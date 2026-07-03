يوظّف Tableau Online قوة البيانات لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات أسرع وبثقة أكبر من أي مكان.

يمكن لـ Tableau Online الاتصال بـ ClickHouse Cloud أو ببيئة ClickHouse المحلية عبر واجهة MySQL باستخدام مصدر بيانات MySQL الرسمي.

​ إعداد ClickHouse Cloud

1 حدّد Connect your app بعد إنشاء خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، في شاشة Connect your app ، حدّد MySQL من القائمة المنسدلة. 2 فعّل واجهة MySQL بدّل المفتاح لتفعيل واجهة MySQL لهذه الخدمة. سيؤدي ذلك إلى إتاحة المنفذ 3306 لهذه الخدمة، وستظهر لك شاشة اتصال MySQL تتضمن اسم مستخدم MySQL الفريد الخاص بك. بدلًا من ذلك، لتفعيل واجهة MySQL لخدمة موجودة: 3 حدّد Connect تأكد من أن خدمتك في حالة Running ، ثم انقر على الخدمة التي تريد تفعيل واجهة MySQL لها. حدّد “Connect” من القائمة اليسرى: 4 اختر MySQL حدّد MySQL من القائمة المنسدلة Connect With . 5 فعّل واجهة MySQL بدّل المفتاح لتفعيل واجهة MySQL لهذه الخدمة. سيؤدي ذلك إلى إتاحة المنفذ 3306 لهذه الخدمة، وستظهر لك شاشة اتصال MySQL التي تتضمن اسم مستخدم MySQL الفريد الخاص بك.

​ إنشاء مستخدم MySQL للقراءة فقط في ClickHouse Cloud

ينشئ ClickHouse Cloud تلقائيًا مستخدمًا باسم mysql4<subdomain> يستخدم كلمة المرور نفسها الخاصة بالمستخدم الافتراضي. ويشير الجزء <subdomain> إلى الجزء الأول من اسم المضيف الخاص بك في ClickHouse Cloud.

صيغة اسم المستخدم هذه مطلوبة للتوافق مع الأدوات التي تنشئ اتصالات آمنة لكنها لا تضمّن بيانات SNI (Server Name Indication) ضمن مصافحة TLS. ومن دون معلومات SNI، لا يستطيع النظام إجراء التوجيه الداخلي بشكل صحيح، لذلك يوفّر تلميح النطاق الفرعي المضمّن في اسم المستخدم معلومات التوجيه اللازمة. ويُعد عميل MySQL من سطر الأوامر مثالًا على أداة تتطلب ذلك.

من أفضل الممارسات الموصى بها إنشاء مستخدم MySQL جديد للقراءة فقط.

بالنسبة إلى اسم مضيف ClickHouse Cloud مثل foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud ، تكون قيمة الجزء <subdomain> هي foobar ، ويمكن أن يكون اسم مستخدم MySQL مخصص مثل mysql4foobar_team1 .

1 إنشاء ملف تعريف إعدادات للقراءة فقط readonly على 1 : أنشئ ملف تعريف إعدادات لتطبيقه على مستخدمك المخصّص للقراءة فقط، مع ضبط الإعدادعلى CREATE SETTINGS PROFILE readonly_profile SETTINGS readonly = 1 2 إنشاء مستخدم MySQL جديد للقراءة فقط أنشئ مستخدمًا باسم يتبع هذه الصيغة: mysql4 < subdomain > _ < username > طبّق readonly_profile على المستخدم الجديد، وتأكد من أن كلمة المرور بتنسيق double SHA1. على سبيل المثال: CREATE USER mysql4foobar_readonly IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'YourPassword42$' SETTINGS PROFILE 'readonly_profile' ; 3 منح المستخدم الجديد أذونات الوصول إلى الجداول المطلوبة system.query_log فقط: امنح المستخدم الجديد الأذونات اللازمة للوصول إلى الجداول أو قواعد البيانات المطلوبة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد منح الوصول إلىفقط: GRANT SELECT ON system . query_log TO mysql4foobar_readonly; بالنسبة إلى المستخدم المخصّص للقراءة فقط، احرص على منح أذونات SELECT فقط للجداول التي تريد الوصول إليها. يمكن استخدام المستخدم الذي أنشأته حديثًا للاتصال بخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك عبر واجهة MySQL.

​ استكشاف أخطاء تعدد مستخدمي MySQL في ClickHouse Cloud

إذا أنشأت مستخدم MySQL جديدًا وظهر لك الخطأ التالي أثناء الاتصال باستخدام عميل MySQL CLI:

ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 54

mysql4<subdomain>_<username> ، كما هو موضّح ( في هذه الحالة، تأكد من أن اسم المستخدم يتبع صيغة، كما هو موضّح ( أعلاه ).

​ إعداد خادم ClickHouse المحلي

يُرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية للتعرّف على كيفية إعداد خادم ClickHouse مع تمكين واجهة MySQL.

إلى جانب إضافة إدخال إلى ملف config.xml الخاص بالخادم

< clickhouse > < mysql_port > 9004 </ mysql_port > </ clickhouse >

من الضروري أيضًا استخدام تشفير كلمة المرور باستخدام Double SHA1 للمستخدم الذي سيستخدم واجهة MySQL.

إنشاء كلمة مرور عشوائية مُشفّرة باستخدام Double SHA1 من سطر الأوامر:

PASSWORD = $( base64 < /dev/urandom | head -c16 ); echo " $PASSWORD " ; echo -n " $PASSWORD " | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'

يجب أن تكون المخرجات كما يلي:

LZOQYnqQN4L/T6L0 fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4

السطر الأول هو كلمة المرور المُولَّدة، والسطر الثاني هو قيمة hash التي يمكن استخدامها لإعداد ClickHouse.

