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Consulta Tipos de datos para obtener una referencia general.
La codificación de los tipos numéricos coincide con la representación en memoria de las CPU little-endian, como AMD64 o ARM64, lo que permite una codificación y decodificación muy eficientes.
Ejemplo: codificación de Nullable
Ejemplo: codificación LowCardinality
Última modificación el 3 de julio de 2026