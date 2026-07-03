s390x, al igual que otras plataformas, compila OpenSSL como una biblioteca estática. Si desea compilar con OpenSSL dinámico, debe pasar
Compilar ClickHouse para s390x
-DENABLE_OPENSSL_DYNAMIC=1 a CMake.
Estas instrucciones asumen que la máquina host ejecuta Linux x86_64/ARM y cuenta con todas las herramientas necesarias para compilar de forma nativa, según las instrucciones de compilación. También se asume que el host es Ubuntu 22.04, aunque las siguientes instrucciones también deberían funcionar en Ubuntu 20.04.
Además de instalar las herramientas que se usan para compilar de forma nativa, también es necesario instalar los siguientes paquetes adicionales:
Para compilar para s390x:
apt-get mold
rustup target add s390x-unknown-linux-gnu
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/linux/toolchain-s390x.cmake ..
ninja
Para emular, necesitarás el binario estático de usuario de QEMU para s390x. En Ubuntu se puede instalar con:
Ejecución
Una vez compilado, el binario se puede ejecutar con, por ejemplo:
apt-get install binfmt-support binutils-s390x-linux-gnu qemu-user-static
qemu-s390x-static -L /usr/s390x-linux-gnu ./programs/clickhouse local --query "Select 2"
2
Instala LLDB:
Depuración
Para depurar un ejecutable s390x, ejecute clickhouse con QEMU en modo de depuración:
apt-get install lldb-21
En otra terminal, ejecute LLDB y haga attach; reemplace
qemu-s390x-static -g 31338 -L /usr/s390x-linux-gnu ./clickhouse
<Clickhouse Parent Directory> y
<build directory> por los valores correspondientes a su entorno.
lldb-15
(lldb) target create ./clickhouse
Current executable set to '/<Clickhouse Parent Directory>/ClickHouse/<build directory>/programs/clickhouse' (s390x).
(lldb) settings set target.source-map <build directory> /<Clickhouse Parent Directory>/ClickHouse
(lldb) gdb-remote 31338
Process 1 stopped
* thread #1, stop reason = signal SIGTRAP
frame #0: 0x0000004020e74cd0
-> 0x4020e74cd0: lgr %r2, %r15
0x4020e74cd4: aghi %r15, -160
0x4020e74cd8: xc 0(8,%r15), 0(%r15)
0x4020e74cde: brasl %r14, 275429939040
(lldb) b main
Breakpoint 1: 9 locations.
(lldb) c
Process 1 resuming
Process 1 stopped
* thread #1, stop reason = breakpoint 1.1
frame #0: 0x0000004005cd9fc0 clickhouse`main(argc_=1, argv_=0x0000004020e594a8) at main.cpp:450:17
447 #if !defined(FUZZING_MODE)
448 int main(int argc_, char ** argv_)
449 {
-> 450 inside_main = true;
451 SCOPE_EXIT({ inside_main = false; });
452
453 /// La caché PHDR es necesaria para que el query profiler funcione de forma fiable
Integración con Visual Studio Code
- La extensión CodeLLDB es necesaria para la depuración visual.
- La extensión Command Variable puede facilitar los lanzamientos dinámicos si usa CMake Variants.
- Asegúrese de configurar el backend para que apunte a su instalación de LLVM; por ejemplo,
"lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-21.so"
- Asegúrese de ejecutar el ejecutable de ClickHouse en modo de depuración antes de iniciarlo. (También es posible crear una
preLaunchTaskque lo automatice)
Configuraciones de ejemplo
cmake-variants.yaml
buildType:
default: relwithdebinfo
choices:
debug:
short: Debug
long: Emit debug information
buildType: Debug
release:
short: Release
long: Optimize generated code
buildType: Release
relwithdebinfo:
short: RelWithDebInfo
long: Release with Debug Info
buildType: RelWithDebInfo
tsan:
short: MinSizeRel
long: Minimum Size Release
buildType: MinSizeRel
toolchain:
default: default
description: Select toolchain
choices:
default:
short: x86_64
long: x86_64
s390x:
short: s390x
long: s390x
settings:
CMAKE_TOOLCHAIN_FILE: cmake/linux/toolchain-s390x.cmake
launch.json
{
"version": "0.2.0",
"configurations": [
{
"type": "lldb",
"request": "custom",
"name": "(lldb) Launch s390x with qemu",
"targetCreateCommands": ["target create ${command:cmake.launchTargetPath}"],
"processCreateCommands": ["gdb-remote 2159"],
"preLaunchTask": "Run ClickHouse"
}
]
}
Esto también colocaría las distintas compilaciones en subcarpetas diferentes dentro de la carpeta
settings.json
build.
{
"cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build/${buildKitVendor}-${buildKitVersion}-${variant:toolchain}-${variant:buildType}",
"lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-21.so"
}
run-debug.sh
#! /bin/sh
echo 'Starting debugger session'
cd $1
qemu-s390x-static -g 2159 -L /usr/s390x-linux-gnu $2 $3 $4
Define una tarea para ejecutar el ejecutable compilado en modo
tasks.json
server dentro de una carpeta
tmp junto a los binarios, usando la configuración de
programs/server/config.xml.
{
"version": "2.0.0",
"tasks": [
{
"label": "Run ClickHouse",
"type": "shell",
"isBackground": true,
"command": "${workspaceFolder}/.vscode/run-debug.sh",
"args": [
"${command:cmake.launchTargetDirectory}/tmp",
"${command:cmake.launchTargetPath}",
"server",
"--config-file=${workspaceFolder}/programs/server/config.xml"
],
"problemMatcher": [
{
"pattern": [
{
"regexp": ".",
"file": 1,
"location": 2,
"message": 3
}
],
"background": {
"activeOnStart": true,
"beginsPattern": "^Starting debugger session",
"endsPattern": ".*"
}
}
]
}
]
}