يوفّر برنامج تشغيل ClickHouse ODBC واجهة متوافقة مع المعايير لربط التطبيقات المتوافقة مع ODBC بـ ClickHouse. وهو يطبّق واجهة برمجة تطبيقات ODBC، ويتيح للتطبيقات وأدوات ذكاء الأعمال وبيئات البرمجة النصية تنفيذ استعلامات SQL واسترجاع النتائج والتفاعل مع ClickHouse باستخدام آليات مألوفة.

يتواصل برنامج التشغيل مع خادم ClickHouse باستخدام HTTP protocol ، وهو البروتوكول الأساسي المدعوم في جميع عمليات نشر ClickHouse. ويتيح ذلك لبرنامج التشغيل العمل بشكل متسق في بيئات متنوعة، بما في ذلك عمليات التثبيت المحلية، والخدمات المُدارة سحابيًا، والبيئات التي لا يتوفر فيها إلا وصول يعتمد على HTTP.

تتوفر الشفرة المصدرية لبرنامج التشغيل في ClickHouse-ODBC GitHub Repository

لتحقيق توافق أفضل، نوصي بشدة بتحديث خادم ClickHouse لديك إلى الإصدار 24.11 أو أحدث.

برنامج التشغيل هذا قيد التطوير النشط. قد لا تكون بعض ميزات ODBC مُطبَّقة بالكامل بعد. ويركّز الإصدار الحالي على توفير الاتصال الأساسي ووظائف ODBC الجوهرية، مع التخطيط لإضافة مزيد من الميزات في الإصدارات القادمة. ملاحظاتك قيّمة للغاية، وهي تساعد في توجيه تحديد أولويات الميزات الجديدة والتحسينات. إذا واجهت قيودًا أو وظائف مفقودة أو سلوكًا غير متوقع، يُرجى مشاركة ملاحظاتك أو طلبات الميزات عبر متتبع المشكلات على https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/issues

​ التثبيت على Windows

يمكنك العثور على أحدث إصدار من برنامج التشغيل على https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/releases/latest . ومن هناك، يمكنك تنزيل مُثبّت MSI وتشغيله ثم اتباع خطوات التثبيت البسيطة.

يمكنك اختبار برنامج التشغيل عبر تشغيل برنامج PowerShell النصي البسيط هذا. انسخ النص أدناه، واضبط URL واسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الصق النص في موجّه أوامر PowerShell — بعد تشغيل $reader.GetValue(0) يجب أن يظهر إصدار خادم ClickHouse لديك.

$url = "http://127.0.0.1:8123/" $username = "default" $password = "" $conn = New-Object System.Data.Odbc.OdbcConnection( " ` Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)}; ` Url= $url ; ` Username= $username ; ` Password= $password " ) $conn .Open () $cmd = $conn .CreateCommand () $cmd .CommandText = "select version()" $reader = $cmd .ExecuteReader () $reader .Read () $reader .GetValue ( 0 ) $reader .Close () $conn .Close ()

​ معلمات التكوين

تمثل المعلمات أدناه أكثر الإعدادات استخدامًا لإنشاء اتصال باستخدام برنامج تشغيل ClickHouse ODBC. وهي تغطي خيارات المصادقة الأساسية، وسلوك الاتصال، وخيارات التعامل مع البيانات. تتوفر قائمة كاملة بالمعلمات المدعومة في صفحة GitHub الخاصة بالمشروع https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc

Url : يحدد عنوان endpoint الكامل عبر HTTP(S) لخادم ClickHouse. ويشمل ذلك البروتوكول والمضيف والمنفذ ومسارًا اختياريًا.

: يحدد عنوان endpoint الكامل عبر HTTP(S) لخادم ClickHouse. ويشمل ذلك البروتوكول والمضيف والمنفذ ومسارًا اختياريًا. Username : اسم المستخدم المستخدم للمصادقة مع خادم ClickHouse.

: اسم المستخدم المستخدم للمصادقة مع خادم ClickHouse. Password : كلمة المرور المرتبطة باسم المستخدم المحدد. وإذا لم يتم توفيرها، فسيتصل برنامج التشغيل من دون مصادقة بكلمة مرور.

