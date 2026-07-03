Página que describe el uso de bibliotecas de terceros en ClickHouse y cómo agregar y mantener bibliotecas de terceros.

ClickHouse utiliza bibliotecas de terceros para distintos fines; por ejemplo, para conectarse a otras bases de datos, para decodificar/codificar datos durante la carga o el guardado desde/hacia el disco, o para implementar determinadas funciones SQL especializadas. Para no depender de las bibliotecas disponibles en el sistema de destino, cada biblioteca de terceros se importa como un Git submodule en el árbol de código fuente de ClickHouse, y se compila y enlaza con ClickHouse. Se puede obtener una lista de las bibliotecas de terceros y sus licencias mediante la siguiente consulta:

SELECT library_name, license_type, license_path FROM system . licenses ORDER BY library_name COLLATE 'en' ;

Tenga en cuenta que las bibliotecas enumeradas son las que se encuentran en el directorio contrib/ del repositorio de ClickHouse. Según las opciones de compilación, es posible que algunas de estas bibliotecas no se hayan compilado y que, en consecuencia, su funcionalidad no esté disponible en tiempo de ejecución.

​ Cómo agregar y mantener bibliotecas de terceros

Cada biblioteca de terceros debe residir en un directorio específico dentro del directorio contrib/ del repositorio de ClickHouse. Evite volcar copias de código externo en el directorio de la biblioteca. En su lugar, cree un submódulo de Git para incorporar código de terceros desde un repositorio upstream externo.

Todos los submódulos utilizados por ClickHouse se enumeran en el archivo .gitmodule .

Si la biblioteca puede usarse tal cual (el caso predeterminado), puede hacer referencia directamente al repositorio upstream.

Si la biblioteca necesita parches, cree un fork del repositorio upstream en la organización de ClickHouse en GitHub.

En este último caso, nuestro objetivo es aislar los parches personalizados de los commits upstream tanto como sea posible. Para ello, cree una rama con el prefijo ClickHouse/ a partir de la rama o etiqueta que quiera integrar; por ejemplo, ClickHouse/2024_2 (para la rama 2024_2 ) o ClickHouse/release/vX.Y.Z (para la etiqueta release/vX.Y.Z ). Evite seguir las ramas de desarrollo upstream master / main / dev (es decir, las ramas con prefijo ClickHouse/master / ClickHouse/main / ClickHouse/dev en el repositorio con fork). Estas ramas son objetivos móviles, lo que dificulta un versionado correcto. Las “ramas con prefijo” garantizan que los pulls desde el repositorio upstream hacia el fork no afecten a las ramas personalizadas ClickHouse/ . Los submódulos en contrib/ solo deben seguir ramas ClickHouse/ de repositorios de terceros con fork.

Los parches solo se aplican sobre ramas ClickHouse/ de bibliotecas externas.

Hay dos formas de hacerlo:

quiere crear una nueva corrección sobre una rama con prefijo ClickHouse/ en el repositorio con fork, por ejemplo, una corrección del sanitizador. En ese caso, publique la corrección como una rama con prefijo ClickHouse/ , por ejemplo ClickHouse/fix-sanitizer-disaster . Luego cree un PR desde la nueva rama hacia la rama de seguimiento personalizada, por ejemplo ClickHouse/2024_2 <-- ClickHouse/fix-sanitizer-disaster , y fusione el PR.

en el repositorio con fork, por ejemplo, una corrección del sanitizador. En ese caso, publique la corrección como una rama con prefijo , por ejemplo . Luego cree un PR desde la nueva rama hacia la rama de seguimiento personalizada, por ejemplo , y fusione el PR. actualiza el submódulo y necesita volver a aplicar parches anteriores. En este caso, volver a crear PR antiguos es excesivo. En su lugar, simplemente haga cherry-pick de commits anteriores en la nueva rama ClickHouse/ (correspondiente a la nueva versión). No dude en hacer squash de los commits de PR que tenían varios commits. En el mejor de los casos, habremos aportado los parches personalizados upstream y podremos omitirlos en la nueva versión.

Una vez que se haya actualizado el submódulo, actualice el submódulo en ClickHouse para que apunte al nuevo hash en el fork.

Cree parches para bibliotecas de terceros teniendo en cuenta el repositorio oficial y considere aportar el parche de vuelta al repositorio upstream. Esto garantiza que otros también se beneficien del parche y que no suponga una carga de mantenimiento para el equipo de ClickHouse.