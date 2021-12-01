uniqHLL12
计算不同参数值的近似数量，使用 HyperLogLog 算法。
语法
uniqHLL12(x[, ...])
参数
该函数采用可变数量的参数。 参数可以是
Tuple,
Array,
Date,
DateTime,
String，或数字类型。
返回值
返回值
- 一个UInt64类型的数字。
实现细节
功能:
计算聚合中所有参数的哈希值，然后在计算中使用它。
使用 HyperLogLog 算法来近似不同参数值的数量。
使用2^12个5比特单元。 状态的大小略大于2.5KB。 对于小数据集（<10K元素），结果不是很准确（误差高达10%）。 但是, 对于高基数数据集（10K-100M），结果相当准确，最大误差约为1.6%。Starting from 100M, the estimation error increases, and the function will return very inaccurate results for data sets with extremely high cardinality (1B+ elements).
提供确定结果（它不依赖于查询处理顺序）。
我们不建议使用此函数。 在大多数情况下, 使用 uniq 或 uniqCombined 函数。
参见