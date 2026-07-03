La integración de bibliotecas de Rust se describirá a partir de la integración de la función hash BLAKE3.

El primer paso de la integración consiste en añadir la biblioteca a la carpeta /rust. Para ello, debes crear un proyecto de Rust vacío e incluir la biblioteca requerida en Cargo.toml. También es necesario configurar la compilación de la nueva biblioteca como estática añadiendo crate-type = ["staticlib"] a Cargo.toml.

A continuación, debes vincular la biblioteca con CMake mediante la biblioteca Corrosion. El primer paso es añadir la carpeta de la biblioteca al CMakeLists.txt dentro de la carpeta /rust. Después, debes añadir el archivo CMakeLists.txt al directorio de la biblioteca. En él, debes llamar a la función de importación de Corrosion. Estas líneas se utilizaron para importar BLAKE3:

corrosion_import_crate(MANIFEST_PATH Cargo.toml NO_STD) target_include_directories (_ch_rust_blake3 INTERFACE include) add_library (ch_rust::blake3 ALIAS _ch_rust_blake3)

Así, crearemos un target de CMake correcto con Corrosion y luego le cambiaremos el nombre por otro más práctico. Tenga en cuenta que el nombre _ch_rust_blake3 proviene de Cargo.toml, donde se usa como nombre del proyecto ( name = "_ch_rust_blake3" ).

Como los tipos de datos de Rust no son compatibles con los de C/C++, usaremos nuestro proyecto de biblioteca vacío para crear métodos shim que permitan convertir los datos recibidos desde C/C++, llamar a los métodos de la biblioteca y realizar la conversión inversa de los datos de salida. Por ejemplo, este método se escribió para BLAKE3:

#[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn blake3_apply_shim ( begin : * const c_char , _size : u32 , out_char_data : * mut u8 ,

#[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn blake3_apply_shim ( begin : * const c_char , _size : u32 , out_char_data : * mut u8 , ) -> * mut c_char { if begin . is_null () { let err_str = CString :: new ( "input was a null pointer" ) . unwrap (); return err_str . into_raw (); } let mut hasher = blake3 :: Hasher :: new (); let input_bytes = CStr :: from_ptr ( begin ); let input_res = input_bytes . to_bytes (); hasher . update ( input_res ); let mut reader = hasher . finalize_xof (); reader . fill ( std :: slice :: from_raw_parts_mut ( out_char_data , blake3 :: OUT_LEN )); std :: ptr :: null_mut () }

Este método recibe como entrada una cadena compatible con C, su tamaño y un puntero a la cadena de salida. Luego, convierte las entradas compatibles con C en tipos que usan los métodos reales de la biblioteca y los invoca. Después, debe convertir las salidas de los métodos de la biblioteca de nuevo a un tipo compatible con C. En ese caso concreto, la biblioteca admitía la escritura directa en el puntero mediante el método fill() , por lo que la conversión no fue necesaria. La recomendación principal aquí es crear menos métodos, para que tenga que hacer menos conversiones en cada llamada a un método y no genere demasiada sobrecarga.

Cabe señalar que el atributo #[no_mangle] y extern "C" son obligatorios para todos esos métodos. Sin ellos, no será posible realizar una compilación compatible con C/C++ correctamente. Además, son necesarios para el siguiente paso de la integración.

Después de escribir el código para los métodos shim, debemos preparar el archivo de cabecera de la biblioteca. Esto puede hacerse manualmente, o puede usar la biblioteca cbindgen para generarlo automáticamente. En caso de usar cbindgen, tendrá que escribir un script de compilación build.rs e incluir cbindgen como build-dependency.

Un ejemplo de un script de compilación que puede generar automáticamente un archivo de cabecera:

let crate_dir = env :: var ( "CARGO_MANIFEST_DIR" ) . unwrap (); let package_name = env :: var ( "CARGO_PKG_NAME" ) . unwrap (); let output_file = ( "include/" . to_owned () + & format! ( "{}.h" , package_name )) . to_string (); match cbindgen :: generate ( & crate_dir ) { Ok ( header ) => { header . write_to_file ( & output_file ); } Err ( err ) => { panic! ( "{}" , err ) } }

Además, debes usar el atributo #[no_mangle] y extern "C" para cada atributo compatible con C. De lo contrario, la biblioteca puede compilarse de forma incorrecta y cbindgen no podrá autogenerar el archivo de cabecera.

Después de todos estos pasos, puedes probar tu biblioteca en un proyecto pequeño para detectar cualquier problema de compatibilidad o de generación de cabeceras. Si surge algún problema durante la generación de cabeceras, puedes intentar configurarla con el archivo cbindgen.toml (puedes encontrar una plantilla aquí: https://github.com/eqrion/cbindgen/blob/master/template.toml ).

Cabe destacar el problema que surgió al integrar BLAKE3: MemorySanitizer puede provocar falsos positivos, ya que no puede determinar si algunas variables de Rust están inicializadas o no. Se resolvió escribiendo un método con una definición más explícita para algunas variables, aunque esta implementación del método es más lenta y se usa solo para corregir las compilaciones de MemorySanitizer.