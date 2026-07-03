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El paquete Data puede comprimirse.

Hello

Por ejemplo, supongamos que usamos Go Client v1.10, que admite la versión de protocolo 54451, y queremos conectarnos a la base de datos default con el usuario default y la contraseña secret.

Versión del protocolo

La versión del protocolo es la versión del protocolo TCP del cliente. Por lo general, coincide con la última revisión compatible del servidor, pero no debe confundirse con ella.

Valores predeterminados

Todos los valores deben establecerse explícitamente; no hay valores predeterminados del lado del servidor. Del lado del cliente, use la base de datos "default", el nombre de usuario "default" y la contraseña "" (cadena vacía) como valores predeterminados.

Consulta

Información del cliente

Configuración

Se codifica como una lista; una clave y un valor en blanco indican el final de la lista.

Etapa

Data

Columna

Cancel

No tiene cuerpo de paquete. El servidor debe cancelar la consulta.

Ping

Sin cuerpo del paquete. El servidor debe responder con pong.
Última modificación el 3 de julio de 2026