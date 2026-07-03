Lo siguiente son recomendaciones, no requisitos. Si estás editando código, tiene sentido seguir el formato del código existente. El estilo de código es necesario para mantener la coherencia. La coherencia facilita la lectura del código y también hace más fácil buscar en él. Muchas de las reglas no tienen una razón lógica; vienen dictadas por prácticas establecidas.
Recomendaciones generales
1. La mayor parte del formateo se realiza automáticamente con
Formato
clang-format.
2. La sangría es de 4 espacios. Configure su entorno de desarrollo para que una tabulación agregue cuatro espacios.
3. Las llaves de apertura y cierre deben estar en una línea aparte.
4. Si el cuerpo completo de la función es un único
inline void readBoolText(bool & x, ReadBuffer & buf)
{
char tmp = '0';
readChar(tmp, buf);
x = tmp != '0';
}
statement, puede escribirse en una sola línea. Añada espacios alrededor de las llaves (además del espacio al final de la línea).
5. Para funciones. No pongas espacios alrededor de los paréntesis.
inline size_t mask() const { return buf_size() - 1; }
inline size_t place(HashValue x) const { return x & mask(); }
void reinsert(const Value & x)
6. En las expresiones
memcpy(&buf[place_value], &x, sizeof(x));
if,
for,
while y otras similares, se inserta un espacio antes del paréntesis de apertura (a diferencia de las llamadas a funciones).
7. Añade espacios alrededor de los operadores binarios (
for (size_t i = 0; i < rows; i += storage.index_granularity)
+,
-,
*,
/,
%, …) y el operador ternario
?:.
8. Si se introduce un salto de línea, coloque el operador en una nueva línea y aumente la sangría delante de él.
UInt16 year = (s[0] - '0') * 1000 + (s[1] - '0') * 100 + (s[2] - '0') * 10 + (s[3] - '0');
UInt8 month = (s[5] - '0') * 10 + (s[6] - '0');
UInt8 day = (s[8] - '0') * 10 + (s[9] - '0');
9. Si lo desea, puede usar espacios para alinear el contenido dentro de una línea.
if (elapsed_ns)
message << " ("
<< rows_read_on_server * 1000000000 / elapsed_ns << " rows/s., "
<< bytes_read_on_server * 1000.0 / elapsed_ns << " MB/s.) ";
10. No uses espacios alrededor de los operadores
dst.ClickLogID = click.LogID;
dst.ClickEventID = click.EventID;
dst.ClickGoodEvent = click.GoodEvent;
.,
->.
Si es necesario, el operador puede pasarse a la línea siguiente. En ese caso, la sangría delante de él aumenta.
11. No uses un espacio para separar los operadores unarios (
--,
++,
*,
&, …) del argumento.
12. Coloca un espacio después de una coma, pero no antes. La misma regla se aplica para un punto y coma dentro de una expresión
for.
13. No utilice espacios para separar el operador
[].
14. En una expresión
template <...>, utilice un espacio entre
template y
<; sin espacios después de
< ni antes de
>.
15. En clases y estructuras, escriba
template <typename TKey, typename TValue>
struct AggregatedStatElement
{}
public,
private y
protected al mismo nivel que
class/struct, y aplique sangría al resto del código.
16. Si el mismo
template <typename T>
class MultiVersion
{
public:
/// Versión del objeto para su uso. shared_ptr gestiona el ciclo de vida de la versión.
using Version = std::shared_ptr<const T>;
...
}
namespace se utiliza en todo el archivo y no hay nada más significativo, no es necesaria una sangría dentro de
namespace.
17. Si el bloque de un
if,
for,
while u otra expresión consta de una sola
statement, las llaves son opcionales. En su lugar, coloque la
statement en una línea aparte. Esta regla también aplica para
if,
for,
while anidados, …
Pero si la
sentencia interna contiene llaves o
else, el bloque externo debe escribirse entre llaves.
18. No debe haber espacios al final de las líneas. 19. Los archivos fuente están codificados en UTF-8. 20. Los caracteres no ASCII pueden usarse en literales de cadena.
/// Finalizar escritura.
for (auto & stream : streams)
stream.second->finalize();
21. No escriba varias expresiones en una sola línea. 22. Agrupe las secciones de código dentro de las funciones y sepárelas con no más de una línea en blanco. 23. Separe las funciones, las clases, etc., con una o dos líneas en blanco. 24.
<< ", " << (timer.elapsed() / chunks_stats.hits) << " μsec/hit.";
A const (relacionado con un valor) debe escribirse antes del nombre del tipo.
