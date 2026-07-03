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La documentación de integraciones de este sitio ofrece a los usuarios finales un único lugar para revisar y solucionar problemas de sus configuraciones. Esta página describe qué incluir, dónde van los archivos y cómo abrir un pull request. Empieza con Crear integraciones y Probar tu integración si aún no lo has hecho.

Dónde está la documentación

  • Repositorio: ClickHouse/clickhouse-docs
  • Formato: Markdown, generado con Docusaurus
  • Ubicación: /docs/integrations/<category>/<your-integration>/, donde <category> refleja lo que hace tu producto (data-visualization, data-ingestion, language-clients, etc.)
  • Proceso: abre un pull request a main. El equipo de integraciones de ClickHouse lo revisará. Quienes contribuyen por primera vez firman el Contributor License Agreement cuando el bot lo solicita en la PR
Las páginas de integración de este repositorio son la referencia principal para los usuarios finales. Desde tu página de integración, puedes enlazar a documentación complementaria en tu sitio para ofrecer detalles específicos del producto. Buenos ejemplos: Tableau y Metabase.

Elegir una categoría

Elige la categoría que mejor se ajuste a lo que hace tu producto. Revisa las categorías existentes en Integrations antes de abrir una PR. Si no estás seguro, indica la categoría propuesta en la descripción de la PR y el equipo de Integrations te ayudará a ubicar la página.

Secciones obligatorias

Cada página de integración debe cubrir lo siguiente, idealmente en este orden:
  1. Propósito. Qué problema resuelve la integración, en dos o tres frases. Evita el texto de marketing. Los lectores suelen ser ingenieros que están definiendo una implementación
  2. Prerrequisitos y matriz de versiones compatibles. Qué debe tener instalado el usuario y qué versiones son compatibles con ClickHouse Cloud y las implementaciones self-hosted (de código abierto). Una tabla pequeña funciona bien
  3. Guía de configuración. Instrucciones paso a paso hasta conseguir una conexión funcional, con cobertura en paralelo de Cloud y self-hosted cuando haya diferencias (host, puerto, TLS)
  4. Autenticación. Qué modos de autenticación admites (como mínimo, nombre de usuario y contraseña sobre TLS, además de mTLS, certificado de cliente SSL y notas sobre listas de IP permitidas, si corresponde)
  5. Ejemplo de extremo a extremo. Al menos un ejemplo realista, desde la conexión hasta un resultado significativo. Usa un conjunto de datos de ejemplo de ClickHouse para que los lectores puedan reproducirlo
  6. Límites conocidos y características de rendimiento. Limitaciones del sistema de tipos, umbrales del conjunto de resultados, notas sobre throughput y funcionalidades no compatibles. La claridad aquí reduce la carga de soporte
  7. Solución de problemas. Errores comunes y sus soluciones. Dos o tres casos frecuentes bastan para una primera versión

Notas de estilo

  • Muestra tanto Cloud como self-hosted. Cloud suele usar HTTPS en el puerto 8443 y TCP nativo en 9440. Self-hosted usa por defecto 8123 y 9000
  • Usa las admonitions de Docusaurus (:::note, :::warning, :::tip) para las notas destacadas en lugar de párrafos en negrita
  • Enlaza a la documentación para ampliar información. Enlaza a la documentación existente sobre tipos de datos, formatos, JDBC, ClickPipes y temas similares en lugar de volver a explicarlos
  • Sin marketing. Las páginas de integración aquí son documentación de referencia técnica. El contenido promocional debe ir en tu sitio; podemos enlazarlo desde el directorio de socios

Plantilla para copiar y pegar

Completa las secciones entre corchetes, guárdalo como /docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md y abre una PR.

Revisión

El equipo de integraciones de ClickHouse revisa las PR para verificar la precisión técnica, la cobertura de Cloud y de entornos self-hosted, y el estilo de la documentación. Sigue iterando en la PR hasta que los revisores la aprueben. Esa aprobación es el requisito para poder hacer merge.
Última modificación el 3 de julio de 2026