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ClickHouse ofrece compatibilidad experimental con RISC-V. No se pueden habilitar todas las funcionalidades.

Compilar ClickHouse

Para realizar una compilación cruzada para RISC-V en una máquina no RISC-V:
El ejecutable resultante solo funcionará en Linux con la arquitectura de CPU RISC-V de 64 bits.
Última modificación el 3 de julio de 2026