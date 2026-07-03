users في ملف التهيئة
users.xml على إعدادات المستخدمين.
بنية قسم
يدعم ClickHouse أيضًا سير عمل قائم على SQL لإدارة المستخدمين. نوصي باستخدامه.
users:
<users>
<!-- If user name was not specified, 'default' user is used. -->
<user_name>
<!-- Exactly one authentication method may be specified at the users.user_name level. For example: -->
<password></password>
<!-- Or (exclusive) -->
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
<!-- Or (exclusive) (N.B. multiple SSH keys are allowed for backwards compatibility) -->
<ssh_keys>
<ssh_key>
<type>ssh-ed25519</type>
<base64_key>AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj</base64_key>
</ssh_key>
<ssh_key>
<type>ecdsa-sha2-nistp256</type>
<base64_key>AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBNxeV2uN5UY6CUbCzTA1rXfYimKQA5ivNIqxdax4bcMXz4D0nSk2l5E1TkR5mG8EBWtmExSPbcEPJ8V7lyWWbA8=</base64_key>
</ssh_key>
<ssh_key>
<type>ssh-rsa</type>
<base64_key>AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCpgqL1SHhPVBOTFlOm0pu+cYBbADzC2jL41sPMawYCJHDyHuq7t+htaVVh2fRgpAPmSEnLEC2d4BEIKMtPK3bfR8plJqVXlLt6Q8t4b1oUlnjb3VPA9P6iGcW7CV1FBkZQEVx8ckOfJ3F+kI5VsrRlEDgiecm/C1VPl0/9M2llW/mPUMaD65cM9nlZgM/hUeBrfxOEqM11gDYxEZm1aRSbZoY4dfdm3vzvpSQ6lrCrkjn3X2aSmaCLcOWJhfBWMovNDB8uiPuw54g3ioZ++qEQMlfxVsqXDGYhXCrsArOVuW/5RbReO79BvXqdssiYShfwo+GhQ0+aLWMIW/jgBkkqx/n7uKLzCMX7b2F+aebRYFh+/QXEj7SnihdVfr9ud6NN3MWzZ1ltfIczlEcFLrLJ1Yq57wW6wXtviWh59WvTWFiPejGjeSjjJyqqB49tKdFVFuBnIU5u/bch2DXVgiAEdQwUrIp1ACoYPq22HFFAYUJrL32y7RxX3PGzuAv3LOc=</base64_key>
</ssh_key>
</ssh_keys>
<!-- Or (exclusive) for multiple authentication methods: -->
<auth_methods>
<method1>
<password></password>
</method1>
<method2>
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
</method2>
<!-- ... -->
<methodN>
<!-- ... -->
</methodN>
</auth_methods>
<access_management>0|1</access_management>
<networks incl="networks" replace="replace">
</networks>
<profile>profile_name</profile>
<quota>default</quota>
<default_database>default</default_database>
<databases>
<database_name>
<table_name>
<filter>expression</filter>
</table_name>
</database_name>
</databases>
<grants>
<query>GRANT SELECT ON system.*</query>
</grants>
</user_name>
<!-- Other users settings -->
</users>
يمكن تحديد كلمة المرور بصيغة نص صريح أو بصيغة SHA256 (بتنسيق hex).
user_name/password
-
لتعيين كلمة مرور بصيغة نص صريح (غير مستحسن)، ضعها داخل العنصر
password. على سبيل المثال:
<password>qwerty</password>. ويمكن ترك كلمة المرور فارغة.
-
لتعيين كلمة مرور باستخدام تجزئة SHA256 الخاصة بها، ضعها داخل العنصر
password_sha256_hex. على سبيل المثال:
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>. مثال على كيفية إنشاء كلمة مرور من shell:السطر الأول من الناتج هو كلمة المرور. والسطر الثاني هو تجزئة SHA256 المقابلة لها.
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-'
-
للتوافق مع عملاء MySQL، يمكن تحديد كلمة المرور باستخدام تجزئة double SHA1. ضعها داخل العنصر
password_double_sha1_hex. على سبيل المثال:
<password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex>. مثال على كيفية إنشاء كلمة مرور من shell:السطر الأول من الناتج هو كلمة المرور. والسطر الثاني هو تجزئة double SHA1 المقابلة لها.
