق، مع استخدام محللات متداخلة وأساليب استدلالية لتحديد النوع لكل قيمة. يتحكم الإعدادان
SHOW CREATE TABLE arxiv
CREATE TABLE arxiv
(
`id` String,
`submitter` String,
`authors` String,
`title` String,
`comments` String,
`journal-ref` String,
`doi` String,
`report-no` String,
`categories` String,
`license` String,
`abstract` String,
`versions` Array(Tuple(created String, version String)),
`update_date` Date,
`authors_parsed` Array(Array(String))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date
input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference (25000 افتراضيًا) و
input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference (32MB افتراضيًا) في الحد الأقصى لعدد الصفوف والبايتات المقروءة من البيانات أثناء استنتاج المخطط. إذا لم يكن الاكتشاف دقيقًا، يمكنك تقديم تلميحات كما هو موضح هنا.
يستخدم المثال أعلاه ملفًا على S3 لإنشاء مخطط الجدول. وقد ترغب في إنشاء مخطط انطلاقًا من مقتطف يتكوّن من row واحدة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الدالة format كما هو موضح أدناه:
إنشاء الجداول من المقتطفات
CREATE TABLE arxiv
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date EMPTY
AS SELECT *
FROM format(JSONEachRow, '{"id":"2101.11408","submitter":"Daniel Lemire","authors":"Daniel Lemire","title":"Number Parsing at a Gigabyte per Second","comments":"Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and","doi":"10.1002/spe.2984","report-no":null,"categories":"cs.DS cs.MS","license":"http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/","abstract":"Withdisks and networks providing gigabytes per second ","versions":[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}],"update_date":"2022-11-07","authors_parsed":[["Lemire","Daniel",""]]}') SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0
SHOW CREATE TABLE arxiv
CREATE TABLE arxiv
(
`id` String,
`submitter` String,
`authors` String,
`title` String,
`comments` String,
`doi` String,
`report-no` String,
`categories` String,
`license` String,
`abstract` String,
`versions` Array(Tuple(created String, version String)),
`update_date` Date,
`authors_parsed` Array(Array(String))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date
يفترض ما يلي أن بيانات JSON ذات بنية متسقة، وأن لكل مسار نوعًا واحدًا فقط. أنشأت الأوامر السابقة جدولًا يمكن تحميل البيانات إليه. يمكنك الآن insert البيانات إلى جدولك باستخدام
تحميل بيانات JSON
INSERT INTO SELECT التالي:
INSERT INTO arxiv SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
للاطلاع على أمثلة على تحميل البيانات من مصادر أخرى، مثل ملف، راجع هنا. بمجرد تحميلها، يمكننا الاستعلام عن بياناتنا، مع استخدام التنسيق
0 rows in set. Elapsed: 38.498 sec. Processed 2.52 million rows, 1.39 GB (65.35 thousand rows/s., 36.03 MB/s.)
Peak memory usage: 870.67 MiB.
PrettyJSONEachRow اختياريًا لعرض الصفوف ببنيتها الأصلية:
SELECT *
FROM arxiv
LIMIT 1
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"id": "0704.0004",
"submitter": "David Callan",
"authors": "David Callan",
"title": "A determinant of Stirling cycle numbers counts unlabeled acyclic",
"comments": "11 pages",
"journal-ref": "",
"doi": "",
"report-no": "",
"categories": "math.CO",
"license": "",
"abstract": " We show that a determinant of Stirling cycle numbers counts unlabeled acyclic\nsingle-source automata.",
"versions": [
{
"created": "Sat, 31 Mar 2007 03:16:14 GMT",
"version": "v1"
}
],
"update_date": "2007-05-23",
"authors_parsed": [
[
"Callan",
"David"
]
]
}
1 row in set. Elapsed: 0.009 sec.
أحيانًا قد تكون لديك بيانات غير صالحة. على سبيل المثال، قد تحتوي أعمدة معيّنة على نوع غير صحيح أو كائن JSON غير منسّق بشكل صحيح. لهذا، يمكنك استخدام الإعدادين
التعامل مع الأخطاء
input_format_allow_errors_num و
input_format_allow_errors_ratio للسماح بتجاهل عدد معيّن من الصفوف إذا كانت البيانات تتسبب في أخطاء عند الإدراج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم تلميحات للمساعدة في الاستدلال.
استخدم مثالنا السابق JSON ثابتًا بأسماء مفاتيح وأنواع معروفة مسبقًا. لكن الحال لا يكون كذلك غالبًا، إذ قد تُضاف مفاتيح جديدة أو تتغير أنواعها. وهذا شائع في حالات استخدام مثل بيانات Observability. يتعامل ClickHouse مع ذلك من خلال النوع المخصص
العمل مع البيانات شبه المنظَّمة والديناميكية
JSON.
