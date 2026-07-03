El controlador ODBC de ClickHouse proporciona una interfaz compatible con los estándares para conectar aplicaciones compatibles con ODBC a ClickHouse. Implementa la API de ODBC y permite que aplicaciones, herramientas de BI y entornos de scripting ejecuten consultas SQL, recuperen resultados e interactúen con ClickHouse mediante mecanismos conocidos.

El controlador se comunica con el servidor de ClickHouse mediante el protocolo HTTP , que es el protocolo principal admitido en todas las implementaciones de ClickHouse. Esto permite que el controlador funcione de forma uniforme en distintos entornos, incluidas instalaciones locales, servicios gestionados en la nube y entornos en los que solo está disponible el acceso basado en HTTP.

El código fuente del controlador está disponible en el repositorio de GitHub de ClickHouse-ODBC

Para una mejor compatibilidad, recomendamos encarecidamente actualizar su servidor de ClickHouse a la versión 24.11 o posterior.

Este controlador está en desarrollo activo. Es posible que algunas funcionalidades de ODBC todavía no estén implementadas por completo. La versión actual se centra en proporcionar conectividad esencial y la funcionalidad principal de ODBC, con funciones adicionales previstas para futuras versiones. Sus comentarios son muy valiosos y ayudan a orientar la priorización de nuevas funciones y mejoras. Si encuentra limitaciones, funcionalidades que faltan o comportamientos inesperados, comparta sus observaciones o solicitudes de nuevas funciones a través del rastreador de incidencias en https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/issues

​ Instalación en Windows

Puede encontrar la última versión del controlador en https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/releases/latest . Desde allí, puede descargar y ejecutar el instalador MSI y seguir unos sencillos pasos de instalación.

Puede probar el controlador ejecutando este sencillo script de PowerShell. Copie el texto siguiente, configure la URL, el usuario y la contraseña, y péguelo en la consola de PowerShell; después de ejecutar $reader.GetValue(0) , debería mostrarse la versión de su servidor de ClickHouse.

$url = "http://127.0.0.1:8123/" $username = "default" $password = "" $conn = New-Object System.Data.Odbc.OdbcConnection( " ` Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)}; ` Url= $url ; ` Username= $username ; ` Password= $password " ) $conn .Open () $cmd = $conn .CreateCommand () $cmd .CommandText = "select version()" $reader = $cmd .ExecuteReader () $reader .Read () $reader .GetValue ( 0 ) $reader .Close () $conn .Close ()

​ Parámetros de configuración

Los parámetros siguientes representan las opciones de configuración más utilizadas para establecer una conexión con el controlador ODBC de ClickHouse. Cubren opciones esenciales de autenticación, comportamiento de la conexión y gestión de datos. La lista completa de los parámetros compatibles está disponible en la página de GitHub del proyecto https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc

Url : Especifica el endpoint HTTP(S) completo del servidor de ClickHouse. Esto incluye el protocolo, el host, el puerto y la ruta opcional.

: Especifica el endpoint HTTP(S) completo del servidor de ClickHouse. Esto incluye el protocolo, el host, el puerto y la ruta opcional. Username : El nombre de usuario utilizado para la autenticación con el servidor de ClickHouse.

: El nombre de usuario utilizado para la autenticación con el servidor de ClickHouse. Password : La contraseña asociada al nombre de usuario especificado. Si no se proporciona, el controlador se conecta sin autenticación mediante contraseña.

: La contraseña asociada al nombre de usuario especificado. Si no se proporciona, el controlador se conecta sin autenticación mediante contraseña. Database : La base de datos predeterminada que se usará para la conexión.

: La base de datos predeterminada que se usará para la conexión. Timeout : El tiempo máximo (en segundos) que el controlador espera una respuesta del servidor antes de cancelar la solicitud.

: El tiempo máximo (en segundos) que el controlador espera una respuesta del servidor antes de cancelar la solicitud. ClientName : Un identificador personalizado que se envía al servidor de ClickHouse como parte de los metadatos del cliente. Es útil para la trazabilidad o para distinguir el tráfico de distintas aplicaciones. Este parámetro formará parte del encabezado User-Agent en las solicitudes HTTP generadas por el controlador.

