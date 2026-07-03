Guía para la compilación cruzada de ClickHouse desde Linux para sistemas macOS

Compilar en Linux para macOS

clickhouse que se ejecutará en OS X. El caso de uso principal son las comprobaciones de integración continua que se ejecutan en máquinas Linux. Si quieres compilar ClickHouse directamente en macOS, sigue las Esta guía es para cuando tienes una máquina Linux y quieres usarla para compilar el binarioque se ejecutará en OS X. El caso de uso principal son las comprobaciones de integración continua que se ejecutan en máquinas Linux. Si quieres compilar ClickHouse directamente en macOS, sigue las instrucciones de compilación nativa

La compilación cruzada para macOS se basa en las instrucciones de compilación , así que síguelas primero.

Las siguientes secciones ofrecen una guía paso a paso para compilar ClickHouse para macOS x86_64 . Si tu arquitectura de destino es ARM, simplemente sustituye todas las apariciones de x86_64 por aarch64 . Por ejemplo, reemplaza x86_64-apple-darwin por aarch64-apple-darwin en todos los pasos.

Recordemos la ruta donde instalamos cctools como ${CCTOOLS}

mkdir ~/cctools export CCTOOLS = $( cd ~/cctools && pwd ) cd ${ CCTOOLS } git clone https://github.com/tpoechtrager/apple-libtapi.git cd apple-libtapi git checkout 15dfc2a8c9a2a89d06ff227560a69f5265b692f9 INSTALLPREFIX = ${ CCTOOLS } ./build.sh ./install.sh cd .. git clone https://github.com/tpoechtrager/cctools-port.git cd cctools-port/cctools git checkout 2a3e1c2a6ff54a30f898b70cfb9ba1692a55fad7 ./configure --prefix=$( readlink -f ${ CCTOOLS }) --with-libtapi=$( readlink -f ${ CCTOOLS }) --target=x86_64-apple-darwin make install

Además, necesitamos descargar el SDK de macOS X en el directorio de trabajo.

cd ClickHouse/cmake/toolchain/darwin-x86_64 curl -L 'https://github.com/phracker/MacOSX-SDKs/releases/download/11.3/MacOSX11.0.sdk.tar.xz' | tar xJ --strip-components=1

​ Compilar ClickHouse

cd ClickHouse mkdir build-darwin cd build-darwin cmake -DCMAKE_AR:FILEPATH=${ CCTOOLS }/bin/x86_64-apple-darwin-ar -DCMAKE_INSTALL_NAME_TOOL=${ CCTOOLS }/bin/x86_64-apple-darwin-install_name_tool -DCMAKE_RANLIB:FILEPATH=${ CCTOOLS }/bin/x86_64-apple-darwin-ranlib -DLINKER_NAME=${ CCTOOLS }/bin/x86_64-apple-darwin-ld -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/darwin/toolchain-x86_64.cmake .. ninja

El binario resultante tendrá formato ejecutable Mach-O y no podrá ejecutarse en Linux.