: كلمة المرور المرتبطة باسم المستخدم المحدد. وإذا لم يتم توفيرها، فسيتصل برنامج التشغيل من دون مصادقة بكلمة مرور. Database : قاعدة البيانات الافتراضية المستخدمة للاتصال.

: قاعدة البيانات الافتراضية المستخدمة للاتصال. Timeout : الحد الأقصى للوقت (بالثواني) الذي ينتظره برنامج التشغيل للحصول على استجابة من الخادم قبل إلغاء الطلب.

: الحد الأقصى للوقت (بالثواني) الذي ينتظره برنامج التشغيل للحصول على استجابة من الخادم قبل إلغاء الطلب. ClientName : معرّف مخصص يُرسل إلى خادم ClickHouse كجزء من البيانات الوصفية الخاصة بالعميل. وهو مفيد لأغراض التتبع أو لتمييز حركة المرور القادمة من تطبيقات مختلفة. ستكون هذه المعلمة جزءًا من ترويسة User-Agent في طلبات HTTP التي يُنشئها برنامج التشغيل.

: معرّف مخصص يُرسل إلى خادم ClickHouse كجزء من البيانات الوصفية الخاصة بالعميل. وهو مفيد لأغراض التتبع أو لتمييز حركة المرور القادمة من تطبيقات مختلفة. ستكون هذه المعلمة جزءًا من ترويسة User-Agent في طلبات HTTP التي يُنشئها برنامج التشغيل. Compression : يفعّل أو يعطّل ضغط HTTP لحمولات الطلبات والاستجابات. وعند تفعيله، يمكنه تقليل استهلاك النطاق الترددي وتحسين الأداء لمجموعات النتائج الكبيرة.

: يفعّل أو يعطّل ضغط HTTP لحمولات الطلبات والاستجابات. وعند تفعيله، يمكنه تقليل استهلاك النطاق الترددي وتحسين الأداء لمجموعات النتائج الكبيرة. SqlCompatibilitySettings : يفعّل إعدادات الاستعلام التي تجعل ClickHouse يتصرف بصورة أقرب إلى قاعدة بيانات علائقية تقليدية. ويكون هذا مفيدًا عندما تُنشأ الاستعلامات تلقائيًا بواسطة أدوات خارجية، مثل Power BI. هذه الأدوات لا تكون عادةً على دراية ببعض السلوكيات الخاصة بـ ClickHouse، وقد تُنتج استعلامات تؤدي إلى أخطاء أو نتائج غير متوقعة. راجع إعدادات ClickHouse المستخدمة بواسطة معلمة التكوين SqlCompatibilitySettings لمزيد من التفاصيل.

فيما يلي بعض الأمثلة على سلسلة الاتصال الكاملة التي تُمرَّر إلى برنامج التشغيل لإعداد اتصال.

خادم ClickHouse مُثبّت محليًا على مثيل WSL

Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=http://localhost:8123/;Username=default

مثيل في ClickHouse Cloud.

Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=https://you-instance-url.gcp.clickhouse.cloud:8443/;Username=default;Password=your-password

​ تكامل Microsoft Power BI

يمكنك استخدام برنامج تشغيل ODBC لربط Microsoft Power BI بخادم ClickHouse. يوفّر Power BI خيارين للاتصال: موصل ODBC العام وموصل ClickHouse، وكلاهما مضمن في عمليات التثبيت القياسية لـ Power BI.

يعتمد كلا الموصلين على ODBC داخليًا، لكنهما يختلفان من حيث الإمكانات:

موصل ClickHouse (موصى به) يستخدم ODBC في الخلفية، لكنه يدعم وضع DirectQuery. في هذا الوضع، ينشئ Power BI استعلامات SQL تلقائيًا ولا يسترجع إلا البيانات المطلوبة لكل تصور أو عملية تصفية.

موصل ODBC يدعم وضع Import فقط. ينفّذ Power BI الاستعلام الذي يوفّره المستخدم (أو يحدّد الجدول بالكامل) ويستورد مجموعة النتائج كاملةً إلى Power BI. وفي عمليات التحديث اللاحقة، يُعاد استيراد مجموعة البيانات بالكامل.

