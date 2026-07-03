can be tested a tu pull request.
Los resultados de las comprobaciones aparecen en la página del pull request de GitHub, como se describe en la documentación sobre comprobaciones de GitHub.
Si una comprobación falla, puede que tengas que corregirla.
Esta página ofrece una descripción general de las comprobaciones con las que te puedes encontrar y de lo que puedes hacer para corregirlas.
Si parece que el fallo de la comprobación no está relacionado con tus cambios, puede tratarse de un fallo transitorio o de un problema de infraestructura.
Haz push de un commit vacío al pull request para reiniciar las comprobaciones de CI:
Si no estás seguro de qué hacer, pide ayuda a un responsable del proyecto.
git commit --allow-empty
git push
Verifica que la PR pueda fusionarse con master. Si no es así, fallará con el mensaje
Fusionar con master
Cannot fetch mergecommit.
Para corregir esta comprobación, resuelve el conflicto como se describe en la documentación de GitHub, o fusiona la rama
master en la rama de tu pull request usando git.
Intenta compilar el sitio web de documentación de ClickHouse. Puede fallar si has cambiado algo en la documentación. La causa más probable es que algún enlace interno de la documentación sea incorrecto. Ve al informe de la comprobación y busca mensajes
Comprobación de la documentación
ERROR y
WARNING.
Comprueba que la descripción de tu pull request se ajuste a la plantilla PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. Tienes que especificar una categoría del changelog para tu cambio (por ejemplo, Corrección de errores) y escribir un mensaje claro para el usuario que describa el cambio para CHANGELOG.md
Comprobación de la descripción
Compila las imágenes de Docker del servidor de ClickHouse y de Keeper para verificar que se compilan correctamente.
Imagen de Docker
Ejecuta las pruebas de la biblioteca oficial de Docker para verificar que la imagen de Docker
Pruebas oficiales de la biblioteca de Docker
clickhouse/clickhouse-server funcione correctamente.
Para añadir nuevas pruebas, crea un directorio
ci/jobs/scripts/docker_server/tests/$test_name y el script
run.sh allí.
Puedes encontrar más detalles sobre las pruebas en la documentación de los scripts de jobs de CI.
Esta comprobación significa que el sistema de CI ha comenzado a procesar el pull request. Cuando tiene el estado ‘pending’, significa que aún no se han iniciado todas las comprobaciones. Una vez iniciadas todas las comprobaciones, el estado cambia a ‘success’.
Comprobación de marcador
Realiza varias comprobaciones de estilo en la base de código. Cada una de las subcomprobaciones que se indican a continuación corresponde a un
Comprobación de estilo
testname en
ci/jobs/check_style.py y puede ejecutarse individualmente con
--test <name> (véase más abajo).
Comprobaciones del estilo de C++ basadas en expresiones regulares mediante
cpp
check_cpp.sh. Si falla, corrige los problemas de estilo según la guía de estilo de código.
Marca los espacios dobles después de las comas en C++ que no forman parte de la alineación de columnas.
whitespace_check
Prohíbe
catch_all
catch (...) fuera de los destructores,
main y los puntos de entrada del fuzzer, donde no es seguro ignorar una excepción desconocida.
Comprueba los archivos YAML de flujo de trabajo en
yamllint
.github/ con
.yamllint.
Valida los archivos XML en
xmllint
tests/ y
programs/.
Verifica las pruebas sin estado: las consultas que filtran por
functional_tests_check
event_date deben usar
>= yesterday() en lugar de
today() (para evitar comportamientos inestables alrededor de la medianoche), y los nombres de los archivos de prueba no deben contener
fail.
Detecta grandes huecos en la numeración de las pruebas sin estado (
test_numbers_check
tests/queries/0_stateless/<NNNNN>_*).
Detecta enlaces simbólicos rotos en el repositorio.
enlaces simbólicos
Comprobaciones varias del repositorio mediante
varios
various_checks.sh: las consultas sobre
system.query_log /
system.parts / etc. deben filtrar por
currentDatabase, las rutas de ZooKeeper de
Replicated*MergeTree deben incluir un prefijo específico para cada prueba, los directorios de pruebas de integración deben tener
__init__.py, no debe haber BOM UTF, los archivos fuente o de datos no deben tener bits de ejecución, no debe haber tags
:latest en imágenes de Docker Compose de terceros, entre otras comprobaciones.
