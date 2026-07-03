CityHash cambió el algoritmo después de que lo incorporáramos a ClickHouse.La documentación de CityHash indica explícitamente que el usuario no debe confiar en valores hash concretos y no debe guardarlos en ningún sitio ni usarlos como clave de sharding.Pero, como expusimos esta función a los usuarios, tuvimos que fijar la versión de CityHash (en la 1.0.2). Y ahora garantizamos que el comportamiento de las funciones CityHash disponibles en SQL no cambiará.— Alexey Milovidov
Consulta también Introducing CityHash para obtener una descripción y la explicación de por qué se creó. En resumen: un hash no criptográfico más rápido que MurmurHash, pero más complejo.
NotaLa versión actual de CityHash de Google difiere de la variante
cityHash64 de ClickHouse.No uses
farmHash64 para obtener el valor de CityHash de Google. FarmHash es el sucesor de CityHash, pero no son totalmente compatibles.
|String
|ClickHouse64
|CityHash64
|FarmHash64
Moscow
|12507901496292878638
|5992710078453357409
|5992710078453357409
How can you write a big system without C++? -Paul Glick
|6237945311650045625
|749291162957442504
|11716470977470720228
Implementaciones
Puedes usar el paquete de Go go-faster/city, que implementa ambas variantes.