25. Al declarar un puntero o una referencia, los símbolos
//correcto
const char * pos
const std::string & s
//incorrecto
char const * pos
* y
& deben ir separados por espacios a ambos lados.
26. Al usar tipos de plantilla, asígnales un alias con la palabra clave
//correcto
const char * pos
//incorrecto
const char* pos
const char *pos
using (excepto en los casos más simples).
En otras palabras, los parámetros de la plantilla se especifican solo en
using y no se repiten en el código.
using puede declararse localmente, por ejemplo, dentro de una función.
27. No declare varias variables de distintos tipos en una misma sentencia.
//correcto
using FileStreams = std::map<std::string, std::shared_ptr<Stream>>;
FileStreams streams;
//incorrecto
std::map<std::string, std::shared_ptr<Stream>> streams;
28. No utilice conversiones de tipo al estilo de C.
//incorrecto
int x, *y;
29. En clases y structs, agrupa por separado los miembros y las funciones dentro de cada nivel de visibilidad. 30. En clases y structs pequeños, no es necesario separar la declaración del método de su implementación. Lo mismo se aplica a los métodos pequeños de cualquier clase o struct. En las clases y structs de plantilla, no separes las declaraciones de los métodos de su implementación (porque, de lo contrario, deben definirse en la misma unidad de traducción). 31. Puedes ajustar las líneas a 140 caracteres, en lugar de 80. 32. Usa siempre los operadores de incremento/decremento con prefijo si no se requiere el posfijo.
//incorrecto
std::cerr << (int)c <<; std::endl;
//correcto
std::cerr << static_cast<int>(c) << std::endl;
for (Names::const_iterator it = column_names.begin(); it != column_names.end(); ++it)
1. Asegúrate de añadir comentarios en todas las partes no triviales del código. Esto es muy importante. Escribir el comentario puede ayudarte a darte cuenta de que el código no es necesario o de que está mal diseñado.
Comentarios
2. Los comentarios pueden ser tan detallados como sea necesario. 3. Coloca los comentarios antes del código que describen. En casos excepcionales, los comentarios pueden ir después del código, en la misma línea.
/** Part of piece of memory, that can be used.
* For example, if internal_buffer is 1MB, and there was only 10 bytes loaded to buffer from file for reading,
* then working_buffer will have size of only 10 bytes
* (working_buffer.end() will point to position right after those 10 bytes available for read).
*/
4. Los comentarios deben escribirse únicamente en inglés. 5. Si está escribiendo una biblioteca, incluya comentarios detallados que la expliquen en el archivo de cabecera principal. 6. No añada comentarios que no aporten información adicional. En particular, no deje comentarios vacíos como este:
/** Analiza y ejecuta la consulta.
*/
void executeQuery(
ReadBuffer & istr, /// De dónde leer la consulta (y los datos para INSERT, si corresponde)
WriteBuffer & ostr, /// Dónde escribir el resultado
Context & context, /// BD, tablas, tipos de datos, motores, funciones, funciones de agregación...
BlockInputStreamPtr & query_plan, /// Aquí se puede escribir la descripción de cómo se ejecutó la consulta
QueryProcessingStage::Enum stage = QueryProcessingStage::Complete /// Hasta qué etapa procesar la consulta SELECT
)
El ejemplo está tomado del recurso http://home.tamk.fi/~jaalto/course/coding-style/doc/unmaintainable-code/. 7. No escriba comentarios inútiles (autor, fecha de creación…) al principio de cada archivo. 8. Los comentarios de una sola línea empiezan con tres barras:
/*
* Procedure Name:
* Original procedure name:
* Author:
* Date of creation:
* Dates of modification:
* Modification authors:
* Original file name:
* Purpose:
* Intent:
* Designation:
* Classes used:
* Constants:
* Local variables:
* Parameters:
* Date of creation:
* Purpose:
*/
///, y los comentarios multilínea empiezan con
/**. Estos comentarios se consideran “documentación”.
Nota: Puede usar Doxygen para generar documentación a partir de estos comentarios. Pero, por lo general, no se usa Doxygen porque resulta más cómodo navegar por el código en el IDE.
9. Los comentarios multilínea no deben tener líneas en blanco al principio ni al final (excepto la línea que cierra un comentario multilínea).
10. Para comentar código, use comentarios normales, no comentarios de “documentación”.
11. Elimine las partes comentadas del código antes de hacer commit.
12. No use lenguaje ofensivo en los comentarios ni en el código.
13. No use mayúsculas. No use puntuación excesiva.
14. No use comentarios como delimitadores.
/// WHAT THE FAIL???