: Un identificador personalizado que se envía al servidor de ClickHouse como parte de los metadatos del cliente. Es útil para la trazabilidad o para distinguir el tráfico de distintas aplicaciones. Este parámetro formará parte del encabezado User-Agent en las solicitudes HTTP generadas por el controlador. Compression : Habilita o deshabilita la compresión HTTP para las cargas útiles de solicitud y respuesta. Cuando está habilitada, puede reducir el uso de ancho de banda y mejorar el rendimiento en conjuntos de resultados grandes.

: Habilita o deshabilita la compresión HTTP para las cargas útiles de solicitud y respuesta. Cuando está habilitada, puede reducir el uso de ancho de banda y mejorar el rendimiento en conjuntos de resultados grandes. SqlCompatibilitySettings : Habilita ajustes de consulta que hacen que ClickHouse se comporte más como una base de datos relacional tradicional. Esto resulta útil cuando las consultas las generan automáticamente herramientas de terceros, por ejemplo, Power BI. Estas herramientas normalmente no tienen en cuenta ciertos comportamientos específicos de ClickHouse y pueden generar consultas que den lugar a errores o resultados inesperados. Consulte ajustes de ClickHouse usados por el parámetro de configuración SqlCompatibilitySettings para obtener más detalles.

A continuación se muestran algunos ejemplos de la cadena de conexión completa que se pasa al controlador para configurar una conexión.

Un servidor de ClickHouse instalado localmente en una instancia de WSL

Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=http://localhost:8123/;Username=default

Una instancia de ClickHouse Cloud.

Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=https://you-instance-url.gcp.clickhouse.cloud:8443/;Username=default;Password=your-password

​ Integración con Microsoft Power BI

Puede usar el controlador ODBC para conectar Microsoft Power BI a un servidor de ClickHouse. Power BI ofrece dos opciones de conexión: el conector ODBC genérico y el ClickHouse Connector, ambos incluidos en las instalaciones estándar de Power BI.

Ambos conectores usan ODBC internamente, pero difieren en sus capacidades:

ClickHouse Connector (recomendado) Usa ODBC internamente, pero admite el modo DirectQuery. En este modo, Power BI genera automáticamente consultas SQL y recupera solo los datos necesarios para cada visualización u operación de filtrado.

ODBC Connector Admite solo el modo Import. Power BI ejecuta la consulta proporcionada por el usuario (o selecciona la tabla completa) e importa el conjunto de resultados completo en Power BI. Las actualizaciones posteriores vuelven a importar el conjunto de datos completo.

Elija el conector según su caso de uso. DirectQuery funciona mejor para dashboards interactivos con conjuntos de datos grandes. Elija el modo Import cuando necesite copias locales completas de los datos.

Para obtener más información sobre la integración de Microsoft Power BI con ClickHouse, consulte la página de documentación de ClickHouse sobre la integración con Power BI

​ Configuración de compatibilidad con SQL

ClickHouse tiene su propio dialecto SQL y, en algunos casos, se comporta de forma distinta a otras bases de datos, como MS SQL Server, MySQL o PostgreSQL. A menudo, estas diferencias suponen una ventaja, ya que introducen una sintaxis mejorada que facilita el uso de las funcionalidades de ClickHouse.

Sin embargo, el controlador ODBC suele usarse en entornos en los que las consultas las generan herramientas de terceros, como Power BI, en lugar de escribirlas los usuarios. Estas consultas suelen basarse en un subconjunto mínimo del estándar SQL. En esos casos, las desviaciones de ClickHouse respecto del estándar SQL pueden no comportarse como se espera y producir resultados o errores inesperados. El controlador ODBC proporciona un parámetro de configuración adicional, SqlCompatibilitySettings , que habilita opciones específicas de consulta para que el comportamiento de ClickHouse se ajuste más al SQL estándar.

​ Ajustes de ClickHouse habilitadas por el parámetro de configuración SqlCompatibilitySettings

Esta sección describe qué configuraciones modifica el controlador ODBC y por qué.

De forma predeterminada, ClickHouse no permite convertir tipos Nullable en tipos no anulables. Sin embargo, muchas herramientas de BI no distinguen entre tipos anulables y no anulables al realizar conversiones de tipo. Como resultado, es habitual ver consultas como la siguiente generadas por herramientas de BI:

SELECT sum ( CAST ( value , 'Int32' )) FROM values

Por defecto, cuando la columna value es Nullable, esta consulta fallará con el mensaje:

DB::Exception: Cannot convert NULL value to non-Nullable type: while executing 'FUNCTION CAST(__table1.value :: 2, 'Int32'_String :: 1) -> CAST(__table1.value, 'Int32'_String) Int32 : 0'. (CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN)

Habilitar cast_keep_nullable cambia el comportamiento de CAST para que preserve la nulabilidad de sus argumentos. Esto hace que el comportamiento de ClickHouse se acerque más al de otras bases de datos y al estándar SQL para este tipo de conversión.

