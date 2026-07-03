Cómo contribuir páginas de integración a clickhouse-docs, incluidas las secciones obligatorias y una plantilla para copiar y pegar.

La documentación de integraciones de este sitio ofrece a los usuarios finales un único lugar para revisar y solucionar problemas de sus configuraciones. Esta página describe qué incluir, dónde van los archivos y cómo abrir un pull request.

​ Dónde está la documentación

Repositorio: ClickHouse/clickhouse-docs

Formato: Markdown, generado con Docusaurus

Markdown, generado con Docusaurus Ubicación: /docs/integrations/<category>/<your-integration>/ , donde <category> refleja lo que hace tu producto ( data-visualization , data-ingestion , language-clients , etc.)

, donde refleja lo que hace tu producto ( , , , etc.) Proceso: abre un pull request a main . El equipo de integraciones de ClickHouse lo revisará. Quienes contribuyen por primera vez firman el Contributor License Agreement cuando el bot lo solicita en la PR

Las páginas de integración de este repositorio son la referencia principal para los usuarios finales. Desde tu página de integración, puedes enlazar a documentación complementaria en tu sitio para ofrecer detalles específicos del producto.

​ Elegir una categoría

Elige la categoría que mejor se ajuste a lo que hace tu producto. Revisa las categorías existentes en Integrations antes de abrir una PR. Si no estás seguro, indica la categoría propuesta en la descripción de la PR y el equipo de Integrations te ayudará a ubicar la página.

​ Secciones obligatorias

Cada página de integración debe cubrir lo siguiente, idealmente en este orden:

Propósito. Qué problema resuelve la integración, en dos o tres frases. Evita el texto de marketing. Los lectores suelen ser ingenieros que están definiendo una implementación Prerrequisitos y matriz de versiones compatibles. Qué debe tener instalado el usuario y qué versiones son compatibles con ClickHouse Cloud y las implementaciones self-hosted (de código abierto). Una tabla pequeña funciona bien Guía de configuración. Instrucciones paso a paso hasta conseguir una conexión funcional, con cobertura en paralelo de Cloud y self-hosted cuando haya diferencias (host, puerto, TLS) Autenticación. Qué modos de autenticación admites (como mínimo, nombre de usuario y contraseña sobre TLS, además de mTLS, certificado de cliente SSL y notas sobre listas de IP permitidas, si corresponde) Ejemplo de extremo a extremo. Al menos un ejemplo realista, desde la conexión hasta un resultado significativo. Usa un conjunto de datos de ejemplo de ClickHouse para que los lectores puedan reproducirlo Límites conocidos y características de rendimiento. Limitaciones del sistema de tipos, umbrales del conjunto de resultados, notas sobre throughput y funcionalidades no compatibles. La claridad aquí reduce la carga de soporte Solución de problemas. Errores comunes y sus soluciones. Dos o tres casos frecuentes bastan para una primera versión

​ Notas de estilo

Muestra tanto Cloud como self-hosted. Cloud suele usar HTTPS en el puerto 8443 y TCP nativo en 9440 . Self-hosted usa por defecto 8123 y 9000

Cloud suele usar HTTPS en el puerto y TCP nativo en . Self-hosted usa por defecto y Usa las admonitions de Docusaurus ( :::note , :::warning , :::tip ) para las notas destacadas en lugar de párrafos en negrita

( , , ) para las notas destacadas en lugar de párrafos en negrita Enlaza a la documentación para ampliar información. Enlaza a la documentación existente sobre tipos de datos, formatos, JDBC, ClickPipes y temas similares en lugar de volver a explicarlos

Enlaza a la documentación existente sobre tipos de datos, formatos, JDBC, ClickPipes y temas similares en lugar de volver a explicarlos Sin marketing. Las páginas de integración aquí son documentación de referencia técnica. El contenido promocional debe ir en tu sitio; podemos enlazarlo desde el directorio de socios

​ Plantilla para copiar y pegar

Completa las secciones entre corchetes, guárdalo como /docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md y abre una PR.

# [Your product] and ClickHouse [One to three sentences: what the integration does and why a ClickHouse user would want it.] ## Prerequisites - [Your product, version X.Y or later] - ClickHouse Cloud, or self-hosted ClickHouse version [ X.Y ] or later - [Anything else: driver, plugin, network access requirements] ### Version matrix | [Your product] | ClickHouse Cloud | ClickHouse open source | Notes | | -------------- | ---------------- | ---------------------- | -------- | | X.Y | ✅ | ✅ 24.x+ | [if any] | ## Setup ### Connect to ClickHouse Cloud 1. In the ClickHouse Cloud console, select your service and click **Connect** . 2. Choose **HTTPS** . Copy the host, port (8443), username, and password. 3. In [your product], [steps to configure the connection]. ### Connect to self-hosted ClickHouse 1. [How to point at a self-hosted instance — host, port 8123 or 9000, TLS notes.] 2. In [your product], [steps to configure the connection]. ## Authentication [List supported auth modes — username/password over TLS, mTLS, etc. — and how to configure each.] ## Example: querying the [ dataset ] dataset [Walkthrough using one of the ClickHouse example datasets, end-to-end.] ## Known limits - [Types not yet supported, e.g., deeply nested JSON] - [Result-set size thresholds or other performance notes] - [Feature gaps] ## Troubleshooting ### [Common error message] [Cause and resolution.] ### [Another common error] [Cause and resolution.]

El equipo de integraciones de ClickHouse revisa las PR para verificar la precisión técnica, la cobertura de Cloud y de entornos self-hosted, y el estilo de la documentación. Sigue iterando en la PR hasta que los revisores la aprueben. Esa aprobación es el requisito para poder hacer merge.