اختر الموصل وفقًا لحالة الاستخدام لديك. يعمل DirectQuery على أفضل نحو مع لوحات المعلومات التفاعلية ومجموعات البيانات الكبيرة. واختر وضع Import عندما تحتاج إلى نسخ محلية كاملة من البيانات.

لمزيد من المعلومات حول تكامل Microsoft Power BI مع ClickHouse، راجع صفحة توثيق ClickHouse الخاصة بتكامل Power BI

​ إعدادات توافق SQL

لدى ClickHouse لهجة SQL خاصة به، وفي بعض الحالات يختلف سلوكه عن قواعد البيانات الأخرى مثل MS SQL Server وMySQL وPostgreSQL. وغالبًا ما تكون هذه الاختلافات ميزة، لأنها تقدم صياغة محسّنة تجعل استخدام ميزات ClickHouse أسهل.

ومع ذلك، كثيرًا ما يُستخدم برنامج تشغيل ODBC في بيئات تُولِّد فيها أدوات تابعة لجهات خارجية، مثل Power BI، الاستعلامات بدلًا من أن يكتبها المستخدمون. وتعتمد هذه الاستعلامات عادةً على مجموعة فرعية محدودة من معيار SQL. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تعمل اختلافات ClickHouse عن معيار SQL كما هو متوقع، وقد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو أخطاء. ويوفر برنامج تشغيل ODBC معلمة إعداد إضافية، هي SqlCompatibilitySettings ، تُمكِّن إعدادات استعلام محددة لمواءمة سلوك ClickHouse بشكل أكبر مع SQL القياسي.

​ إعدادات ClickHouse التي تفعّلها معلمة التهيئة SqlCompatibilitySettings

يوضح هذا القسم الإعدادات التي يعدّلها برنامج تشغيل ODBC وسبب ذلك.

بشكل افتراضي، لا يسمح ClickHouse بتحويل الأنواع القابلة لـ NULL إلى أنواع غير قابلة لـ NULL. ومع ذلك، لا تميّز العديد من أدوات BI بين الأنواع القابلة لـ NULL وغير القابلة لـ NULL عند إجراء تحويلات الأنواع. ونتيجةً لذلك، ليس من غير المعتاد رؤية استعلامات مثل الاستعلام التالي تُنشئها أدوات BI:

SELECT sum ( CAST ( value , 'Int32' )) FROM values

بشكل افتراضي، عندما يكون العمود value قابلاً لاحتواء قيم فارغة، سيفشل هذا الاستعلام مع الرسالة التالية:

DB::Exception: Cannot convert NULL value to non-Nullable type: while executing 'FUNCTION CAST(__table1.value :: 2, 'Int32'_String :: 1) -> CAST(__table1.value, 'Int32'_String) Int32 : 0'. (CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN)

يؤدي تفعيل cast_keep_nullable إلى تغيير سلوك CAST بحيث يحافظ على قابلية القيم في معاملاته لأن تكون فارغة. وهذا يجعل سلوك ClickHouse أقرب إلى سلوك قواعد البيانات الأخرى وإلى معيار SQL لهذا النوع من التحويل.

يتيح ClickHouse الإشارة إلى التعبيرات في قائمة SELECT نفسها باستخدام أسمائها المستعارة. على سبيل المثال، يجنّب هذا الاستعلام التكرار ويكون أسهل في الكتابة:

SELECT sum ( value ) AS S, count () AS C, S / C FROM test

تُستخدم هذه الميزة على نطاق واسع، لكن قواعد البيانات الأخرى عادةً لا تتعامل مع الأسماء المستعارة بهذه الطريقة ضمن قائمة SELECT نفسها، ولذلك تؤدي مثل هذه الاستعلامات عادةً إلى خطأ. وتظهر المشكلات بشكل أوضح عندما يحمل الاسم المستعار نفس اسم عمود. على سبيل المثال:

SELECT sum ( value ) AS value , avg ( value ) FROM test

أي value ينبغي أن تجمعه avg(value) ؟ افتراضيًا، يفضّل ClickHouse الاسم المستعار، ما يحوّل ذلك فعليًا إلى تجميع متداخل، وهذا ليس ما تتوقعه معظم الأدوات.

