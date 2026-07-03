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La referencia del protocolo del cliente está en desarrollo.La mayoría de los ejemplos solo están en Go.
Este documento describe el protocolo binario para los clientes TCP de ClickHouse.

Varint

Para las longitudes, los códigos de paquete y otros casos, se utiliza la codificación unsigned varint. Utilice binary.PutUvarint y binary.ReadUvarint.
No se utiliza signed varint.

String

Las cadenas de longitud variable se codifican como (longitud, valor), donde longitud es varint y valor es una cadena UTF-8.
Valide la longitud para evitar OOM:0 ≤ len < MAX

Enteros

ClickHouse utiliza Little Endian para los enteros de tamaño fijo.

Int32

Booleano

Los valores booleanos se representan con un único byte: 1 es true y 0 es false.
Última modificación el 3 de julio de 2026