Este documento describe el protocolo binario para los clientes TCP de ClickHouse.
La referencia del protocolo del cliente está en desarrollo.La mayoría de los ejemplos solo están en Go.
Para las longitudes, los códigos de paquete y otros casos, se utiliza la codificación unsigned varint. Utilice binary.PutUvarint y binary.ReadUvarint.
Varint
No se utiliza signed varint.
Las cadenas de longitud variable se codifican como (longitud, valor), donde longitud es varint y valor es una cadena UTF-8.
String
- Codificar
- Decodificar
s := "Hello, world!"
// Escribir la longitud de la cadena como uvarint.
buf := make([]byte, binary.MaxVarintLen64)
n := binary.PutUvarint(buf, uint64(len(s)))
buf = buf[:n]
// Escribir el valor de la cadena.
buf = append(buf, s...)
- Hex dump
- Base64
- Go
00000000 0d 48 65 6c 6c 6f 2c 20 77 6f 72 6c 64 21 |.Hello, world!|
Enteros
Int32
v := int32(1000)
// Codificar.
buf := make([]byte, 8)
binary.LittleEndian.PutUint32(buf, uint32(v))
// Decodificar.
d := int32(binary.LittleEndian.Uint32(buf))
fmt.Println(d) // 1000
- Volcado hexadecimal
- Base64
00000000 e8 03 00 00 00 00 00 00 |........|
Los valores booleanos se representan con un único byte:
Booleano
1 es
true y
0 es
false.