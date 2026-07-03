ClickHouse puede compilarse en macOS x86_64 (Intel) y arm64 (Apple Silicon) con macOS 10.15 (Catalina) o superior. Como compilador, solo se admite Clang de Homebrew.
Esta guía de compilación está dirigida a colaboradores que modifican el propio ClickHouse.Si no va a modificar el código fuente de ClickHouse, puede instalar una versión precompilada de ClickHouse como se describe en Quick Start.
Primero, consulta la documentación general sobre los requisitos previos. A continuación, instala Homebrew y ejecuta Luego, ejecuta:
Instalar los requisitos previos
brew update
brew install ccache cmake ninja libtool gettext llvm lld binutils grep findutils nasm bash rust rustup
Apple usa de forma predeterminada un sistema de archivos que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Aunque esto normalmente no afecta a la compilación (sobre todo, las compilaciones desde cero funcionarán), puede causar problemas en operaciones con archivos como
git mv.
Para trabajar seriamente en desarrollo en macOS, asegúrate de que el código fuente esté almacenado en un volumen de disco que sí distinga entre mayúsculas y minúsculas; por ejemplo, consulta estas instrucciones.
Para compilarlo, debe usar el compilador Clang de Homebrew:
Compilar ClickHouse
cd ClickHouse
mkdir build
export PATH=$(brew --prefix llvm)/bin:$PATH
cmake -S . -B build
cmake --build build
# El binario resultante se creará en: build/programs/clickhouse
Si se encuentra con errores
ld: archive member '/' not a mach-o file in ... durante el enlazado, es posible que necesite
usar llvm-ar estableciendo la opción
-DCMAKE_AR=/opt/homebrew/opt/llvm/bin/llvm-ar.
Si tiene previsto ejecutar
Consideraciones
clickhouse-server, asegúrese de aumentar la variable
maxfiles del sistema.
Para ello, cree el archivo
Tendrá que usar sudo.
/Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist con el siguiente contenido:
Asigna al archivo los permisos adecuados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Label</key>
<string>limit.maxfiles</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
<string>launchctl</string>
<string>limit</string>
<string>maxfiles</string>
<string>524288</string>
<string>524288</string>
</array>
<key>RunAtLoad</key>
<true/>
<key>ServiceIPC</key>
<false/>
</dict>
</plist>
Verifique que el archivo sea correcto:
sudo chown root:wheel /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
Recargue el archivo (o reinicie):
plutil /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
Para comprobar que funciona, usa los comandos
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
ulimit -n o
launchctl limit maxfiles.