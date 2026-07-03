- HTTP، وهي موثقة وسهلة الاستخدام مباشرةً.
- Native TCP، والذي يتطلب أعباء إضافية أقل.
- gRPC protocol المصمم خصيصًا لـ ClickHouse.
- Apache Arrow Flight.
- Play UI: افتح
/playفي المتصفح؛
- Advanced Dashboard: افتح
/dashboardفي المتصفح؛
- عارض رموز الملف التنفيذي لمهندسي ClickHouse: افتح
/binaryفي المتصفح؛
- ClickStack UI للرصد: افتح
/clickstackفي المتصفح؛
تتوفر أيضًا مجموعة واسعة من المكتبات الخارجية للعمل مع ClickHouse:
ClickStackيُعد هذا الإصدار من ClickStack ممتازًا لتصحيح الأخطاء محليًا وإجراء الاستقصاءات السريعة، لكنه غير مخصص لبيئات الإنتاج. للحصول على ClickStack كامل الميزات والجاهز للإنتاج، راجع Open Source ClickStack.