valor nombre descripción 0 Hello Inicio del handshake del cliente 1 consulta Solicitud de consulta 2 Data Bloque con datos 3 Cancel Cancelación de consulta 4 Ping Solicitud de ping 5 TableStatus Solicitud de estado de la tabla

El paquete Data puede comprimirse.

Por ejemplo, supongamos que usamos Go Client v1.10, que admite la versión de protocolo 54451 , y queremos conectarnos a la base de datos default con el usuario default y la contraseña secret .

campo tipo valor descripción client_name String "Go Client" Nombre de la implementación del cliente version_major UVarInt 1 Versión principal del cliente version_minor UVarInt 10 Versión secundaria del cliente protocol_version UVarInt 54451 Versión del protocolo TCP database String "default" Nombre de la base de datos username String "default" Nombre de usuario password String "secret" Contraseña

​ Versión del protocolo

La versión del protocolo es la versión del protocolo TCP del cliente.

Por lo general, coincide con la última revisión compatible del servidor, pero no debe confundirse con ella.

​ Valores predeterminados

Todos los valores deben establecerse explícitamente; no hay valores predeterminados del lado del servidor. Del lado del cliente, use la base de datos "default" , el nombre de usuario "default" y la contraseña "" (cadena vacía) como valores predeterminados.

campo tipo valor descripción query_id String 1ff-a123 ID de la consulta, puede ser UUIDv4 client_info ClientInfo Ver tipo Datos del cliente settings Configuración Ver tipo Lista de configuraciones secret String secret Secreto entre servidores stage UVarInt 2 Ejecutar hasta la etapa de la consulta compression UVarInt 0 Desactivado=0, habilitado=1 body String SELECT 1 Texto de la consulta

​ Información del cliente

field type description query_kind byte None=0, Initial=1, Secondary=2 initial_user String Usuario inicial initial_query_id String ID de consulta inicial initial_address String Dirección inicial initial_time Int64 Tiempo inicial interface byte TCP=1, HTTP=2 os_user String Usuario del SO client_hostname String Nombre de host del cliente client_name String Nombre del cliente version_major UVarInt Versión principal del cliente version_minor UVarInt Versión secundaria del cliente protocol_version UVarInt Versión del protocolo del cliente quota_key String Clave de cuota distributed_depth UVarInt Profundidad de Distributed version_patch UVarInt Versión de parche del cliente otel Bool Los campos de traza están presentes trace_id FixedString(16) ID de traza span_id FixedString(8) ID de span trace_state String Estado del trazado trace_flags Byte Indicadores de trazado

campo tipo valor descripción key String send_logs_level Clave de la configuración value String trace Valor de la configuración important Bool true Si se puede ignorar o no

Se codifica como una lista; una clave y un valor en blanco indican el final de la lista.

valor nombre descripción 0 FetchColumns Solo obtiene los tipos de las columnas 1 WithMergeableState Hasta el estado fusionable 2 Complete Hasta la completitud plena (debería ser el valor predeterminado)

campo tipo descripción info BlockInfo Información codificada del bloque columns UVarInt Cantidad de columnas rows UVarInt Cantidad de filas columns []Columna Columnas con datos

campo tipo valor descripción name String foo Nombre de la columna type String DateTime64(9) Tipo de la columna data bytes ~ Datos de la columna

No tiene cuerpo de paquete. El servidor debe cancelar la consulta.