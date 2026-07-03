Para realizar una compilación cruzada para RISC-V en una máquina no RISC-V:
Compilar ClickHouse
El ejecutable resultante solo funcionará en Linux con la arquitectura de CPU RISC-V de 64 bits.
cd ClickHouse
mkdir build-riscv64
cmake . -Bbuild-riscv64 -G Ninja -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/linux/toolchain-riscv64.cmake -DGLIBC_COMPATIBILITY=OFF -DENABLE_LDAP=OFF -DOPENSSL_NO_ASM=ON -DENABLE_JEMALLOC=ON -DENABLE_PARQUET=OFF -DENABLE_GRPC=OFF -DENABLE_HDFS=OFF -DENABLE_MYSQL=OFF
ninja -C build-riscv64