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'
يمكن استخدام كلمة المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTP) لمصادقة مستخدمي ClickHouse، وذلك عبر إنشاء رموز وصول مؤقتة صالحة لمدة محدودة. تتوافق طريقة المصادقة هذه باستخدام TOTP مع معايير RFC 6238، مما يجعلها متوافقة مع تطبيقات TOTP الشائعة مثل Google Authenticator و1Password وأدوات مماثلة. يمكن إعدادها من خلال ملف التهيئة
تهيئة مصادقة TOTP
users.xml بالإضافة إلى المصادقة المستندة إلى كلمة المرور.
وهي غير مدعومة بعد في التحكم في الوصول المعتمد على SQL.
للمصادقة باستخدام TOTP، يجب على المستخدمين تقديم كلمة المرور الأساسية إلى جانب كلمة مرور لمرة واحدة يُنشئها تطبيق TOTP الخاص بهم، وذلك إما عبر خيار سطر الأوامر
--one-time-password أو بإلحاقها بكلمة المرور الأساسية باستخدام المحرف ’+’.
على سبيل المثال، إذا كانت كلمة المرور الأساسية هي
some_password وكان رمز TOTP المُنشأ هو
345123، فيمكن للمستخدم تحديد
--password some_password+345123 أو
--password some_password --one-time-password 345123 عند الاتصال بـ ClickHouse. وإذا لم تُحدَّد كلمة مرور، فسيطلب
clickhouse-client إدخالها تفاعليًا.
لتمكين مصادقة TOTP لمستخدم، اضبط القسم
time_based_one_time_password في
users.xml. يحدد هذا القسم إعدادات TOTP، مثل السرّ، وفترة الصلاحية، وعدد الخانات، وخوارزمية التجزئة.
مثال
سينتج هذا الأمر قيمة secret مُرمَّزة بترميز base32 يمكن إضافتها إلى الحقل
<clickhouse>
<!-- ... -->
<users>
<my_user>
<!-- Primary password-based authentication: -->
<password>some_password</password>
<password_sha256_hex>1464acd6765f91fccd3f5bf4f14ebb7ca69f53af91b0a5790c2bba9d8819417b</password_sha256_hex>
<!-- ... or any other supported authentication method ... -->
<!-- TOTP authentication configuration -->
<time_based_one_time_password>
<secret>JBSWY3DPEHPK3PXP</secret> <!-- Base32-encoded TOTP secret -->
<period>30</period> <!-- Optional: OTP validity period in seconds -->
<digits>6</digits> <!-- Optional: Number of digits in the OTP -->
<algorithm>SHA1</algorithm> <!-- Optional: Hash algorithm: SHA1, SHA256, SHA512 -->
</time_based_one_time_password>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
Parameters:
- secret - (Required) The base32-encoded secret key used to generate TOTP codes.
- period - Optional. Sets the validity period of each OTP in seconds. Must be a positive number not exceeding 120. Default is 30.
- digits - Optional. Specifies the number of digits in each OTP. Must be between 4 and 10. Default is 6.
- algorithm - Optional. Defines the hash algorithm for generating OTPs. Supported values are SHA1, SHA256, and SHA512. Default is SHA1.
Generating a TOTP Secret
To generate a TOTP-compatible secret for use with ClickHouse, run the following command in the terminal:
```bash
$ base32 -w32 < /dev/urandom | head -1
secret في users.xml.
لتمكين TOTP لمستخدم معيّن، أضِف قسم
time_based_one_time_password آخر إلى أي حقل موجود يعتمد على
password (مثل
password أو
password_sha256_hex).
يمكن استخدام أداة qrencode لإنشاء رمز QR لسرّ TOTP.
بعد إعداد TOTP لمستخدم، يمكن استخدام كلمة مرور تُستخدم لمرة واحدة كجزء من عملية المصادقة، كما هو موضح أعلاه.
