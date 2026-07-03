El paquete
Data puede comprimirse.
Por ejemplo, supongamos que usamos
Hello
Go Client v1.10, que admite la versión de protocolo
54451, y
queremos conectarnos a la base de datos
default con el usuario
default y la contraseña
secret.
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|client_name
|String
"Go Client"
|Nombre de la implementación del cliente
|version_major
|UVarInt
1
|Versión principal del cliente
|version_minor
|UVarInt
10
|Versión secundaria del cliente
|protocol_version
|UVarInt
54451
|Versión del protocolo TCP
|database
|String
"default"
|Nombre de la base de datos
|username
|String
"default"
|Nombre de usuario
|password
|String
"secret"
|Contraseña
La versión del protocolo es la versión del protocolo TCP del cliente. Por lo general, coincide con la última revisión compatible del servidor, pero no debe confundirse con ella.
Versión del protocolo
Todos los valores deben establecerse explícitamente; no hay valores predeterminados del lado del servidor. Del lado del cliente, use la base de datos
Valores predeterminados
"default", el nombre de usuario
"default" y la contraseña
"" (cadena vacía)
como valores predeterminados.
Consulta
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|query_id
|String
1ff-a123
|ID de la consulta, puede ser UUIDv4
|client_info
|ClientInfo
|Ver tipo
|Datos del cliente
|settings
|Configuración
|Ver tipo
|Lista de configuraciones
|secret
|String
secret
|Secreto entre servidores
|stage
|UVarInt
2
|Ejecutar hasta la etapa de la consulta
|compression
|UVarInt
0
|Desactivado=0, habilitado=1
|body
|String
SELECT 1
|Texto de la consulta
Información del cliente
|field
|type
|description
|query_kind
|byte
|None=0, Initial=1, Secondary=2
|initial_user
|String
|Usuario inicial
|initial_query_id
|String
|ID de consulta inicial
|initial_address
|String
|Dirección inicial
|initial_time
|Int64
|Tiempo inicial
|interface
|byte
|TCP=1, HTTP=2
|os_user
|String
|Usuario del SO
|client_hostname
|String
|Nombre de host del cliente
|client_name
|String
|Nombre del cliente
|version_major
|UVarInt
|Versión principal del cliente
|version_minor
|UVarInt
|Versión secundaria del cliente
|protocol_version
|UVarInt
|Versión del protocolo del cliente
|quota_key
|String
|Clave de cuota
|distributed_depth
|UVarInt
|Profundidad de Distributed
|version_patch
|UVarInt
|Versión de parche del cliente
|otel
|Bool
|Los campos de traza están presentes
|trace_id
|FixedString(16)
|ID de traza
|span_id
|FixedString(8)
|ID de span
|trace_state
|String
|Estado del trazado
|trace_flags
|Byte
|Indicadores de trazado
Configuración
Se codifica como una lista; una clave y un valor en blanco indican el final de la lista.
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|key
|String
send_logs_level
|Clave de la configuración
|value
|String
trace
|Valor de la configuración
|important
|Bool
true
|Si se puede ignorar o no
Etapa
|valor
|nombre
|descripción
|0
|FetchColumns
|Solo obtiene los tipos de las columnas
|1
|WithMergeableState
|Hasta el estado fusionable
|2
|Complete
|Hasta la completitud plena (debería ser el valor predeterminado)
Data
|campo
|tipo
|descripción
|info
|BlockInfo
|Información codificada del bloque
|columns
|UVarInt
|Cantidad de columnas
|rows
|UVarInt
|Cantidad de filas
|columns
|[]Columna
|Columnas con datos
Columna
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|name
|String
foo
|Nombre de la columna
|type
|String
DateTime64(9)
|Tipo de la columna
|data
|bytes
|~
|Datos de la columna
No tiene cuerpo de paquete. El servidor debe cancelar la consulta.
Cancel
Sin cuerpo del paquete. El servidor debe responder con pong.