فيما يلي مثال على إعداد mysql_user يستخدم قيمة hash المُولَّدة:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< users > < mysql_user > < password_double_sha1_hex > fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4 </ password_double_sha1_hex > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < profile > default </ profile > < quota > default </ quota > </ mysql_user > </ users >

استبدل الإدخال password_double_sha1_hex بقيمة Double SHA1 hash التي تولّدها بنفسك.

بالإضافة إلى ذلك، يُوصى باستخدام use_mysql_types_in_show_columns لعرض أنواع MySQL الأصلية بدلًا من أنواع ClickHouse في نتائج الاستعلام SHOW [FULL] COLUMNS ، مما يتيح لأدوات BI فحص مخطط قاعدة البيانات بشكل صحيح عند استخدام موصلات MySQL.

على سبيل المثال:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< profiles > < default > < use_mysql_types_in_show_columns > 1 </ use_mysql_types_in_show_columns > </ default > </ profiles >

أو أسنده إلى ملف تعريف مختلف بدلًا من الملف الافتراضي.

إذا كان البرنامج التنفيذي mysql متاحًا لديك، يمكنك اختبار الاتصال من سطر الأوامر. وباستخدام اسم المستخدم المثال ( mysql_user ) وكلمة المرور ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) المذكورين أعلاه، سيكون الأمر في سطر الأوامر كما يلي:

mysql --protocol tcp -h localhost -u mysql_user -P 9004 --password=LZOQYnqQN4L/T6L0

mysql> show databases; +--------------------+ | name | +--------------------+ | INFORMATION_SCHEMA | | default | | information_schema | | system | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) Read 4 rows, 603.00 B in 0.00156 sec., 2564 rows/sec., 377.48 KiB/sec.

أخيرًا، اضبط خادم ClickHouse للاستماع على عنوان IP أو العناوين المطلوبة. على سبيل المثال، في config.xml ، أزل التعليق عن التالي للاستماع على جميع العناوين:

< listen_host > :: < /listen_host >

​ ربط Tableau Online بـ ClickHouse (محليًا دون SSL)

سجّل الدخول إلى موقع Tableau Cloud الخاص بك وأضف مصدر بيانات منشورًا جديدًا.

حدّد “MySQL” من قائمة الموصلات المتاحة.

أدخِل تفاصيل الاتصال التي جمعتها أثناء إعداد ClickHouse.

سيقوم Tableau Online بفحص قاعدة البيانات وعرض قائمة بالجداول المتاحة. اسحب الجدول المطلوب إلى مساحة العمل على اليمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على “Update Now” لمعاينة البيانات، وكذلك ضبط أنواع الحقول أو أسمائها التي اكتشفها بدقة أكبر.

بعد ذلك، لن يتبقى سوى النقر على “Publish As” في الزاوية العلوية اليمنى، ومن المفترض أن تتمكن من استخدام مجموعة البيانات التي أنشأتها حديثًا في Tableau Online كالمعتاد.

ملاحظة: إذا كنت تريد استخدام Tableau Online مع Tableau Desktop ومشاركة مجموعات بيانات ClickHouse بينهما، فتأكد من استخدام Tableau Desktop مع موصل MySQL الافتراضي أيضًا، باتباع دليل الإعداد المعروض هنا إذا اخترت MySQL من القائمة المنسدلة لـ Data Source. إذا كان لديك Mac بمعالج M1، فراجع موضوع استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذا للاطلاع على حل بديل لتثبيت برنامج التشغيل.

​ توصيل Tableau Online بـ ClickHouse (إعداد Cloud أو محلي باستخدام SSL)

نظرًا لعدم إمكانية توفير شهادات SSL عبر معالج إعداد اتصال MySQL في Tableau Online، فالطريقة الوحيدة هي استخدام Tableau Desktop لإعداد الاتصال، ثم تصديره إلى Tableau Online. ومع ذلك، فإن هذه العملية سهلة إلى حد كبير.

شغّل Tableau Desktop على جهاز Windows أو Mac، ثم اختر “Connect” -> “To a Server” -> “MySQL”. ومن المرجح أن تحتاج أولًا إلى تثبيت برنامج تشغيل MySQL على جهازك. يمكنك القيام بذلك باتباع دليل الإعداد المعروض هنا إذا اخترت MySQL من القائمة المنسدلة Data Source. إذا كان لديك جهاز Mac بمعالج M1، فراجع سلسلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه للاطلاع على حل بديل لتثبيت برنامج التشغيل.

في واجهة إعداد اتصال MySQL، تأكد من أن خيار “SSL” مفعّل. شهادة SSL الخاصة بـ ClickHouse Cloud موقعة من Let’s Encrypt . يمكنك تنزيل الشهادة الجذرية من هنا

أدخل بيانات اعتماد مستخدم MySQL الخاصة بمثيلك على ClickHouse Cloud، ومسار الشهادة الجذرية التي نزّلتها.

اختر الجداول المطلوبة كالمعتاد (على نحو مماثل لـ Tableau Online)، ثم اختر “Server” -> “Publish Data Source” -> Tableau Cloud.

مهم: تحتاج إلى اختيار “Embedded password” ضمن خيارات “Authentication”.

بالإضافة إلى ذلك، اختر “Update workbook to use the published data source”.

أخيرًا، انقر على “Publish”، وسيُفتح مصدر البيانات الخاص بك مع بيانات الاعتماد المضمنة تلقائيًا في Tableau Online.

​ القيود المعروفة (ClickHouse 23.11)