Guía para compilar ClickHouse desde el código fuente para la arquitectura s390x

Compilar en Linux para s390x (zLinux)

ClickHouse tiene soporte experimental para s390x.

​ Compilar ClickHouse para s390x

s390x, al igual que otras plataformas, compila OpenSSL como una biblioteca estática. Si desea compilar con OpenSSL dinámico, debe pasar -DENABLE_OPENSSL_DYNAMIC=1 a CMake.

Estas instrucciones asumen que la máquina host ejecuta Linux x86_64/ARM y cuenta con todas las herramientas necesarias para compilar de forma nativa, según las instrucciones de compilación . También se asume que el host es Ubuntu 22.04, aunque las siguientes instrucciones también deberían funcionar en Ubuntu 20.04.

Además de instalar las herramientas que se usan para compilar de forma nativa, también es necesario instalar los siguientes paquetes adicionales:

apt-get mold rustup target add s390x-unknown-linux-gnu

Para compilar para s390x:

cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/linux/toolchain-s390x.cmake .. ninja

Para emular, necesitarás el binario estático de usuario de QEMU para s390x. En Ubuntu se puede instalar con:

apt-get install binfmt-support binutils-s390x-linux-gnu qemu-user-static

Una vez compilado, el binario se puede ejecutar con, por ejemplo:

qemu-s390x-static -L /usr/s390x-linux-gnu ./programs/clickhouse local --query "Select 2" 2

Instala LLDB:

apt-get install lldb-21

Para depurar un ejecutable s390x, ejecute clickhouse con QEMU en modo de depuración:

qemu-s390x-static -g 31338 -L /usr/s390x-linux-gnu ./clickhouse

En otra terminal, ejecute LLDB y haga attach; reemplace <Clickhouse Parent Directory> y <build directory> por los valores correspondientes a su entorno.

lldb-15 ( lldb ) target create ./clickhouse Current executable set to '/<Clickhouse Parent Directory>/ClickHouse/<build directory>/programs/clickhouse' (s390x). ( lldb ) settings set target.source-map < build director y > / < Clickhouse Parent Director y > /ClickHouse ( lldb ) gdb-remote 31338 Process 1 stopped * thread #1, stop reason = signal SIGTRAP frame #0: 0x0000004020e74cd0 - > 0x4020e74cd0: lgr %r2, %r15 0x4020e74cd4: aghi %r15, -160 0x4020e74cd8: xc 0 ( 8,%r15 ) , 0 ( %r15 ) 0x4020e74cde: brasl %r14, 275429939040 ( lldb ) b main Breakpoint 1: 9 locations. ( lldb ) c Process 1 resuming Process 1 stopped * thread #1, stop reason = breakpoint 1.1 frame #0: 0x0000004005cd9fc0 clickhouse`main(argc_=1, argv_=0x0000004020e594a8) at main.cpp:450:17 447 #if !defined(FUZZING_MODE) 448 int main ( int argc_, char ** argv_ ) 449 { - > 450 inside_main = true ; 451 SCOPE_EXIT ({ inside_main = false; }); 452 453 /// La caché PHDR es necesaria para que el query profiler funcione de forma fiable

​ Integración con Visual Studio Code

La extensión CodeLLDB es necesaria para la depuración visual.

La extensión Command Variable puede facilitar los lanzamientos dinámicos si usa CMake Variants.

Asegúrese de configurar el backend para que apunte a su instalación de LLVM; por ejemplo, "lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-21.so"

Asegúrese de ejecutar el ejecutable de ClickHouse en modo de depuración antes de iniciarlo. (También es posible crear una preLaunchTask que lo automatice)

​ Configuraciones de ejemplo

buildType : default : relwithdebinfo choices : debug : short : Debug long : Emit debug information buildType : Debug release : short : Release long : Optimize generated code buildType : Release relwithdebinfo : short : RelWithDebInfo long : Release with Debug Info buildType : RelWithDebInfo tsan : short : MinSizeRel long : Minimum Size Release buildType : MinSizeRel toolchain : default : default description : Select toolchain choices : default : short : x86_64 long : x86_64 s390x : short : s390x long : s390x settings : CMAKE_TOOLCHAIN_FILE : cmake/linux/toolchain-s390x.cmake

{ "version" : "0.2.0" , "configurations" : [ { "type" : "lldb" , "request" : "custom" , "name" : "(lldb) Launch s390x with qemu" , "targetCreateCommands" : [ "target create ${command:cmake.launchTargetPath}" ], "processCreateCommands" : [ "gdb-remote 2159" ], "preLaunchTask" : "Run ClickHouse" } ] }

Esto también colocaría las distintas compilaciones en subcarpetas diferentes dentro de la carpeta build .

{ "cmake.buildDirectory" : "${workspaceFolder}/build/${buildKitVendor}-${buildKitVersion}-${variant:toolchain}-${variant:buildType}" , "lldb.library" : "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-21.so" }

#! /bin/sh echo 'Starting debugger session' cd $1 qemu-s390x-static -g 2159 -L /usr/s390x-linux-gnu $2 $3 $4

Define una tarea para ejecutar el ejecutable compilado en modo server dentro de una carpeta tmp junto a los binarios, usando la configuración de programs/server/config.xml .