El job completo de Style Check puede ejecutarse localmente en un contenedor Docker con:
Ejecutar localmente el job de comprobación de estilo
Para ejecutar una comprobación específica (p. ej., la comprobación cpp):
python -m ci.praktika run "Style check"
Estos comandos descargan la imagen de Docker
python -m ci.praktika run "Style check" --test cpp
clickhouse/style-test y ejecutan el job en un entorno contenerizado.
No se requieren dependencias aparte de Python 3 y Docker.
Una instalación local de ClickHouse con la configuración predeterminada puede funcionar para algunos casos de prueba concretos, pero no puede ejecutar correctamente todas las consultas de prueba. En CI, cada job instala una configuración específica de ClickHouse (por ejemplo, almacenamiento S3 o réplicas paralelas), lo que puede ser engorroso de reproducir manualmente. Para evitarlo, puedes reproducir cualquier job de CI en local usando la misma orquestación que en CI, sin necesidad de configuración manual.
Ejecución de pruebas sin estado
Requisitos previos
- Python 3 (solo la biblioteca estándar)
- Docker
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io
sudo usermod -aG docker "$USER"
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<'EOF'
{
"ipv6": true,
"ip6tables": true
}
EOF
sudo systemctl restart docker
Elige el nombre de cualquier job de un informe de CI y ejecútalo localmente:
Ejecutar un job de CI localmente
python -m ci.praktika run "<JOB_NAME>"
- Pon siempre entre comillas el nombre del job exactamente como aparece en el informe de CI (puede contener espacios y comas), p. ej.:
"Stateless tests (amd_debug, parallel)". Esto aplica la misma configuración de ClickHouse y ejecuta las mismas pruebas que en CI.
- La arquitectura y el tipo de compilación del nombre del job (p. ej.,
amd_debug) son etiquetas específicas de CI. Al ejecutarlo localmente, no tienen ningún efecto: el job usará el binario que proporciones, en la arquitectura en la que lo estés ejecutando. El nombre del job solo determina la configuración de ClickHouse y el conjunto de pruebas (salvo que se sobrescriba con
--test).
- En CI, las pruebas funcionales se dividen en lotes para aprovechar mejor los recursos. Por ejemplo,
"Stateless tests (amd_debug, parallel)"y
"Stateless tests (amd_debug, sequential)"cubren conjuntamente todo el alcance: las pruebas seguras para ejecutarse en paralelo se ejecutan de forma concurrente, y el resto se ejecuta de forma secuencial. Esta división reduce el tiempo total de CI al maximizar el paralelismo siempre que sea posible. Para reproducir localmente todo el alcance de las pruebas, ejecuta ambos lotes.
- También hay un job de CI
"Fast test"que ejecuta un conjunto limitado de pruebas funcionales para verificar la funcionalidad básica de ClickHouse: usa una compilación sin todos los módulos opcionales y es la forma más rápida de detectar regresiones. Puedes ejecutarlo localmente de la misma manera. Coloca tu binario de ClickHouse en una de las rutas de búsqueda predeterminadas (
./ci/tmp/clickhouse,
./build/programs/clickhouse, o
./clickhouse); de lo contrario, el job intentará compilar ClickHouse primero:
python -m ci.praktika run "Fast test"
Con
Ejecutar pruebas específicas dentro de un job de CI
--test, el job prepara la misma configuración de ClickHouse que se usa en CI, pero ejecuta solo las pruebas seleccionadas:
python -m ci.praktika run "Stateless tests (amd_debug, parallel)" \
--test 00001_select1
- Puedes pasar varios nombres de pruebas:
python -m ci.praktika run "Stateless tests (amd_debug, parallel)" \ --test 00001_select1 00002_log_and_exception_messages_formatting
- Consejo: Si te sirve cualquier configuración de ClickHouse y solo necesitas ejecutar pruebas específicas, usa el alias
functionalen lugar del nombre completo del job:
python -m ci.praktika run functional --test 00001_select1
Opciones adicionales de personalización
--path PATH— ruta personalizada al binario de ClickHouse. De forma predeterminada, el ejecutor busca en este orden:
./ci/tmp/clickhouse,
./build/programs/clickhouse,
./clickhouse.