15. No abra discusiones en los comentarios.
///******************************************************
16. No hace falta escribir un comentario al final de un bloque para explicar de qué trata.
/// ¿Por qué hiciste esto?
/// for
1. Utiliza letras minúsculas y guiones bajos en los nombres de variables y miembros de clase.
Nombres
2. Para los nombres de funciones (métodos), usa camelCase empezando con una letra minúscula.
size_t max_block_size;
3. Para los nombres de clases (structs), utilice CamelCase, comenzando con una letra mayúscula. No se usan prefijos distintos de I para las interfaces.
std::string getName() const override { return "Memory"; }
4.
class StorageMemory : public IStorage
using se nombran de la misma manera que las clases.
5. Nombres de los argumentos de tipo de las plantillas: en los casos simples, use
T;
T,
U;
T1,
T2.
En los casos más complejos, siga las reglas para los nombres de clase o añada el prefijo
T.
6. Los nombres de los argumentos constantes de plantilla deben seguir las reglas de nomenclatura de variables o, en los casos simples, usar
template <typename TKey, typename TValue>
struct AggregatedStatElement
N.
7. Para las clases abstractas (interfaces), puede añadir el prefijo
template <bool without_www>
struct ExtractDomain
I.
8. Si una variable se usa solo de forma local, puedes usar un nombre corto. En todos los demás casos, usa un nombre que describa su propósito.
class IProcessor
9. Los nombres de los
bool info_successfully_loaded = false;
defines y de las constantes globales se escriben en ALL_CAPS con guiones bajos.
10. Los nombres de los archivos deben seguir el mismo estilo que su contenido. Si un archivo contiene una sola clase, asígnale el mismo nombre que a la clase (CamelCase). Si el archivo contiene una sola función, asígnale el mismo nombre que a la función (camelCase). 11. Si el nombre contiene una abreviatura, entonces:
#define MAX_SRC_TABLE_NAMES_TO_STORE 1000
- En los nombres de variables, la abreviatura debe escribirse en minúsculas:
mysql_connection(no
mySQL_connection).
- En los nombres de clases y funciones, conserva las letras mayúsculas de la abreviatura:
MySQLConnection(no
MySqlConnection).
El sufijo de subrayado puede omitirse si el argumento no se usa en el cuerpo del constructor. 13. No hay diferencia entre los nombres de las variables locales y los miembros de la clase (no se requieren prefijos).
FileQueueProcessor(
const std::string & path_,
const std::string & prefix_,
std::shared_ptr<FileHandler> handler_)
: path(path_),
prefix(prefix_),
handler(handler_),
log(&Logger::get("FileQueueProcessor"))
{
}
14. Para las constantes de un
timer (not m_timer)
enum, usa CamelCase con inicial mayúscula. ALL_CAPS también es aceptable. Si el
enum no es local, usa una
enum class.
15. Todos los nombres deben estar en inglés. No se permite la transliteración de palabras en hebreo. no T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM 16. Se aceptan abreviaturas si son bien conocidas (cuando puedes encontrar fácilmente su significado en Wikipedia o en un motor de búsqueda).
enum class CompressionMethod
{
QuickLZ = 0,
LZ4 = 1,
};
AST,
SQL.
No
NVDH (unas letras aleatorias cualquiera)
Se aceptan palabras incompletas si la versión abreviada es de uso común.
También puedes usar una abreviatura si el nombre completo aparece junto a ella en los comentarios.
17. Los nombres de archivo con código fuente de C++ deben tener la extensión
.cpp. Los archivos de cabecera deben tener la extensión
.h.
1. Gestión de memoria. La liberación manual de memoria (
Cómo escribir código
delete) solo puede usarse en código de librería.
En código de librería, el operador
delete solo puede usarse en destructores.
En el código de aplicación, la memoria debe liberarla el objeto que es su propietario.
Ejemplos:
- La forma más sencilla es colocar un objeto en la pila o hacerlo miembro de otra clase.
- Para una gran cantidad de objetos pequeños, use contenedores.
- Para liberar automáticamente una pequeña cantidad de objetos alojados en el heap, use
shared_ptr/unique_ptr.
RAII y consulte lo anterior.
3. Manejo de errores.
Use excepciones. En la mayoría de los casos, solo necesita lanzar una excepción y no necesita capturarla (gracias a
RAII).
