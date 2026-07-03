يوفّر ClickHouse واجهتَي شبكة (ويمكن اختياريًا تغليفهما باستخدام TLS لمزيد من الأمان):

HTTP، وهي موثقة وسهلة الاستخدام مباشرةً.

Native TCP، والذي يتطلب أعباء إضافية أقل.

في معظم الحالات، يُنصح باستخدام أداة أو مكتبة مناسبة بدلًا من التعامل المباشر مع هذه الواجهات. وفيما يلي ما يدعمه ClickHouse رسميًا:

يدعم ClickHouse أيضًا بروتوكولَي RPC:

يوفّر خادم ClickHouse واجهات مرئية مضمنة للمستخدمين المتقدمين:

Play UI: افتح /play في المتصفح؛

في المتصفح؛ Advanced Dashboard: افتح /dashboard في المتصفح؛

في المتصفح؛ عارض رموز الملف التنفيذي لمهندسي ClickHouse: افتح /binary في المتصفح؛

في المتصفح؛ ClickStack UI للرصد: افتح /clickstack في المتصفح؛

ClickStack يُعد هذا الإصدار من ClickStack ممتازًا لتصحيح الأخطاء محليًا وإجراء الاستقصاءات السريعة، لكنه غير مخصص لبيئات الإنتاج. للحصول على ClickStack كامل الميزات والجاهز للإنتاج، راجع Open Source ClickStack

تتوفر أيضًا مجموعة واسعة من المكتبات الخارجية للعمل مع ClickHouse: