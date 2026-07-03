برنامج التشغيل هذا قيد التطوير النشط. قد لا تكون بعض ميزات ODBC مُطبَّقة بالكامل بعد. ويركّز الإصدار الحالي على توفير الاتصال الأساسي ووظائف ODBC الجوهرية، مع التخطيط لإضافة مزيد من الميزات في الإصدارات القادمة.ملاحظاتك قيّمة للغاية، وهي تساعد في توجيه تحديد أولويات الميزات الجديدة والتحسينات. إذا واجهت قيودًا أو وظائف مفقودة أو سلوكًا غير متوقع، يُرجى مشاركة ملاحظاتك أو طلبات الميزات عبر متتبع المشكلات على https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/issues
يمكنك العثور على أحدث إصدار من برنامج التشغيل على https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/releases/latest. ومن هناك، يمكنك تنزيل مُثبّت MSI وتشغيله ثم اتباع خطوات التثبيت البسيطة.
التثبيت على Windows
يمكنك اختبار برنامج التشغيل عبر تشغيل برنامج PowerShell النصي البسيط هذا. انسخ النص أدناه، واضبط URL واسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الصق النص في موجّه أوامر PowerShell — بعد تشغيل
الاختبار
$reader.GetValue(0) يجب أن يظهر إصدار خادم ClickHouse
لديك.
$url = "http://127.0.0.1:8123/"
$username = "default"
$password = ""
$conn = New-Object System.Data.Odbc.OdbcConnection("`
Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};`
Url=$url;`
Username=$username;`
Password=$password")
$conn.Open()
$cmd = $conn.CreateCommand()
$cmd.CommandText = "select version()"
$reader = $cmd.ExecuteReader()
$reader.Read()
$reader.GetValue(0)
$reader.Close()
$conn.Close()
تمثل المعلمات أدناه أكثر الإعدادات استخدامًا لإنشاء اتصال باستخدام برنامج تشغيل ClickHouse ODBC. وهي تغطي خيارات المصادقة الأساسية، وسلوك الاتصال، وخيارات التعامل مع البيانات. تتوفر قائمة كاملة بالمعلمات المدعومة في صفحة GitHub الخاصة بالمشروع https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc.
معلمات التكوين
Url: يحدد عنوان endpoint الكامل عبر HTTP(S) لخادم ClickHouse. ويشمل ذلك البروتوكول والمضيف والمنفذ ومسارًا اختياريًا.
Username: اسم المستخدم المستخدم للمصادقة مع خادم ClickHouse.
Password: كلمة المرور المرتبطة باسم المستخدم المحدد. وإذا لم يتم توفيرها، فسيتصل برنامج التشغيل من دون مصادقة بكلمة مرور.
Database: قاعدة البيانات الافتراضية المستخدمة للاتصال.
Timeout: الحد الأقصى للوقت (بالثواني) الذي ينتظره برنامج التشغيل للحصول على استجابة من الخادم قبل إلغاء الطلب.
ClientName: معرّف مخصص يُرسل إلى خادم ClickHouse كجزء من البيانات الوصفية الخاصة بالعميل. وهو مفيد لأغراض التتبع أو لتمييز حركة المرور القادمة من تطبيقات مختلفة. ستكون هذه المعلمة جزءًا من ترويسة User-Agent في طلبات HTTP التي يُنشئها برنامج التشغيل.
Compression: يفعّل أو يعطّل ضغط HTTP لحمولات الطلبات والاستجابات. وعند تفعيله، يمكنه تقليل استهلاك النطاق الترددي وتحسين الأداء لمجموعات النتائج الكبيرة.
SqlCompatibilitySettings: يفعّل إعدادات الاستعلام التي تجعل ClickHouse يتصرف بصورة أقرب إلى قاعدة بيانات علائقية تقليدية. ويكون هذا مفيدًا عندما تُنشأ الاستعلامات تلقائيًا بواسطة أدوات خارجية، مثل Power BI. هذه الأدوات لا تكون عادةً على دراية ببعض السلوكيات الخاصة بـ ClickHouse، وقد تُنتج استعلامات تؤدي إلى أخطاء أو نتائج غير متوقعة. راجع إعدادات ClickHouse المستخدمة بواسطة معلمة التكوين SqlCompatibilitySettings لمزيد من التفاصيل.
- خادم ClickHouse مُثبّت محليًا على مثيل WSL
Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=http://localhost:8123/;Username=default
- مثيل في ClickHouse Cloud.
Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=https://you-instance-url.gcp.clickhouse.cloud:8443/;Username=default;Password=your-password
يمكنك استخدام برنامج تشغيل ODBC لربط Microsoft Power BI بخادم ClickHouse. يوفّر Power BI خيارين للاتصال: موصل ODBC العام وموصل ClickHouse، وكلاهما مضمن في عمليات التثبيت القياسية لـ Power BI. يعتمد كلا الموصلين على ODBC داخليًا، لكنهما يختلفان من حيث الإمكانات:
تكامل Microsoft Power BI
- موصل ClickHouse (موصى به) يستخدم ODBC في الخلفية، لكنه يدعم وضع DirectQuery. في هذا الوضع، ينشئ Power BI استعلامات SQL تلقائيًا ولا يسترجع إلا البيانات المطلوبة لكل تصور أو عملية تصفية.
- موصل ODBC يدعم وضع Import فقط. ينفّذ Power BI الاستعلام الذي يوفّره المستخدم (أو يحدّد الجدول بالكامل) ويستورد مجموعة النتائج كاملةً إلى Power BI. وفي عمليات التحديث اللاحقة، يُعاد استيراد مجموعة البيانات بالكامل.
لدى ClickHouse لهجة SQL خاصة به، وفي بعض الحالات يختلف سلوكه عن قواعد البيانات الأخرى مثل MS SQL Server وMySQL وPostgreSQL. وغالبًا ما تكون هذه الاختلافات ميزة، لأنها تقدم صياغة محسّنة تجعل استخدام ميزات ClickHouse أسهل. ومع ذلك، كثيرًا ما يُستخدم برنامج تشغيل ODBC في بيئات تُولِّد فيها أدوات تابعة لجهات خارجية، مثل Power BI، الاستعلامات بدلًا من أن يكتبها المستخدمون. وتعتمد هذه الاستعلامات عادةً على مجموعة فرعية محدودة من معيار SQL. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تعمل اختلافات ClickHouse عن معيار SQL كما هو متوقع، وقد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو أخطاء. ويوفر برنامج تشغيل ODBC معلمة إعداد إضافية، هي
إعدادات توافق SQL
SqlCompatibilitySettings، تُمكِّن إعدادات استعلام محددة
لمواءمة سلوك ClickHouse بشكل أكبر مع SQL القياسي.
يوضح هذا القسم الإعدادات التي يعدّلها برنامج تشغيل ODBC وسبب ذلك. cast_keep_nullable بشكل افتراضي، لا يسمح ClickHouse بتحويل الأنواع القابلة لـ NULL إلى أنواع غير قابلة لـ NULL. ومع ذلك، لا تميّز العديد من أدوات BI بين الأنواع القابلة لـ NULL وغير القابلة لـ NULL عند إجراء تحويلات الأنواع. ونتيجةً لذلك، ليس من غير المعتاد رؤية استعلامات مثل الاستعلام التالي تُنشئها أدوات BI:
إعدادات ClickHouse التي تفعّلها معلمة التهيئة SqlCompatibilitySettings
بشكل افتراضي، عندما يكون العمود
SELECT sum(CAST(value, 'Int32'))
FROM values
value قابلاً لاحتواء قيم فارغة، سيفشل هذا الاستعلام مع الرسالة التالية:
يؤدي تفعيل
DB::Exception: Cannot convert NULL value to non-Nullable type: while executing 'FUNCTION CAST(__table1.value :: 2,
'Int32'_String :: 1) -> CAST(__table1.value, 'Int32'_String) Int32 : 0'. (CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN)
cast_keep_nullable إلى تغيير سلوك
CAST بحيث يحافظ على قابلية القيم في معاملاته لأن تكون فارغة. وهذا
يجعل سلوك ClickHouse أقرب إلى سلوك قواعد البيانات الأخرى وإلى معيار SQL لهذا النوع من التحويل.
prefer_column_name_to_alias
يتيح ClickHouse الإشارة إلى التعبيرات في قائمة
SELECT نفسها باستخدام أسمائها المستعارة. على سبيل المثال، يجنّب هذا الاستعلام
التكرار ويكون أسهل في الكتابة:
تُستخدم هذه الميزة على نطاق واسع، لكن قواعد البيانات الأخرى عادةً لا تتعامل مع الأسماء المستعارة بهذه الطريقة ضمن قائمة
SELECT
sum(value) AS S,
count() AS C,
S / C
FROM test
SELECT نفسها،
ولذلك تؤدي مثل هذه الاستعلامات عادةً إلى خطأ. وتظهر المشكلات بشكل أوضح عندما يحمل الاسم المستعار نفس اسم عمود. على سبيل المثال:
أي
SELECT
sum(value) AS value,
avg(value)
FROM test
value ينبغي أن تجمعه
avg(value)؟ افتراضيًا، يفضّل ClickHouse الاسم المستعار، ما يحوّل ذلك فعليًا إلى
تجميع متداخل، وهذا ليس ما تتوقعه معظم الأدوات.