إذا كنت تعلم أن بيانات JSON لديك شديدة الديناميكية وتحتوي على عدد كبير من المفاتيح الفريدة وأنواع متعددة للمفاتيح نفسها، فنوصي بعدم استخدام استنتاج المخطط مع
JSONEachRow لمحاولة استنتاج عمود لكل مفتاح، حتى لو كانت البيانات بتنسيق newline-delimited JSON.
تأمل المثال التالي من إصدار موسَّع من مجموعة بيانات Python PyPI dataset المذكورة أعلاه. هنا أضفنا عمود
tags عشوائيًا يضم أزواجًا عشوائية من المفاتيح والقيم.
تتوفّر عيّنة من هذه البيانات للعامة بتنسيق JSON مفصول بأسطر جديدة. إذا حاولنا استنتاج المخطط لهذا الملف، فستجد أن الأداء ضعيف وأن الاستجابة مطوّلة للغاية:
{
"date": "2022-09-22",
"country_code": "IN",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "bandersnatch",
"python_minor": "",
"system": "",
"version": "0.2.8",
"tags": {
"5gTux": "f3to*PMvaTYZsz!*rtzX1",
"nD8CV": "value"
}
}
DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample_rows.json.gz')
-- result omitted for brevity
المشكلة الأساسية هنا هي أن تنسيق
9 rows in set. Elapsed: 127.066 sec.
JSONEachRow يُستخدم للاستنتاج. إذ يحاول استنتاج نوع عمود لكل مفتاح في JSON — أي إنه يحاول فعليًا فرض مخطط ثابت على البيانات من دون استخدام النوع
JSON.
عند وجود آلاف الأعمدة الفريدة، يصبح هذا النهج في الاستنتاج بطيئًا. وكبديل، يمكنك استخدام تنسيق
JSONAsObject.
يتعامل
JSONAsObject مع الإدخال بالكامل على أنه كائن JSON واحد، ويخزّنه في عمود واحد من النوع
JSON، مما يجعله أنسب لحمولات JSON شديدة الديناميكية أو المتداخلة.
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample_rows.json.gz', 'JSONAsObject')
SETTINGS describe_compact_output = 1
يُعد هذا التنسيق ضروريًا أيضًا عندما تكون للأعمدة أنواع متعددة يتعذر التوفيق بينها. على سبيل المثال، افترض وجود ملف
┌─name─┬─type─┐
│ json │ JSON │
└──────┴──────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
sample.json يحتوي على JSON مفصول بأسطر جديدة كما يلي:
في هذه الحالة، يستطيع ClickHouse التوفيق بين تعارض الأنواع وتحديد العمود
{"a":1}
{"a":"22"}
a على أنه
Nullable(String).
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/json/sample.json')
SETTINGS describe_compact_output = 1
┌─name─┬─type─────────────┐
│ a │ Nullable(String) │
└──────┴──────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.081 sec.
ومع ذلك، فإن بعض الأنواع غير متوافقة. انظر إلى المثال التالي:
التحويل القسري للنوعيمكن التحكم في هذا التحويل القسري للنوع عبر عدد من الإعدادات. يعتمد المثال أعلاه على الإعداد
input_format_json_read_numbers_as_strings.
في هذه الحالة، لا يمكن إجراء أي نوع من تحويل الأنواع هنا. ولذلك يفشل الأمر
{"a":1}
{"a":{"b":2}}
DESCRIBE:
DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/json/conflict_sample.json')
Elapsed: 0.755 sec.
في هذه الحالة، يتعامل
Received exception from server (version 24.12.1):
Code: 636. DB::Exception: Received from sql-clickhouse.clickhouse.com:9440. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSON format file. Error:
Code: 53. DB::Exception: Automatically defined type Tuple(b Int64) for column 'a' in row 1 differs from type defined by previous rows: Int64. You can specify the type for this column using setting schema_inference_hints.
JSONAsObject مع كل صف باعتباره قيمة واحدة من النوع
JSON (ما يتيح أن يكون للعمود نفسه أكثر من نوع). وهذا أمر أساسي:
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/json/conflict_sample.json', JSONAsObject)
SETTINGS enable_json_type = 1, describe_compact_output = 1
┌─name─┬─type─┐
│ json │ JSON │
└──────┴──────┘
1 row in set. Elapsed: 0.010 sec.
للتعرّف بمزيد من التفصيل على استدلال أنواع البيانات، يمكنك الرجوع إلى صفحة التوثيق هذه.