En las aplicaciones offline de procesamiento de datos, a menudo es aceptable no capturar excepciones.
En los servidores que atienden solicitudes de usuarios, normalmente basta con capturar las excepciones en el nivel superior del controlador de conexión.
En las funciones de hilo, debe capturar y conservar todas las excepciones para volver a lanzarlas en el hilo principal después de
join.
Nunca ocultes las excepciones sin gestionarlas. Nunca te limites a registrar todas las excepciones sin más.
/// Si aún no se han realizado cálculos, calcular el primer bloque de forma síncrona
if (!started)
{
calculate();
started = true;
}
else /// Si los cálculos ya están en curso, esperar el resultado
pool.wait();
if (exception)
exception->rethrow();
Si necesitas ignorar algunas excepciones, hazlo solo con las específicas y vuelve a lanzar las demás.
//Incorrecto
catch (...) {}
Al usar funciones con códigos de respuesta o
catch (const DB::Exception & e)
{
if (e.code() == ErrorCodes::UNKNOWN_AGGREGATE_FUNCTION)
return nullptr;
else
throw;
}
errno, compruebe siempre el resultado y lance una excepción en caso de error.
Puede usar assert para comprobar una invariante en el código. 4. Tipos de excepciones. No es necesario usar una jerarquía de excepciones compleja en el código de la aplicación. El texto de la excepción debe ser comprensible para un administrador del sistema. 5. Lanzamiento de excepciones desde los destructores. No se recomienda, pero está permitido. Use las siguientes opciones:
if (0 != close(fd))
throw ErrnoException(ErrorCodes::CANNOT_CLOSE_FILE, "Cannot close file {}", file_name);
- Cree una función (
done()o
finalize()) que haga de antemano todo el trabajo que pueda dar lugar a una excepción. Si se llamó a esa función, después no debería haber excepciones en el destructor.
- Las tareas demasiado complejas (como enviar mensajes a través de la red) pueden colocarse en un método independiente que el usuario de la clase tendrá que llamar antes de la destrucción.
- Si hay una excepción en el destructor, es mejor registrarla que ocultarla (si el registrador está disponible).
- En aplicaciones simples, es aceptable confiar en
std::terminate(para los casos de
noexceptde forma predeterminada en C++11) para gestionar las excepciones.
7. Multihilo. En programas de procesamiento de datos offline:
Block block = data.in->read();
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex);
data.ready = true;
data.block = block;
}
ready_any.set();
- Intente obtener el mejor rendimiento posible en un solo núcleo de CPU. Después, si es necesario, podrá paralelizar el código.
- Use el pool de hilos para procesar peticiones. Hasta ahora, no hemos tenido ninguna tarea que requiera cambio de contexto en espacio de usuario.
joinAll).
Si se requiere sincronización, en la mayoría de los casos basta con usar mutex con
lock_guard.
En otros casos, use primitivas de sincronización del sistema. No use espera activa.
Las operaciones atómicas deben usarse solo en los casos más simples.
No intente implementar estructuras de datos lock-free a menos que sea su principal área de especialización.
9. Punteros frente a referencias.
En la mayoría de los casos, prefiera las referencias.
10.
const.
Use referencias constantes, punteros a constantes,
const_iterator y métodos
const.
Considere
const como la opción predeterminada y use variantes sin
const solo cuando sea necesario.
Al pasar variables por valor, usar
const normalmente no tiene sentido.
11. unsigned.
Use
unsigned si es necesario.
12. Tipos numéricos.
Usa los tipos
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Int8,
Int16,
Int32 e
Int64, así como
size_t,
ssize_t y
ptrdiff_t.
No uses estos tipos para números:
signed/unsigned long,
long long,
short,
signed/unsigned char,
char.
13. Paso de argumentos.
Pasa los valores complejos por valor si se van a mover y usa
std::move; pásalos por referencia si quieres actualizar el valor en un bucle.
Si una función asume la propiedad de un objeto creado en el heap, haz que el tipo del argumento sea
shared_ptr o
unique_ptr.
14. Valores de retorno.
En la mayoría de los casos, simplemente usa
return. No escribas
return std::move(res).
Si la función reserva un objeto en el heap y lo devuelve, usa
shared_ptr o
unique_ptr.
En casos poco frecuentes (actualizar un valor en un bucle), puede que necesites devolver el valor mediante un argumento. En ese caso, el argumento debe ser una referencia.
15.
using AggregateFunctionPtr = std::shared_ptr<IAggregateFunction>;
/** Permite crear una función de agregación por su nombre.
