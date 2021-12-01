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uniqHLL12

计算不同参数值的近似数量，使用 HyperLogLog 算法。

语法

uniqHLL12(x[, ...])

参数

该函数采用可变数量的参数。 参数可以是 Tuple, Array, Date, DateTime, String，或数字类型。

返回值

返回值

  • 一个UInt64类型的数字。

实现细节

功能:

  • 计算聚合中所有参数的哈希值，然后在计算中使用它。

  • 使用 HyperLogLog 算法来近似不同参数值的数量。

    使用2^12个5比特单元。 状态的大小略大于2.5KB。 对于小数据集（<10K元素），结果不是很准确（误差高达10%）。 但是, 对于高基数数据集（10K-100M），结果相当准确，最大误差约为1.6%。Starting from 100M, the estimation error increases, and the function will return very inaccurate results for data sets with extremely high cardinality (1B+ elements).

  • 提供确定结果（它不依赖于查询处理顺序）。

我们不建议使用此函数。 在大多数情况下, 使用 uniquniqCombined 函数。

参见