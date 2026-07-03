Hay dos tipos principales de PGO: instrumentación y muestreo (también conocido como AutoFDO). En esta guía se describe el PGO por instrumentación con ClickHouse.
¿Cómo compilar ClickHouse con PGO?
- Compile ClickHouse en modo instrumentado. En Clang, esto puede hacerse pasando la opción
-fprofile-generatea
CXXFLAGS.
- Ejecute ClickHouse instrumentado con una carga de trabajo de muestra. Aquí debe usar su carga de trabajo habitual. Una posibilidad es usar ClickBench como carga de trabajo de muestra. ClickHouse en modo instrumentado puede funcionar lentamente, así que téngalo en cuenta y no ejecute ClickHouse instrumentado en entornos críticos para el rendimiento.
- Vuelva a compilar ClickHouse con las opciones del compilador
-fprofile-usey los perfiles recopilados en el paso anterior.