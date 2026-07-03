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Esta guía es para cuando tienes una máquina Linux y quieres usarla para compilar el binario clickhouse que se ejecutará en OS X. El caso de uso principal son las comprobaciones de integración continua que se ejecutan en máquinas Linux. Si quieres compilar ClickHouse directamente en macOS, sigue las instrucciones de compilación nativa. La compilación cruzada para macOS se basa en las instrucciones de compilación, así que síguelas primero. Las siguientes secciones ofrecen una guía paso a paso para compilar ClickHouse para macOS x86_64. Si tu arquitectura de destino es ARM, simplemente sustituye todas las apariciones de x86_64 por aarch64. Por ejemplo, reemplaza x86_64-apple-darwin por aarch64-apple-darwin en todos los pasos.

Instalar el conjunto de herramientas de compilación cruzada

Recordemos la ruta donde instalamos cctools como ${CCTOOLS}
Además, necesitamos descargar el SDK de macOS X en el directorio de trabajo.

Compilar ClickHouse

El binario resultante tendrá formato ejecutable Mach-O y no podrá ejecutarse en Linux.
Última modificación el 3 de julio de 2026