*/
class AggregateFunctionFactory
{
public:
AggregateFunctionFactory();
AggregateFunctionPtr get(const String & name, const DataTypes & argument_types) const;
namespace.
No es necesario usar un
namespace separado para el código de la aplicación.
Las bibliotecas pequeñas tampoco lo necesitan.
En bibliotecas medianas o grandes, ponga todo en un
namespace.
En el archivo
.h de la biblioteca, puede usar
namespace detail para ocultar detalles de implementación que el código de la aplicación no necesita.
En un archivo
.cpp, puede usar un
namespace
static o anónimo para ocultar símbolos.
Además, se puede usar un
namespace para un
enum a fin de evitar que los nombres correspondientes terminen en un
namespace externo (aunque es mejor usar un
enum class).
16. Inicialización diferida.
Si se requieren argumentos para la inicialización, normalmente no debería escribir un constructor predeterminado.
Si más adelante necesita posponer la inicialización, puede agregar un constructor predeterminado que cree un objeto no válido. O, para una cantidad pequeña de objetos, puede usar
shared_ptr/unique_ptr.
17. Funciones virtuales. Si la clase no está pensada para uso polimórfico, no es necesario que las funciones sean virtuales. Esto también se aplica al destructor. 18. Codificación. Use UTF-8 en todas partes. Use
Loader(DB::Connection * connection_, const std::string & query, size_t max_block_size_);
/// Para inicialización diferida
Loader() {}
std::string y
char *. No use
std::wstring ni
wchar_t.
19. Logging.
Vea los ejemplos en todo el código.
Antes de hacer commit, elimine todo logging irrelevante y de depuración, así como cualquier otro tipo de salida de depuración.
Debe evitarse el logging en bucles, incluso en el nivel Trace.
Los logs deben ser legibles en cualquier nivel de logging.
Por lo general, el logging solo debe usarse en el código de aplicación.
Los mensajes de log deben escribirse en inglés.
Preferiblemente, el log debe ser comprensible para el administrador del sistema.
No use lenguaje vulgar en el log.
Use codificación UTF-8 en el log. En casos excepcionales, puede usar caracteres no ASCII en el log.
20. Entrada/salida.
No use
iostreams en bucles internos críticos para el rendimiento de la aplicación (y nunca use
stringstream).
Use en su lugar la biblioteca
DB/IO.
21. Fecha y hora.
Vea la biblioteca
DateLUT.
22. include.
Use siempre
#pragma once en lugar de guardas de inclusión.
23. using.
No se usa
using namespace. Puede usar
using para algo específico. Pero hágalo de forma local dentro de una clase o función.
24. No use
trailing return type para las funciones, salvo que sea necesario.
25. Declaración e inicialización de variables.
auto f() -> void
26. Para las funciones virtuales, escribe
//forma correcta
std::string s = "Hello";
std::string s{"Hello"};
//forma incorrecta
auto s = std::string{"Hello"};
virtual en la clase base, pero
override en lugar de
virtual en las clases derivadas.
1. No se usa la herencia virtual. 2. Construcciones que cuentan con azúcar sintáctico práctico en el C++ moderno, p. ej.
Características no utilizadas de C++
// Forma tradicional sin azúcar sintáctico
template <typename G, typename = std::enable_if_t<std::is_same<G, F>::value, void>> // SFINAE mediante std::enable_if, uso de ::value
std::pair<int, int> func(const E<G> & e) // tipo de retorno especificado explícitamente
{
if (elements.count(e)) // prueba de pertenencia con .count()
{
// ...
}
elements.erase(
std::remove_if(
elements.begin(), elements.end(),
[&](const auto x){
return x == 1;
}),
elements.end()); // patrón remove-erase
return std::make_pair(1, 2); // crear par mediante make_pair()
}
// Con azúcar sintáctico (C++14/17/20)
template <typename G>
requires std::same_v<G, F> // SFINAE mediante concepto de C++20, uso del alias de plantilla de C++14
auto func(const E<G> & e) // tipo de retorno auto (C++14)
{
if (elements.contains(e)) // prueba de pertenencia con .contains de C++20
{
// ...
}
elements.erase_if(
elements,
[&](const auto x){
return x == 1;
}); // std::erase_if de C++20
return {1, 2}; // o: return std::pair(1, 2); // crear par mediante lista de inicialización o inicialización por valor (C++17)
}
1. Escribimos código para una plataforma específica. Pero, en igualdad de condiciones, se prefiere el código multiplataforma o portable. 2. Lenguaje: C++20 (consulte la lista de funcionalidades disponibles de C++20). 3. Compilador:
Plataforma
clang. En el momento de redactar esto (marzo de 2025), el código se compila con clang versión >= 19.
