ClickHouse se puede compilar en las siguientes plataformas:
Esta guía de compilación está dirigida a colaboradores que modifican ClickHouse.Si no vas a modificar el código fuente de ClickHouse, puedes instalar una versión precompilada de ClickHouse como se describe en Quick Start.
- x86_64
- AArch64
- PowerPC 64 LE (experimental)
- s390/x (experimental)
- RISC-V 64 (experimental)
El siguiente tutorial se basa en Ubuntu Linux, pero también debería funcionar en cualquier otra distribución de Linux con los ajustes adecuados. La versión mínima recomendada de Ubuntu para desarrollo es la 24.04 LTS. En este tutorial se da por hecho que tienes una copia local del repositorio de ClickHouse con todos los submódulos descargados.
Suposiciones
Primero, consulte la documentación general sobre requisitos previos. ClickHouse usa CMake y Ninja para la compilación. Opcionalmente, puede instalar ccache para que la compilación reutilice archivos objeto ya compilados.
Instalar los requisitos previos
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential git cmake ccache python3 ninja-build nasm yasm gawk lsb-release wget software-properties-common gnupg
Para instalar Clang en Ubuntu/Debian, utiliza el script de instalación automática de LLVM disponible aquí.
Instalar el compilador Clang
Para otras distribuciones de Linux, comprueba si puedes instalar alguno de los paquetes precompilados de LLVM. Desde febrero de 2026, se requiere Clang 21 o una versión superior. GCC y otros compiladores no son compatibles.
wget https://apt.llvm.org/llvm.sh
chmod +x llvm.sh
sudo ./llvm.sh 21
Instalar el compilador de Rust (opcional)
Primero, sigue los pasos de la documentación oficial de Rust para instalar
Rust es una dependencia opcional de ClickHouse. Si Rust no está instalado, algunas funcionalidades de ClickHouse se omitirán durante la compilación.
rustup.
Al igual que con las dependencias de C++, ClickHouse usa vendoring para controlar exactamente qué se instala y evitar depender de servicios de terceros (como el repositorio
crates.io).
Aunque en modo release debería funcionar cualquier versión moderna del toolchain de rustup con estas dependencias, si planeas habilitar sanitizers debes usar una versión que coincida exactamente con la misma
std que se usa en CI (para la que vendoramos los crates):
rustup toolchain install nightly-2026-03-22
rustup default nightly-2026-03-22
rustup component add rust-src
Recomendamos crear un directorio
Compilar ClickHouse
build separado dentro de
ClickHouse que contenga todos los artefactos de compilación:
Puede tener varios directorios diferentes (p. ej.,
mkdir build
cd build
build_release,
build_debug, etc.) para distintos tipos de compilación.
Opcional: Si tiene instaladas varias versiones del compilador, puede indicar el compilador exacto que desea usar.
Para fines de desarrollo, se recomiendan las compilaciones de depuración. En comparación con las compilaciones de lanzamiento, tienen un nivel más bajo de optimización del compilador (
export CC=clang-21
export CXX=clang++-21
-O), lo que ofrece una mejor experiencia de depuración.
Además, las excepciones internas de tipo
LOGICAL_ERROR provocan un cierre inmediato en lugar de fallar de forma controlada.
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Debug ..
Ejecute ninja para compilar:
Si desea usar un depurador como gdb, añada
-D DEBUG_O_LEVEL="0" al comando anterior para eliminar todas las optimizaciones del compilador, ya que pueden interferir con la capacidad de gdb para ver o acceder a las variables.
Si desea compilar todos los binarios (utilidades y pruebas), ejecute ninja sin parámetros:
ninja clickhouse
Puede controlar la cantidad de procesos de compilación en paralelo con el parámetro
ninja
-j:
ninja -j 1 clickhouse
clickhouse-server,
clickhouse-client y otros binarios similares son enlaces simbólicos en el directorio
programs/ que apuntan al ejecutable
clickhouse una vez finalizada la compilación.
Una vez finalizada correctamente la compilación, encontrará el ejecutable en
Ejecutar el ejecutable de ClickHouse
ClickHouse/<build_dir>/programs/:
El servidor de ClickHouse intenta encontrar un archivo de configuración
config.xml en el directorio actual.
Como alternativa, puede especificar un archivo de configuración en la línea de comandos mediante
-C.
Para conectarse al servidor de ClickHouse con
clickhouse-client, abra otra terminal, vaya a
ClickHouse/build/programs/ y ejecute
./clickhouse client.
Si recibe el mensaje
Connection refused en macOS o FreeBSD, pruebe a especificar la dirección de host 127.0.0.1:
clickhouse client --host 127.0.0.1
Opciones avanzadas
Si no necesitas la funcionalidad que proporcionan bibliotecas de terceros, puedes acelerar aún más la compilación:
Compilación mínima
En caso de problemas, tendrás que arreglártelas por tu cuenta… Rust requiere una conexión a internet. Para desactivar la compatibilidad con Rust:
cmake -DENABLE_LIBRARIES=OFF
cmake -DENABLE_RUST=OFF
Puede sustituir el binario de producción de ClickHouse instalado en su sistema por el binario compilado de ClickHouse. Para ello, instale ClickHouse en su equipo siguiendo las instrucciones del sitio web oficial. A continuación, ejecute:
Ejecutar el ejecutable de ClickHouse
Ten en cuenta que
sudo service clickhouse-server stop
sudo cp ClickHouse/build/programs/clickhouse /usr/bin/
sudo service clickhouse-server start
clickhouse-client,
clickhouse-server y otros son enlaces simbólicos al binario
clickhouse compartido.
También puedes ejecutar tu binario personalizado de ClickHouse con el archivo de configuración del paquete de ClickHouse instalado en tu sistema:
sudo service clickhouse-server stop
sudo -u clickhouse ClickHouse/build/programs/clickhouse server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml
Instale los requisitos previos en OpenSUSE Tumbleweed:
Compilar en cualquier sistema Linux
Instala los requisitos previos en Fedora Rawhide:
sudo zypper install git cmake ninja clang-c++ python lld nasm yasm gawk
git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
mkdir build
cmake -S . -B build
cmake --build build
sudo yum update
sudo yum --nogpg install git cmake make clang python3 ccache lld nasm yasm gawk
git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
mkdir build
cmake -S . -B build
cmake --build build
Puedes ejecutar cualquier compilación en local en un entorno similar al de CI con:
Compilación en Docker
donde BUILD_JOB_NAME es el nombre del job, tal como aparece en el informe de CI; p. ej., “Build (arm_release)”, “Build (amd_debug)” Este comando descarga la Docker image adecuada
python -m ci.praktika run "BUILD_JOB_NAME"
clickhouse/binary-builder con todas las dependencias necesarias
y ejecuta dentro de ella el script de compilación:
./ci/jobs/build_clickhouse.py
La salida de la compilación se colocará en
./ci/tmp/.
Funciona tanto en arquitecturas AMD como ARM y no requiere dependencias adicionales aparte de Python con el módulo
requests disponible y Docker.