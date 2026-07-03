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ClickHouse cuenta con soporte experimental para E2K (Elbrus-2000) y solo puede compilarse en modo nativo con una configuración mínima, utilizando bibliotecas compiladas específicamente para E2K, como boost, jemalloc, libunwind y zstd.

Compilar ClickHouse

La versión de LLVM necesaria para compilar debe ser igual o superior a la 20.1.8.
El binario resultante solo funcionará en Linux con la arquitectura de CPU E2K.
Última modificación el 3 de julio de 2026