تمكّن Amazon QuickSight المؤسسات المعتمدة على البيانات من خلال ذكاء الأعمال (BI) الموحّد.

يمكن لـ QuickSight الاتصال بإعداد ClickHouse المحلي (23.11+) عبر واجهة MySQL باستخدام مصدر البيانات الرسمي لـ MySQL ووضع Direct Query.

​ إعداد خادم ClickHouse محليًا

يُرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية لمعرفة كيفية إعداد خادم ClickHouse مع تمكين واجهة MySQL.

بخلاف إضافة إعداد إلى ملف config.xml الخاص بالخادم

< clickhouse > < mysql_port > 9004 </ mysql_port > </ clickhouse >

ومن الضروري أيضًا استخدام تشفير كلمة المرور باستخدام Double SHA1 للمستخدم الذي سيستخدم واجهة MySQL.

إنشاء كلمة مرور عشوائية مُشفّرة باستخدام Double SHA1 من سطر الأوامر:

PASSWORD = $( base64 < /dev/urandom | head -c16 ); echo " $PASSWORD " ; echo -n " $PASSWORD " | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'

يجب أن يبدو الناتج كما يلي:

LZOQYnqQN4L/T6L0 fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4

السطر الأول هو كلمة المرور التي جرى إنشاؤها، والسطر الثاني هو قيمة hash التي يمكن استخدامها لإعداد ClickHouse.

فيما يلي مثال على إعداد mysql_user يستخدم قيمة hash المُنشأة:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< users > < mysql_user > < password_double_sha1_hex > fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4 </ password_double_sha1_hex > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < profile > default </ profile > < quota > default </ quota > </ mysql_user > </ users >

استبدل قيمة password_double_sha1_hex بتجزئة Double SHA1 التي أنشأتها بنفسك.

يتطلب QuickSight عدة إعدادات إضافية في profile مستخدم MySQL.

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< profiles > < default > < prefer_column_name_to_alias > 1 </ prefer_column_name_to_alias > < mysql_map_string_to_text_in_show_columns > 1 </ mysql_map_string_to_text_in_show_columns > < mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns > 1 </ mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns > </ default > </ profiles >

ومع ذلك، يُوصى بإسناده إلى ملف تعريف مختلف يمكن لمستخدم MySQL لديك استخدامه بدلًا من الملف الافتراضي.

أخيرًا، اضبط خادم ClickHouse ليستمع إلى عنوان IP المطلوب (أو العناوين المطلوبة). في config.xml ، أزل التعليق عن السطر التالي للاستماع على جميع العناوين:

< listen_host > :: < /listen_host >

إذا كان الملف التنفيذي mysql متاحًا لديك، يمكنك اختبار الاتصال من سطر الأوامر. وباستخدام اسم المستخدم التجريبي ( mysql_user ) وكلمة المرور ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) المذكورين أعلاه، سيكون أمر سطر الأوامر على النحو التالي:

mysql --protocol tcp -h localhost -u mysql_user -P 9004 --password=LZOQYnqQN4L/T6L0

mysql> show databases; +--------------------+ | name | +--------------------+ | INFORMATION_SCHEMA | | default | | information_schema | | system | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) Read 4 rows, 603.00 B in 0.00156 sec., 2564 rows/sec., 377.48 KiB/sec.

​ ربط QuickSight بـ ClickHouse

أولًا، انتقل إلى https://quicksight.aws.amazon.com ، ثم افتح Datasets وانقر على “New dataset”:

ابحث عن موصل MySQL الرسمي المضمّن في QuickSight (باسم MySQL فقط):

حدّد تفاصيل الاتصال الخاصة بك. يُرجى ملاحظة أن منفذ واجهة MySQL هو 9004 افتراضيًا، وقد يختلف حسب تهيئة الخادم لديك.

لديك الآن خياران لجلب البيانات من ClickHouse. أولًا، يمكنك اختيار جدول من القائمة:

بدلًا من ذلك، يمكنك إدخال استعلام SQL مخصص لجلب بياناتك:

عند النقر على “Edit/Preview data”، ينبغي أن تتمكن من رؤية بنية الجدول المستكشفة أو تعديل استعلام SQL المخصص، إذا اخترت هذه الطريقة للوصول إلى البيانات:

تأكد من تحديد وضع “Direct Query” في الزاوية السفلية اليسرى من واجهة المستخدم:

يمكنك الآن المتابعة لنشر مجموعة البيانات وإنشاء تصور جديد!

​ القيود المعروفة