في حد ذاته، نادرًا ما يشكّل هذا مشكلة، لكن بعض أدوات ذكاء الأعمال تُنشئ استعلامات تتضمن استعلامات فرعية تعيد استخدام
الأسماء المستعارة للأعمدة. على سبيل المثال، غالبًا ما يُنشئ Power BI استعلامات مشابهة لما يلي:
قد ينتج عن الإشارة إلى
SELECT
sum(C1) AS C1,
count(C1) AS C2
FROM
(
SELECT sum(value) AS C1
FROM test
GROUP BY group_index
) AS TBL
C1 الخطأ التالي:
لا تقوم قواعد البيانات الأخرى عادةً بحل الأسماء المستعارة على المستوى نفسه بهذه الطريقة، وبدلاً من ذلك تتعامل مع
Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function sum(C1) AS C1 is found
inside another aggregate function in query. (ILLEGAL_AGGREGATION)
C1 على أنه عمود من
الاستعلام الفرعي. وللحفاظ على سلوك مماثل في ClickHouse والسماح بتشغيل مثل هذه الاستعلامات من دون أخطاء، يعمل برنامج تشغيل ODBC
على تمكين
prefer_column_name_to_alias.
في معظم الحالات، لا ينبغي أن يسبب تمكين هذه الإعدادات أي مشكلة. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يكون إعداد
readonly مضبوطًا على
1
لا يمكنهم تغيير أي إعدادات، حتى في استعلامات
SELECT. وبالنسبة لهؤلاء المستخدمين، فإن تمكين
SqlCompatibilitySettings سيؤدي
إلى حدوث خطأ. يوضح القسم التالي كيفية جعل معلمة التهيئة هذه تعمل مع مستخدمي القراءة فقط.
عند الاتصال بـ ClickHouse عبر برنامج تشغيل ODBC مع تمكين المعلَمة
تشغيل إعدادات توافق SQL مع المستخدمين ذوي صلاحية القراءة فقط
SqlCompatibilitySettings، سيواجه المستخدم الذي ضُبط لديه
إعداد
readonly على
1 خطأً، لأن برنامج التشغيل يحاول تعديل إعدادات الاستعلام:
يحدث هذا لأن المستخدمين في وضع القراءة فقط لا يُسمح لهم بتغيير الإعدادات، حتى في استعلامات
Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'cast_keep_nullable' setting in readonly mode. (READONLY)
Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'prefer_column_name_to_alias' setting in readonly mode. (READONLY)
SELECT المنفردة.
توجد عدة طرق لمعالجة ذلك.
الخيار 1. ضبط
readonly على
2
هذا هو الخيار الأبسط. يتيح ضبط
readonly على
2 تغيير الإعدادات مع إبقاء المستخدم في وضع القراءة فقط.
في معظم الحالات، يكون ضبط
ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING
readonly = 2
readonly على 2 هو أسهل طريقة موصى بها لحل هذه المشكلة. إذا
لم ينجح ذلك معك، فاستخدم الخيار الثاني.
الخيار 2. تغيير إعدادات المستخدم لتتوافق مع الإعدادات التي يضبطها برنامج تشغيل ODBC.
وهذا أيضًا بسيط: حدِّث إعدادات المستخدم بحيث تكون متوافقة مسبقًا مع ما يحاول برنامج تشغيل ODBC ضبطه.
مع هذا التغيير، سيظل برنامج تشغيل ODBC قادرًا على محاولة تطبيق الإعدادات، ولكن بما أن القيم متطابقة بالفعل، فلن يحدث أي تغيير فعلي، وبذلك يتم تجنّب الخطأ. هذا الخيار بسيط أيضًا، لكنه يتطلب صيانة: فقد تُغيّر الإصدارات الأحدث من برنامج التشغيل قائمة الإعدادات أو تضيف إعدادات جديدة لأغراض التوافق. وإذا قمت بتعيين هذه الإعدادات بشكل صريح لمستخدم ODBC لديك، فقد تحتاج إلى تحديثها كلما بدأ برنامج تشغيل ODBC في تطبيق إعدادات إضافية.
ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING
cast_keep_nullable = 1,
prefer_column_name_to_alias = 1