Ejemplo: codificación de Nullable
|Tipo
|Codificación
|Enteros (Int/UInt)
|8, 16, 32, 64, 128 o 256 bits en little endian
|Flotantes (Float32/Float64)
|representación binaria IEEE 754
|String
|Array de cadenas como (len, value)
|FixedString(N)
|Array de secuencias de N bytes
|IPv4
|Alias de
UInt32, representado como UInt32
|IPv6
|Alias de
FixedString(16), representado en binario
|Tuple
|Array de columnas codificadas de forma continua. Example:
Tuple(String, UInt8) = dos columnas continuas
|Map
Map(K, V) = tres columnas:
Offsets ColUInt64, Keys K, Values V. El número de filas en Keys/Values = el último valor de Offsets
|Array
Array(T) = dos columnas:
Offsets ColUInt64, Data T. El número de filas en Data = el último valor de Offsets
|Nullable
Nullable(T) = dos columnas:
Nulls ColUInt8, Values T con el mismo número de filas. Nulls es una máscara: 1=null, 0=value
|UUID
|Alias de
FixedString(16), representado en binario
|Enum
|Alias de
Int8 o
Int16, cada entero se asigna a un valor String
|LowCardinality
LowCardinality(T) = dos columnas:
Index T, Keys K donde K es UInt8/16/32/64. Index contiene valores únicos; Keys contiene índices de Index
|Bool
|Alias de
UInt8: 0=false, 1=true
Ejemplo: codificación LowCardinality
To encode [null, "", "hello", null, "world"]:
Values: ["", "", "hello", "", "world"] (len: 5)
Nulls: [ 1, 0, 0, 1, 0] (len: 5)
To encode ["Eko", "Eko", "Amadela", "Amadela", "Amadela", "Amadela"]:
Index: ["Eko", "Amadela"] (String)
Keys: [0, 0, 1, 1, 1, 1] (UInt8)