$ qrencode -t ansiutf8 'otpauth://totp/ClickHouse?issuer=ClickHouse&secret=JBSWY3DPEHPK3PXP'
اسم المستخدم/مفتاح SSHيتيح هذا الإعداد المصادقة باستخدام مفاتيح SSH. إذا كان لديك مفتاح SSH (كما يُنشأ بواسطة
ssh-keygen) مثل
يُفترض أن يكون العنصر
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj john@example.com
ssh_key
استبدل
<ssh_key>
<type>ssh-ed25519</type>
<base64_key>AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj</base64_key>
</ssh_key>
ssh-ed25519 بـ
ssh-rsa أو
ecdsa-sha2-nistp256 عند استخدام الخوارزميات الأخرى المدعومة.
طرق مصادقة متعددةيمكن تهيئة مستخدم واحد بعدة طرق مصادقة باستخدام العنصر
<auth_methods>. ويتيح ذلك للمستخدم المصادقة باستخدام أي طريقة من الطرق المُدرجة — فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون لدى المستخدم كلمة مرور وبيانات اعتماد LDAP معًا، ويُقبل تسجيل الدخول بأيٍّ منهما.
كل عنصر فرعي ضمن
<auth_methods> هو غلاف يحمل اسمًا اعتباطيًا ويحتوي على نوع مصادقة واحد فقط. ولا يهم اسم الغلاف (مثل
<method1> أو
<primary> أو
<a1>)، إذ لا يُستخدم إلا عنصر المصادقة الداخلي.
مثال: كلمات مرور متعددة
مثال: أنواع مختلطة من المصادقة
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<primary>
<password>password_one</password>
</primary>
<secondary>
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>
</secondary>
</auth_methods>
</my_user>
</users>
أنواع المصادقة التالية مدعومة داخل
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<a1>
<password>plaintext_pass</password>
</a1>
<a2>
<password_sha256_hex>e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855</password_sha256_hex>
</a2>
<a3>
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
</ldap>
</a3>
</auth_methods>
</my_user>
</users>
<auth_methods>:
password— كلمة مرور بنص صريح
password_sha256_hex— تجزئة كلمة مرور SHA256
password_scram_sha256_hex— تجزئة كلمة مرور SCRAM-SHA-256
password_double_sha1_hex— تجزئة كلمة مرور double SHA1
ldap— مصادقة خادم LDAP
kerberos— مصادقة Kerberos
ssl_certificates— مصادقة شهادات SSL
ssh_keys— مصادقة مفاتيح SSH
http_authentication— مصادقة HTTP
- لا يمكن استخدام
<auth_methods>مع طرق المصادقة المحددة على مستوى المستخدم في الوقت نفسه. استخدم أحد الأسلوبين فقط، وليس كليهما.
- يجب أن يحتوي
<auth_methods>على طريقة مصادقة واحدة على الأقل.
- يجب أن يحتوي كل عنصر غلاف داخل
<auth_methods>على نوع مصادقة واحد فقط (باستثناء
<ssh_keys>، إذ يمكن أن يحتوي على عدة أنواع حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة).
- يُحدَّد TOTP (
<time_based_one_time_password>) على مستوى المستخدم (خارج
<auth_methods>) ويُطبَّق على جميع الطرق المستندة إلى كلمة المرور في القائمة. ويَلزم وجود طريقة واحدة على الأقل مستندة إلى كلمة المرور عند تمكين TOTP.
auth_methods مع TOTP
في هذا المثال، يُطبَّق التحقق عبر TOTP على الطريقة المستندة إلى كلمة المرور (
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<a1>
<password>my_password</password>
</a1>
<a2>
<ldap>
<server>ldap_server_1</server>
</ldap>
</a2>
</auth_methods>
<time_based_one_time_password>
<secret>JBSWY3DPEHPK3PXP</secret>
</time_based_one_time_password>
</my_user>
</users>
<password>)، بينما تُجري طريقة LDAP المصادقة بشكل مستقل على الخادم الخارجي.
access_managementيؤدي هذا الإعداد إلى تمكين أو تعطيل استخدام التحكم في الوصول وإدارة الحسابات القائمَين على SQL لهذا المستخدم. القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
grantsيتيح هذا الإعداد منح أي امتيازات للمستخدم المحدد. يجب أن يكون كل عنصر في القائمة عبارة عن استعلام
GRANT من دون تحديد أي جهات ممنوح لها.