--count N— repite cada prueba N veces.
--workers N— reemplaza el cálculo automático del número de workers en paralelo en función de la capacidad de la máquina.
Compila ClickHouse en distintas configuraciones para usarlo en los pasos siguientes.
Comprobación de compilación
La compilación puede ejecutarse localmente en un entorno similar al de CI mediante:
Ejecutar compilaciones en local
No se requieren más dependencias que Python 3 y Docker.
python -m ci.praktika run "<BUILD_JOB_NAME>"
Los nombres de los jobs de compilación son exactamente los que aparecen en el informe de CI: Compilaciones AMD64:
Jobs de compilación disponibles
Build (amd_debug)- Compilación de depuración con símbolos
Build (amd_release)- Compilación optimizada de release
Build (amd_asan)- Compilación con Address Sanitizer
Build (amd_tsan)- Compilación con Thread Sanitizer
Build (amd_msan)- Compilación con Memory Sanitizer
Build (amd_ubsan)- Compilación con Undefined Behavior Sanitizer
Build (amd_binary)- Compilación rápida de release sin Thin LTO
Build (amd_compat)- Compilación de compatibilidad para sistemas más antiguos
Build (amd_musl)- Compilación con musl libc
Build (amd_darwin)- Compilación para macOS
Build (amd_freebsd)- Compilación para FreeBSD
Build (arm_release)- Compilación optimizada de release para ARM64
Build (arm_asan)- Compilación con Address Sanitizer para ARM64
Build (arm_coverage)- Compilación para ARM64 con instrumentación de cobertura
Build (arm_binary)- Compilación rápida de release para ARM64 sin Thin LTO
Build (arm_darwin)- Compilación para macOS ARM64
Build (arm_v80compat)- Compilación de compatibilidad para ARMv8.0
Build (ppc64le)- PowerPC de 64 bits Little Endian
Build (riscv64)- RISC-V de 64 bits
Build (s390x)- IBM System/390 de 64 bits
Build (loongarch64)- LoongArch de 64 bits
<repo_root>/ci/tmp/build.
Nota: En las compilaciones que no pertenecen a la categoría “Otras arquitecturas” (que usan compilación cruzada), la arquitectura de la máquina local debe coincidir con el tipo de compilación para generar la compilación solicitada por
BUILD_JOB_NAME.
Para ejecutar una compilación local en modo depuración:
Ejemplo
Si el método anterior no le funciona, use las opciones de cmake del registro de compilación y siga el proceso general de compilación.
python -m ci.praktika run "Build (amd_debug)"
Ejecuta pruebas funcionales sin estado para binarios de ClickHouse compilados con varias configuraciones: release, debug, con sanitizers, etc. Consulta el informe para ver qué pruebas fallan y, a continuación, reproduce el fallo localmente como se describe aquí. Ten en cuenta que debes usar la configuración de compilación correcta para reproducirlo: una prueba puede fallar con AddressSanitizer, pero pasar en Debug. Descarga el binario desde la página de comprobaciones de compilación de CI o compílalo localmente.
Pruebas funcionales sin estado
Ejecuta las pruebas de integración.
Pruebas de integración
Comprueba que haya una prueba nueva (funcional o de integración) o alguna prueba modificada que falle con el binario compilado en la rama master. Esta comprobación se activa cuando la pull request tiene la etiqueta “pr-bugfix”.
Comprobación de validación de correcciones de errores
Ejecuta pruebas funcionales sin estado de forma concurrente desde varios clientes para detectar errores de concurrencia. Si falla:
Prueba de estrés
- Primero, corrige todos los demás fallos de las pruebas;
- Consulta el informe para encontrar los logs del servidor y revísalos para identificar posibles causas del error.
Verifica que el binario
Comprobación de compatibilidad
clickhouse funcione en distribuciones con versiones antiguas de libc.
Si falla, pide ayuda a un mantenedor.
Ejecuta consultas generadas aleatoriamente para detectar errores del programa. Si falla, pide ayuda a un responsable del proyecto.
AST fuzzer
Mide los cambios en el rendimiento de las consultas. Esta es la comprobación más larga y tarda algo menos de 6 horas en ejecutarse. El informe de pruebas de rendimiento se describe en detalle aquí.