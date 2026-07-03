CityHash cambió el algoritmo después de que lo incorporáramos a ClickHouse.

La documentación de CityHash indica explícitamente que el usuario no debe confiar en valores hash concretos y no debe guardarlos en ningún sitio ni usarlos como clave de sharding.

Pero, como expusimos esta función a los usuarios, tuvimos que fijar la versión de CityHash (en la 1.0.2). Y ahora garantizamos que el comportamiento de las funciones CityHash disponibles en SQL no cambiará.

— Alexey Milovidov