clickhouse que se ejecutará en OS X.
El caso de uso principal son las comprobaciones de integración continua que se ejecutan en máquinas Linux.
Si quieres compilar ClickHouse directamente en macOS, sigue las instrucciones de compilación nativa.
La compilación cruzada para macOS se basa en las instrucciones de compilación, así que síguelas primero.
Las siguientes secciones ofrecen una guía paso a paso para compilar ClickHouse para macOS
x86_64.
Si tu arquitectura de destino es ARM, simplemente sustituye todas las apariciones de
x86_64 por
aarch64.
Por ejemplo, reemplaza
x86_64-apple-darwin por
aarch64-apple-darwin en todos los pasos.
Recordemos la ruta donde instalamos
Instalar el conjunto de herramientas de compilación cruzada
cctools como
${CCTOOLS}
Además, necesitamos descargar el SDK de macOS X en el directorio de trabajo.
mkdir ~/cctools
export CCTOOLS=$(cd ~/cctools && pwd)
cd ${CCTOOLS}
git clone https://github.com/tpoechtrager/apple-libtapi.git
cd apple-libtapi
git checkout 15dfc2a8c9a2a89d06ff227560a69f5265b692f9
INSTALLPREFIX=${CCTOOLS} ./build.sh
./install.sh
cd ..
git clone https://github.com/tpoechtrager/cctools-port.git
cd cctools-port/cctools
git checkout 2a3e1c2a6ff54a30f898b70cfb9ba1692a55fad7
./configure --prefix=$(readlink -f ${CCTOOLS}) --with-libtapi=$(readlink -f ${CCTOOLS}) --target=x86_64-apple-darwin
make install
cd ClickHouse/cmake/toolchain/darwin-x86_64
curl -L 'https://github.com/phracker/MacOSX-SDKs/releases/download/11.3/MacOSX11.0.sdk.tar.xz' | tar xJ --strip-components=1
Compilar ClickHouse
El binario resultante tendrá formato ejecutable Mach-O y no podrá ejecutarse en Linux.
cd ClickHouse
mkdir build-darwin
cd build-darwin
cmake -DCMAKE_AR:FILEPATH=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-ar -DCMAKE_INSTALL_NAME_TOOL=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-install_name_tool -DCMAKE_RANLIB:FILEPATH=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-ranlib -DLINKER_NAME=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-ld -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/darwin/toolchain-x86_64.cmake ..
ninja