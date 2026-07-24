يُرجى استخدام DBeaver بالإصدار 23.1.0 أو أحدث لتحسين دعم أعمدة
Nullable في ClickHouse.
1
اجمع تفاصيل ClickHouse الخاصة بك
يستخدم DBeaver JDBC عبر HTTP(S) للاتصال بـ ClickHouse؛ وستحتاج إلى:
- endpoint
- رقم المنفذ
- اسم المستخدم
- كلمة المرور
2
نزّل DBeaver
يتوفر DBeaver على https://dbeaver.io/download/
3
إضافة قاعدة بيانات
- استخدم إمّا القائمة Database > New Database Connection أو أيقونة New Database Connection في Database Navigator لفتح مربع الحوار Connect to a database:
- حدِّد Analytical ثم ClickHouse:
- أنشئ JDBC URL. في علامة التبويب Main، اضبط Host وPort وUsername وPassword وDatabase:
- افتراضيًا، تكون الخاصية SSL > Use SSL غير مفعّلة. إذا كنت تتصل بـ ClickHouse Cloud أو بخادم يتطلب SSL على منفذ HTTP، فقم بتمكين SSL > Use SSL:
- اختبر الاتصال:
- بعد تنزيل برنامج التشغيل، اختبر الاتصال مرة أخرى بالنقر على Test:
4
نفّذ استعلامًا على ClickHouse
افتح محرر استعلامات ونفّذ استعلامًا.
- انقر بزر الماوس الأيمن على اتصالك واختر SQL Editor > Open SQL Script لفتح محرر استعلامات:
- مثال على استعلام لـ
system.query_log:
اطّلع على ويكي DBeaver للتعرّف على ما يتيحه DBeaver، وعلى وثائق ClickHouse للتعرّف على ما يتيحه ClickHouse.