Se utiliza la biblioteca estándar (
libc++).
4. SO: Ubuntu Linux, no más antiguo que Precise.
5. El código está escrito para la arquitectura de CPU x86_64.
El conjunto de instrucciones de la CPU es el conjunto mínimo compatible entre nuestros servidores. Actualmente, es SSE 4.2.
6. Use las opciones de compilación
-Wall -Wextra -Werror -Weverything con algunas excepciones.
7. Use enlazado estático con todas las bibliotecas, excepto aquellas que sean difíciles de enlazar estáticamente (vea la salida del comando
ldd).
8. El código se desarrolla y depura con la configuración de release.
1. KDevelop es un buen IDE. 2. Para depurar, usa
Herramientas
gdb,
valgrind (
memcheck),
strace,
-fsanitize=... o
tcmalloc_minimal_debug.
3. Para el análisis de rendimiento, usa
Linux Perf,
valgrind (
callgrind) o
strace -cf.
4. El código fuente está en Git.
5. La compilación usa
CMake.
6. Los programas se distribuyen en paquetes
deb.
7. Los commits a master no deben romper la compilación.
Aunque solo determinadas revisiones se consideran utilizables.
8. Haz commits tan a menudo como sea posible, incluso si el código solo está parcialmente listo.
Usa ramas para ello.
Si tu código en la rama
master aún no compila, exclúyelo de la compilación antes de hacer
push. Tendrás que terminarlo o eliminarlo en unos pocos días.
9. Para cambios no triviales, usa ramas y publícalas en el servidor.
10. El código no utilizado se elimina del repositorio.
1. Se usa la biblioteca estándar de C++20 (se permiten extensiones experimentales), así como los frameworks
Bibliotecas
boost y
Poco.
2. No se permite usar bibliotecas de paquetes del sistema operativo. Tampoco se permite usar bibliotecas preinstaladas. Todas las bibliotecas deben incluirse como código fuente en el directorio
contrib y compilarse con ClickHouse. Consulta Directrices para añadir nuevas bibliotecas de terceros para más detalles.
3. Siempre se da preferencia a las bibliotecas que ya se están utilizando.
1. Escriba la menor cantidad de código posible. 2. Pruebe primero la solución más sencilla. 3. No escriba código hasta que sepa cómo va a funcionar y cómo funcionará el bucle interno. 4. En los casos más simples, use
Recomendaciones generales
using en lugar de clases o structs.
5. Si es posible, no escriba constructores de copia, operadores de asignación, destructores (salvo uno virtual, si la clase contiene al menos una función virtual), constructores de movimiento ni operadores de asignación por movimiento. En otras palabras, las funciones generadas por el compilador deben funcionar correctamente. Puede usar
default.
6. Se recomienda simplificar el código. Reduzca su tamaño siempre que sea posible.
1. Especificar explícitamente
Recomendaciones adicionales
std:: para los tipos de
stddef.h
no se recomienda. En otras palabras, recomendamos escribir
size_t en lugar de
std::size_t, porque es más corto.
Es aceptable añadir
std::.
2. Especificar explícitamente
std:: para las funciones de la biblioteca estándar de C
no se recomienda. En otras palabras, escriba
memcpy en lugar de
std::memcpy.
La razón es que existen funciones similares no estándar, como
memmem. Sí usamos estas funciones de vez en cuando. Estas funciones no existen en
namespace std.
Si escribe
std::memcpy en lugar de
memcpy en todas partes,
memmem sin
std:: quedará raro.
No obstante, puede seguir usando
std:: si lo prefiere.
3. Usar funciones de C cuando las mismas estén disponibles en la biblioteca estándar de C++.
Esto es aceptable si resulta más eficiente.
Por ejemplo, use
memcpy en lugar de
std::copy para copiar grandes fragmentos de memoria.
4. Argumentos de función en varias líneas.
Se permite cualquiera de los siguientes estilos de ajuste de línea:
function(
T1 x1,
T2 x2)
function(
size_t left, size_t right,
const & RangesInDataParts ranges,
size_t limit)
function(size_t left, size_t right,
const & RangesInDataParts ranges,
size_t limit)
function(size_t left, size_t right,
const & RangesInDataParts ranges,
size_t limit)
function(
size_t left,
size_t right,
const & RangesInDataParts ranges,
size_t limit)