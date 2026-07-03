<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?> <! DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd" > < plist version = "1.0" > < dict > < key > Label </ key > < string > limit.maxfiles </ string > < key > ProgramArguments </ key > < array > < string > launchctl </ string > < string > limit </ string > < string > maxfiles </ string > < string > 524288 </ string > < string > 524288 </ string > </ array > < key > RunAtLoad </ key > < true /> < key > ServiceIPC </ key > < false /> </ dict > </ plist >