使用2^12个5比特单元。 状态的大小略大于2.5KB。 对于小数据集(<10K元素),结果不是很准确(误差高达10%)。 但是, 对于高基数数据集(10K-100M),结果相当准确,最大误差约为1.6%。Starting from 100M, the estimation error increases, and the function will return very inaccurate results for data sets with extremely high cardinality (1B+ elements).