ClickHouse permite hacer referencia a expresiones de la misma lista SELECT mediante sus alias. Por ejemplo, esta consulta evita la repetición y es más fácil de escribir:

SELECT sum ( value ) AS S, count () AS C, S / C FROM test

Esta funcionalidad se usa ampliamente, pero otras bases de datos normalmente no resuelven los alias de esta forma en la misma lista SELECT , y esas consultas darían un error. Los problemas se hacen más evidentes cuando un alias tiene el mismo nombre que una columna. Por ejemplo:

SELECT sum ( value ) AS value , avg ( value ) FROM test

¿Qué value debe agregar avg(value) ? De forma predeterminada, ClickHouse prefiere el alias, lo que efectivamente convierte esto en una agregación anidada, que no es lo que esperan la mayoría de las herramientas.

Por sí solo, esto rara vez supone un problema, pero algunas herramientas de BI generan consultas con subconsultas que reutilizan alias de columnas. Por ejemplo, Power BI suele generar consultas similares a la siguiente:

SELECT sum (C1) AS C1, count (C1) AS C2 FROM ( SELECT sum ( value ) AS C1 FROM test GROUP BY group_index ) AS TBL

Las referencias a C1 pueden generar el siguiente error:

Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function sum(C1) AS C1 is found inside another aggregate function in query. (ILLEGAL_AGGREGATION)

Por lo general, otras bases de datos no resuelven los alias de esta forma en el mismo nivel y, en su lugar, tratan C1 como una columna de la subconsulta. Para preservar un comportamiento similar en ClickHouse y permitir que esas consultas se ejecuten sin errores, el controlador ODBC habilita prefer_column_name_to_alias .

En la mayoría de los casos, habilitar estas opciones no debería ser un problema. Sin embargo, los usuarios con la configuración readonly establecida en 1 no pueden cambiar ninguna opción, ni siquiera para las consultas SELECT . Para esos usuarios, habilitar SqlCompatibilitySettings provocará un error. En la siguiente sección se explica cómo hacer que este parámetro de configuración funcione para usuarios de solo lectura.

​ Hacer que la configuración de compatibilidad con SQL funcione para usuarios de solo lectura

Al conectarse a ClickHouse mediante el controlador ODBC con el parámetro SqlCompatibilitySettings habilitado, un usuario con la configuración readonly establecida en 1 verá un error porque el controlador intenta modificar la configuración de la consulta:

Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'cast_keep_nullable' setting in readonly mode. (READONLY) Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'prefer_column_name_to_alias' setting in readonly mode. (READONLY)

Esto ocurre porque los usuarios en modo de solo lectura no pueden cambiar la configuración, ni siquiera en consultas SELECT individuales. Hay varias formas de solucionarlo.

Opción 1. Establecer readonly en 2

Esta es la opción más sencilla. Establecer readonly en 2 permite cambiar la configuración sin sacar al usuario del modo de solo lectura.

ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING readonly = 2

En la mayoría de los casos, establecer readonly en 2 es la forma más fácil y recomendada de resolver este problema. Si esto no te funciona, usa la segunda opción.

Opción 2. Cambiar la configuración del usuario para que coincida con la que establece el controlador ODBC.

Esto también es sencillo: actualiza la configuración del usuario para que coincida de antemano con la que el controlador ODBC intenta establecer.

ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING cast_keep_nullable = 1 , prefer_column_name_to_alias = 1

Con este cambio, el controlador ODBC aún puede intentar aplicar la configuración, pero como los valores ya coinciden, no se realiza ningún cambio efectivo y se evita el error.

Esta opción también es sencilla, pero requiere mantenimiento: las versiones más recientes del controlador pueden cambiar la lista de opciones de configuración o agregar otras nuevas por compatibilidad. Si fijas manualmente estas opciones de configuración en el usuario de ODBC, es posible que debas actualizarlas cada vez que el controlador ODBC empiece a aplicar opciones de configuración adicionales.