مثال:
لا يمكن تحديد هذا الإعداد في الوقت نفسه مع الإعدادات
<user1>
<grants>
<query>GRANT SHOW ON *.*</query>
<query>GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION</query>
<query>GRANT SELECT ON system.*</query>
</grants>
</user1>
dictionaries و
access_management و
named_collection_control و
show_named_collections_secrets
و
allow_databases.
user_name/networksقائمة الشبكات التي يمكن للمستخدم الاتصال منها بخادم ClickHouse. يمكن أن يتخذ كل عنصر في القائمة أحد الأشكال التالية:
-
<ip>— عنوان IP أو قناع شبكة. أمثلة:
213.180.204.3,
10.0.0.1/8,
10.0.0.1/255.255.255.0,
2a02:6b8::3,
2a02:6b8::3/64,
2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff::.
-
<host>— اسم المضيف. مثال:
example01.host.ru. للتحقق من الوصول، يُجرى استعلام DNS، ثم تُقارَن جميع عناوين IP المُعادة بعنوان النظير.
-
<host_regexp>— تعبير نمطي لأسماء المضيفين. مثال:
^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$للتحقق من الوصول، يُجرى استعلام DNS PTR لعنوان النظير، ثم يُطبَّق التعبير النمطي المحدد. بعد ذلك، يُجرى استعلام DNS آخر لنتائج استعلام PTR، وتُقارَن جميع العناوين المستلمة بعنوان النظير. نوصي بشدة بأن ينتهي التعبير النمطي بالرمز $.
<ip>::/0</ip>
لقصر الوصول على localhost فقط، حدِّد:
من غير الآمن إتاحة الوصول من أي شبكة، ما لم يكن لديك جدار حماية مُعَدّ بشكل صحيح أو لم يكن الخادم متصلًا مباشرةً بالإنترنت.
<ip>::1</ip>
<ip>127.0.0.1</ip>
user_name/profileيمكنك إسناد ملف تعريف للإعدادات إلى المستخدم. تُضبط ملفات تعريف الإعدادات في قسم منفصل ضمن ملف
users.xml. لمزيد من المعلومات، راجع ملفات تعريف الإعدادات.
user_name/quotaتتيح لك الحصص تتبّع استخدام الموارد أو الحدّ منه خلال فترة زمنية. تُضبط الحصص في قسم
quotas
ضمن ملف الإعداد
users.xml.
يمكنك تعيين مجموعة حصص للمستخدم. للاطلاع على وصف مفصل لإعداد الحصص، راجع الحصص.
user_name/databasesفي هذا القسم، يمكنك تقييد الصفوف التي يعرضها ClickHouse في استعلامات
SELECT التي ينفّذها المستخدم الحالي، وبذلك تطبّق أمانًا أساسيًا على مستوى الصفوف.
مثال
يفرض هذا الإعداد أن المستخدم
user1 لا يمكنه رؤية سوى صفوف
table1 في نتائج استعلامات
SELECT التي تكون فيها قيمة الحقل
id مساوية لـ 1000.
يمكن أن يكون
<user1>
<databases>
<database_name>
<table1>
<filter>id = 1000</filter>
</table1>
</database_name>
</databases>
</user1>
filter أي تعبير يُنتج قيمة من النوع UInt8. وعادةً ما يتضمن مقارنات وعوامل منطقية. لا تُعاد للمستخدم الصفوف من
database_name.table1 التي تكون نتيجة
filter فيها 0. ولا تتوافق هذه التصفية مع عمليات
PREWHERE وتُعطِّل تحسين
WHERE→PREWHERE.
الأدواريمكنك إنشاء أيٍّ من الأدوار المعرَّفة مسبقًا باستخدام قسم
roles في ملف الإعدادات
user.xml.
بنية قسم
roles:
يمكن أيضًا منح هذه الأدوار للمستخدمين ضمن قسم
<roles>
<test_role>
<grants>
<query>GRANT SHOW ON *.*</query>
<query>REVOKE SHOW ON system.*</query>
<query>GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION</query>
</grants>
</test_role>
</roles>
users:
<users>
<user_name>
...
<grants>
<query>GRANT test_role</query>
</grants>
</user_name>
<users>