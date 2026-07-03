Guía sobre ingestión, consumo, protocolos de red y convenciones de cliente para las integraciones con ClickHouse.

Documenting your integration. Esta página le orienta sobre la superficie de integración para que pueda definir el alcance del trabajo de ingestión y consumo. Para la validación y la publicación, continúe con Testing your integration

Hay dos vías para llevar datos a ClickHouse. Elige según si tu producto debe encargarse del plano de ingestión o delegarlo.

​ Ruta A: ClickPipes (gestionado, solo para ClickHouse Cloud)

Si prefiere no crear ni operar infraestructura de ingestión, ClickPipes es el servicio gestionado que extrae datos de las fuentes de su cliente y los lleva a su servicio de ClickHouse Cloud. ClickPipes se encarga del escalado, la paralelización, los reintentos y la generación de informes sobre el retraso.

Las fuentes compatibles actualmente incluyen:

Streaming: Apache Kafka (incluidos MSK, Confluent Cloud, Redpanda, Azure Event Hubs, WarpStream), Amazon Kinesis

Apache Kafka (incluidos MSK, Confluent Cloud, Redpanda, Azure Event Hubs, WarpStream), Amazon Kinesis Almacenamiento de objetos: Amazon S3 (y almacenamientos compatibles con S3), Google Cloud Storage, Azure Blob Storage

Amazon S3 (y almacenamientos compatibles con S3), Google Cloud Storage, Azure Blob Storage CDC: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery

​ Ruta B: ingestión gestionada por ti mediante un cliente oficial de un lenguaje

Si controlas el pipeline, usa uno de los clientes oficiales de lenguaje . Se encargan de la serialización, el procesamiento por lotes, TLS, la compresión y el pool de conexiones. Tú pasas primitivas del runtime; el cliente se encarga del formato de transmisión.

Clientes oficiales: Python, Go, Java, JavaScript, Rust, C#, C++

Ambos protocolos: HTTP (todos los clientes) y TCP nativo (solo los clientes de Go y C++)

Autenticación: nombre de usuario y contraseña sobre TLS de forma predeterminada; mTLS y la autenticación SSL con certificado de cliente son compatibles con todos los clientes principales

El formato de los datos suele ser un detalle de implementación. Los clientes convierten los tipos del runtime a ClickHouse Native o al formato RowBinary. Si ya generas Arrow, Parquet, JSONEachRow u otro formato, la mayoría de los clientes exponen una API de bytes en bruto para datos preserializados

Para maximizar el rendimiento, agrupa 10K–100K filas por lote y apunta a aproximadamente una inserción por segundo como límite superior para las inserciones síncronas. Si el procesamiento por lotes en el lado del cliente no es práctico, usa inserciones asíncronas para trasladar el procesamiento por lotes al servidor

Tanto HTTP como TCP nativo transportan consultas. Native es binario y tiene menos sobrecarga. HTTP funciona a través de equilibradores de carga y proxies. Ambos son opciones de primer nivel; elija en función de la infraestructura, no de carencias de funcionalidad.

Código de la aplicación: use los mismos clientes oficiales de lenguaje que para la ingestión

use los mismos clientes oficiales de lenguaje que para la ingestión Herramientas de BI y SQL: ClickHouse incluye un driver JDBC v2 oficial (Java) y un driver ODBC. Tableau, Looker, Power BI, Metabase, Apache Superset y Grafana se integran mediante estos drivers o conectores específicos mantenidos por ClickHouse y sus partners

ClickHouse incluye un driver JDBC v2 oficial (Java) y un driver ODBC. Tableau, Looker, Power BI, Metabase, Apache Superset y Grafana se integran mediante estos drivers o conectores específicos mantenidos por ClickHouse y sus partners Formato de resultados: los clientes suelen encargarse de la serialización. Puede solicitar Arrow, Parquet u otros formatos columnares en tránsito si su producto los necesita

​ Tamaño del conjunto de resultados

La mayoría de las consultas analíticas devuelven conjuntos de resultados pequeños (agregados, resúmenes, top-N), y la red rara vez es el cuello de botella. Las tablas de ClickHouse pueden contener miles de millones de filas, y un SELECT * sin acotar sobre una tabla de hechos grande puede mover terabytes. Delimite la solicitud en su aplicación: use LIMIT , paginación, lecturas en streaming y listas explícitas de columnas. Si desarrolla analíticas orientadas al usuario, trate los conjuntos de resultados no acotados como un problema de UX, no de transporte.

ClickHouse tiene un sistema de tipos muy completo: Array, Tuple, Map, JSON, Nested, LowCardinality y más. Los clientes oficiales los asignan a tipos nativos del lenguaje. Si su producto expone datos de ClickHouse a los usuarios finales, defina desde el principio una estrategia de correspondencia de tipos.

​ Siguientes pasos

​ Convención de la cadena User-Agent

Los clientes HTTP deben establecer una cadena User-Agent que identifique su integración. ClickHouse la analiza en el servidor para hacer un seguimiento de la adopción, mostrar telemetría de uso y orientar la hoja de ruta.

Formato:

<app_name>/<app_version> <client_name>/<client_version> (<comment>; <key1>: <value1>; <key2>: <value2>)

Ejemplos:

clickhouse-java/0.8.0

my-analytics-app/3.1.2 clickhouse-js/1.2.0 (env: staging; region: us-east-1; lv: node/20.10)

Reglas:

No puede haber espacios en el nombre ni en la versión del cliente

Si incluyes un comentario, debe ir primero

Claves de metadatos estándar: lv (versión del lenguaje o del framework), os , arch

(versión del lenguaje o del framework), , Los clientes TCP y del protocolo nativo informan el nombre y la versión del cliente mediante campos del protocolo, no con User-Agent

User-Agent y los campos relacionados. Si usas JDBC, consulta identificación del cliente para ver cómo el controlador establecey los campos relacionados.

​ Acceso al sandbox y a la prueba gratuita