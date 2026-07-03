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ClickHouse se puede compilar en Linux, FreeBSD y macOS. Si usas Windows, también puedes compilar ClickHouse en una máquina virtual que ejecute Linux, por ejemplo, VirtualBox con Ubuntu.

Crear un repositorio en GitHub

Para empezar a desarrollar para ClickHouse, necesitará una cuenta de GitHub. Genere también una clave SSH localmente (si todavía no tiene una) y cargue la clave pública en GitHub, ya que este es un requisito previo para contribuir parches. A continuación, haga un fork del repositorio de ClickHouse en su cuenta personal haciendo clic en el botón “fork” de la esquina superior derecha. Para contribuir cambios, por ejemplo, una corrección de un problema o una funcionalidad, primero confirme los cambios en una rama de su fork y luego cree un “Pull Request” con los cambios en el repositorio principal. Para trabajar con repositorios Git, instale Git. Por ejemplo, en Ubuntu, ejecute:
Puedes encontrar una hoja de referencia de Git aquí. Un manual detallado de Git está disponible aquí.

Clona el repositorio en tu equipo de desarrollo

Primero, descarga los archivos fuente en tu equipo de trabajo; es decir, clona el repositorio:
Este comando crea un directorio ClickHouse/ que contiene el código fuente, las pruebas y otros archivos. Puede especificar un directorio personalizado para el checkout después de la URL, pero es importante que esta ruta no contenga espacios en blanco, ya que esto podría hacer que la compilación falle más adelante. El repositorio Git de ClickHouse usa submódulos para incluir bibliotecas de terceros. Los submódulos no se descargan de forma predeterminada. Puede hacer una de las siguientes cosas:
  • ejecutar git clone con la opción --recurse-submodules,
  • si ejecuta git clone sin --recurse-submodules, ejecute git submodule update --init --jobs <N> para descargar explícitamente todos los submódulos. (<N> puede establecerse, por ejemplo, en 12 para paralelizar la descarga).
  • si ejecuta git clone sin --recurse-submodules y quiere usar un checkout superficial shallow de los submódulos para omitir su historial y ahorrar algo de espacio, ejecute ./contrib/update-submodules.sh. CI usa esta alternativa, pero no se recomienda para el desarrollo local, ya que hace que trabajar con submódulos sea menos cómodo y más lento.
Para comprobar el estado de los submódulos de Git, ejecute git submodule status. Si recibe el siguiente mensaje de error
faltan las claves SSH para conectarte a GitHub. Estas claves suelen estar ubicadas en ~/.ssh. Para que se acepten las claves SSH, debes subirlas a la configuración de GitHub. También puedes clonar el repositorio mediante HTTPS:
Sin embargo, esto no te permitirá enviar tus cambios al servidor. Aun así, puedes usarlo temporalmente y añadir las claves SSH más tarde, sustituyendo la dirección remota del repositorio con el comando git remote. También puedes añadir la dirección original del repositorio de ClickHouse a tu repositorio local para obtener actualizaciones desde allí:
Después de ejecutar este comando correctamente, podrás traer actualizaciones del repositorio principal de ClickHouse ejecutando git pull upstream master.
No uses git push sin más, ya que podrías hacer push al remoto incorrecto o a la rama equivocada. Es mejor especificar explícitamente los nombres del remoto y de la rama; por ejemplo, git push origin my_branch_name.

Escribir código

A continuación, encontrarás algunos enlaces rápidos que pueden resultarte útiles al escribir código para ClickHouse:

IDE

Visual Studio Code y Neovim son dos opciones que han dado buenos resultados para desarrollar ClickHouse. Si usas VS Code, te recomendamos la extensión clangd para reemplazar IntelliSense, ya que ofrece un rendimiento muy superior. CLion es otra excelente alternativa. Sin embargo, puede ser más lento en proyectos grandes como ClickHouse. Algunas cosas que debes tener en cuenta al usar CLion:
  • CLion crea por su cuenta una ruta build y selecciona automáticamente debug como tipo de compilación
  • Usa una versión de CMake definida en CLion, no la que hayas instalado tú
  • CLion usará make para ejecutar tareas de compilación en lugar de ninja (este es el comportamiento normal)
Otros IDE que puedes usar son Sublime Text, Qt Creator o Kate.

Crear un pull request

Ve al repositorio de tu fork en la interfaz de GitHub. Si has estado desarrollando en una rama, debes seleccionar esa rama. Verás un botón “Pull request” en la pantalla. En esencia, esto significa “crear una solicitud para que se acepten mis cambios en el repositorio principal”. Se puede crear un pull request incluso si el trabajo aún no está terminado. En este caso, pon la palabra “WIP” (trabajo en curso) al principio del título; más adelante se puede cambiar. Esto es útil para la revisión colaborativa y la discusión de cambios, así como para ejecutar todas las pruebas disponibles. Es importante que proporciones una breve descripción de tus cambios; más adelante se usará para generar el changelog de la versión. Las pruebas comenzarán en cuanto el personal de ClickHouse marque tu PR con la etiqueta “can be tested”. Los resultados de algunas comprobaciones iniciales (p. ej. estilo de código) llegarán en cuestión de minutos. Los resultados de las comprobaciones de compilación llegarán en media hora. El conjunto principal de pruebas informará de sus resultados en el plazo de una hora. El sistema preparará compilaciones del binario de ClickHouse específicamente para tu pull request. Para obtener estas compilaciones, haz clic en el enlace “Details” junto a la entrada “Builds” en la lista de comprobaciones. Allí encontrarás enlaces directos a los paquetes .deb generados de ClickHouse que puedes desplegar incluso en tus servidores de producción (si no tienes miedo).

Redactar la documentación

Todo pull request que agregue una nueva funcionalidad debe ir acompañado de la documentación correspondiente. Si quieres obtener una vista previa de tus cambios en la documentación, las instrucciones para compilar la página de documentación en local están disponibles en el archivo README.md aquí. Al agregar una nueva función a ClickHouse, puedes usar la siguiente plantilla como guía:

Uso de datos de prueba

El desarrollo de ClickHouse suele requerir cargar conjuntos de datos realistas. Esto es especialmente importante para las pruebas de rendimiento. Disponemos de un conjunto de datos de analítica web anonimizado y preparado específicamente para este fin. Además, se necesitan unos 3 GB adicionales de espacio libre en disco.
En clickhouse-client:
Importe los datos:
Última modificación el 3 de julio de 2026