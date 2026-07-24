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يتوفر DBeaver بعدة إصدارات. في هذا الدليل، يُستخدم DBeaver Community. اطّلع على الإصدارات المختلفة والميزات المتاحة هنا. يتصل DBeaver بـ ClickHouse باستخدام JDBC.
يُرجى استخدام DBeaver بالإصدار 23.1.0 أو أحدث لتحسين دعم أعمدة Nullable في ClickHouse.
1

اجمع تفاصيل ClickHouse الخاصة بك

يستخدم DBeaver JDBC عبر HTTP(S) للاتصال بـ ClickHouse؛ وستحتاج إلى:
  • endpoint
  • رقم المنفذ
  • اسم المستخدم
  • كلمة المرور
2

نزّل DBeaver

يتوفر DBeaver على https://dbeaver.io/download/
3

إضافة قاعدة بيانات

  • استخدم إمّا القائمة Database > New Database Connection أو أيقونة New Database Connection في Database Navigator لفتح مربع الحوار Connect to a database:
  • حدِّد Analytical ثم ClickHouse:
  • أنشئ JDBC URL. في علامة التبويب Main، اضبط Host وPort وUsername وPassword وDatabase:
  • افتراضيًا، تكون الخاصية SSL > Use SSL غير مفعّلة. إذا كنت تتصل بـ ClickHouse Cloud أو بخادم يتطلب SSL على منفذ HTTP، فقم بتمكين SSL > Use SSL:
  • اختبر الاتصال:
إذا اكتشف DBeaver أن برنامج تشغيل ClickHouse غير مثبّت لديك، فسيعرض عليك تنزيله:
  • بعد تنزيل برنامج التشغيل، اختبر الاتصال مرة أخرى بالنقر على Test:
4

نفّذ استعلامًا على ClickHouse

افتح محرر استعلامات ونفّذ استعلامًا.
  • انقر بزر الماوس الأيمن على اتصالك واختر SQL Editor > Open SQL Script لفتح محرر استعلامات:
  • مثال على استعلام لـ system.query_log:

الخطوات التالية

اطّلع على ويكي DBeaver للتعرّف على ما يتيحه DBeaver، وعلى وثائق ClickHouse للتعرّف على ما يتيحه ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