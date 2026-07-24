يُرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية لمعرفة كيفية إعداد خادم ClickHouse مع تمكين واجهة MySQL. بخلاف إضافة إعداد إلى ملف
إعداد خادم ClickHouse محليًا
config.xml الخاص بالخادم
ومن الضروري أيضًا استخدام تشفير كلمة المرور باستخدام Double SHA1 للمستخدم الذي سيستخدم واجهة MySQL. إنشاء كلمة مرور عشوائية مُشفّرة باستخدام Double SHA1 من سطر الأوامر:
<clickhouse>
<mysql_port>9004</mysql_port>
</clickhouse>
يجب أن يبدو الناتج كما يلي:
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c16); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'
السطر الأول هو كلمة المرور التي جرى إنشاؤها، والسطر الثاني هو قيمة
LZOQYnqQN4L/T6L0
fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4
hash التي يمكن استخدامها لإعداد ClickHouse.
فيما يلي مثال على إعداد
mysql_user يستخدم قيمة
hash المُنشأة:
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
استبدل قيمة
<users>
<mysql_user>
<password_double_sha1_hex>fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4</password_double_sha1_hex>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<profile>default</profile>
<quota>default</quota>
</mysql_user>
</users>
password_double_sha1_hex بتجزئة Double SHA1 التي أنشأتها بنفسك.
يتطلب QuickSight عدة إعدادات إضافية في profile مستخدم MySQL.
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
ومع ذلك، يُوصى بإسناده إلى ملف تعريف مختلف يمكن لمستخدم MySQL لديك استخدامه بدلًا من الملف الافتراضي. أخيرًا، اضبط خادم ClickHouse ليستمع إلى عنوان IP المطلوب (أو العناوين المطلوبة). في
<profiles>
<default>
<prefer_column_name_to_alias>1</prefer_column_name_to_alias>
<mysql_map_string_to_text_in_show_columns>1</mysql_map_string_to_text_in_show_columns>
<mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns>1</mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns>
</default>
</profiles>
config.xml، أزل التعليق عن السطر التالي للاستماع على جميع العناوين:
إذا كان الملف التنفيذي
<listen_host>::</listen_host>
mysql متاحًا لديك، يمكنك اختبار الاتصال من سطر الأوامر.
وباستخدام اسم المستخدم التجريبي (
mysql_user) وكلمة المرور (
LZOQYnqQN4L/T6L0) المذكورين أعلاه، سيكون أمر سطر الأوامر على النحو التالي:
mysql --protocol tcp -h localhost -u mysql_user -P 9004 --password=LZOQYnqQN4L/T6L0
mysql> show databases;
+--------------------+
| name |
+--------------------+
| INFORMATION_SCHEMA |
| default |
| information_schema |
| system |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
Read 4 rows, 603.00 B in 0.00156 sec., 2564 rows/sec., 377.48 KiB/sec.
أولًا، انتقل إلى https://quicksight.aws.amazon.com، ثم افتح Datasets وانقر على “New dataset”:
ربط QuickSight بـ ClickHouse
ابحث عن موصل MySQL الرسمي المضمّن في QuickSight (باسم MySQL فقط):
حدّد تفاصيل الاتصال الخاصة بك. يُرجى ملاحظة أن منفذ واجهة MySQL هو 9004 افتراضيًا، وقد يختلف حسب تهيئة الخادم لديك.
لديك الآن خياران لجلب البيانات من ClickHouse. أولًا، يمكنك اختيار جدول من القائمة:
بدلًا من ذلك، يمكنك إدخال استعلام SQL مخصص لجلب بياناتك:
عند النقر على “Edit/Preview data”، ينبغي أن تتمكن من رؤية بنية الجدول المستكشفة أو تعديل استعلام SQL المخصص، إذا اخترت هذه الطريقة للوصول إلى البيانات:
تأكد من تحديد وضع “Direct Query” في الزاوية السفلية اليسرى من واجهة المستخدم:
يمكنك الآن المتابعة لنشر مجموعة البيانات وإنشاء تصور جديد!
القيود المعروفة
- لا يعمل استيراد SPICE على النحو المتوقع؛ يُرجى استخدام وضع Direct Query بدلًا من ذلك. راجع #58553.