في حد ذاته، نادرًا ما يشكّل هذا مشكلة، لكن بعض أدوات ذكاء الأعمال تُنشئ استعلامات تتضمن استعلامات فرعية تعيد استخدام الأسماء المستعارة للأعمدة. على سبيل المثال، غالبًا ما يُنشئ Power BI استعلامات مشابهة لما يلي:

SELECT sum (C1) AS C1, count (C1) AS C2 FROM ( SELECT sum ( value ) AS C1 FROM test GROUP BY group_index ) AS TBL

قد ينتج عن الإشارة إلى C1 الخطأ التالي:

Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function sum(C1) AS C1 is found inside another aggregate function in query. (ILLEGAL_AGGREGATION)

لا تقوم قواعد البيانات الأخرى عادةً بحل الأسماء المستعارة على المستوى نفسه بهذه الطريقة، وبدلاً من ذلك تتعامل مع C1 على أنه عمود من الاستعلام الفرعي. وللحفاظ على سلوك مماثل في ClickHouse والسماح بتشغيل مثل هذه الاستعلامات من دون أخطاء، يعمل برنامج تشغيل ODBC على تمكين prefer_column_name_to_alias .

في معظم الحالات، لا ينبغي أن يسبب تمكين هذه الإعدادات أي مشكلة. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يكون إعداد readonly مضبوطًا على 1 لا يمكنهم تغيير أي إعدادات، حتى في استعلامات SELECT . وبالنسبة لهؤلاء المستخدمين، فإن تمكين SqlCompatibilitySettings سيؤدي إلى حدوث خطأ. يوضح القسم التالي كيفية جعل معلمة التهيئة هذه تعمل مع مستخدمي القراءة فقط.

​ تشغيل إعدادات توافق SQL مع المستخدمين ذوي صلاحية القراءة فقط

عند الاتصال بـ ClickHouse عبر برنامج تشغيل ODBC مع تمكين المعلَمة SqlCompatibilitySettings ، سيواجه المستخدم الذي ضُبط لديه إعداد readonly على 1 خطأً، لأن برنامج التشغيل يحاول تعديل إعدادات الاستعلام:

Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'cast_keep_nullable' setting in readonly mode. (READONLY) Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'prefer_column_name_to_alias' setting in readonly mode. (READONLY)

يحدث هذا لأن المستخدمين في وضع القراءة فقط لا يُسمح لهم بتغيير الإعدادات، حتى في استعلامات SELECT المنفردة. توجد عدة طرق لمعالجة ذلك.

الخيار 1. ضبط readonly على 2

هذا هو الخيار الأبسط. يتيح ضبط readonly على 2 تغيير الإعدادات مع إبقاء المستخدم في وضع القراءة فقط.

ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING readonly = 2

في معظم الحالات، يكون ضبط readonly على 2 هو أسهل طريقة موصى بها لحل هذه المشكلة. إذا لم ينجح ذلك معك، فاستخدم الخيار الثاني.

الخيار 2. تغيير إعدادات المستخدم لتتوافق مع الإعدادات التي يضبطها برنامج تشغيل ODBC.

وهذا أيضًا بسيط: حدِّث إعدادات المستخدم بحيث تكون متوافقة مسبقًا مع ما يحاول برنامج تشغيل ODBC ضبطه.

ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING cast_keep_nullable = 1 , prefer_column_name_to_alias = 1

مع هذا التغيير، سيظل برنامج تشغيل ODBC قادرًا على محاولة تطبيق الإعدادات، ولكن بما أن القيم متطابقة بالفعل، فلن يحدث أي تغيير فعلي، وبذلك يتم تجنّب الخطأ.

هذا الخيار بسيط أيضًا، لكنه يتطلب صيانة: فقد تُغيّر الإصدارات الأحدث من برنامج التشغيل قائمة الإعدادات أو تضيف إعدادات جديدة لأغراض التوافق. وإذا قمت بتعيين هذه الإعدادات بشكل صريح لمستخدم ODBC لديك، فقد تحتاج إلى تحديثها كلما بدأ برنامج تشغيل ODBC في تطبيق إعدادات إضافية.