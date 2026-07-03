Portal de partnersUsa el portal de partners para registrar tu integración y acceder a recursos para partners. Las siguientes guías explican cómo crear, probar y documentar tu conector.
Léalas en este orden:
Guías
Después de crear y probar el prototipo, añada la página de su integración en
|Guía
|Qué cubre
|Creación de integraciones
|Rutas de ingestión y consumo, protocolos de red, clientes y convenciones de user-agent
|Pruebe su integración
|Modos de implementación, conjuntos de datos, cobertura de tipos y qué informar antes de la revisión
|Documentación de su integración
|Secciones obligatorias de la documentación, reglas de estilo y una plantilla de PR para la página de su producto
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/ y abra un pull request en
clickhouse-docs.