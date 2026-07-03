Página que explica por qué debes evitar la cláusula OPTIMIZE FINAL en ClickHouse

Las tablas de ClickHouse que usan el motor MergeTree almacenan los datos en disco como partes inmutables, que se crean cada vez que se insertan datos.

Cada inserción crea una nueva parte que contiene archivos de columnas ordenados y comprimidos, junto con metadatos como índices y sumas de verificación. Para obtener una descripción detallada de la estructura de las partes y de cómo se forman, recomendamos esta guía

Con el tiempo, los procesos en segundo plano fusionan las partes más pequeñas en otras más grandes para reducir la fragmentación y mejorar el rendimiento de las consultas.

Aunque resulte tentador forzar manualmente esta fusión usando:

OPTIMIZE TABLE < table > FINAL;

deberías evitar la operación OPTIMIZE FINAL en la mayoría de los casos, ya que inicia operaciones que consumen muchos recursos y pueden afectar al rendimiento del clúster.

OPTIMIZE FINAL vs FINAL OPTIMIZE FINAL no es lo mismo que FINAL , cuyo uso a veces es necesario para obtener resultados sin duplicados, como ocurre con ReplacingMergeTree . En general, se puede usar FINAL si tus consultas filtran por las mismas columnas que las de tu clave primaria.

​ Es costoso

Ejecutar OPTIMIZE FINAL obliga a ClickHouse a fusionar todas las partes activas en una sola parte, incluso si ya se han realizado fusiones de gran tamaño. Esto implica:

Descomprimir todas las partes Fusionar los datos Comprimirlos de nuevo Escribir la parte final en disco o en almacenamiento de objetos

Estos pasos requieren un uso intensivo de CPU y E/S y pueden sobrecargar considerablemente el sistema, especialmente cuando se trabaja con conjuntos de datos grandes.

​ Ignora los límites de seguridad

OPTIMIZE FINAL ignora esta salvaguarda, lo que significa que: Normalmente, ClickHouse evita fusionar partes de más de ~150 GB (configurable mediante max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool ). Pero, lo que significa que:

Puede intentar fusionar varias partes de 150 GB en una sola parte enorme

en una sola parte enorme Esto puede provocar tiempos de fusión prolongados , presión de memoria o incluso errores por falta de memoria

, o incluso Estas partes grandes pueden volverse difíciles de fusionar; es decir, los intentos de seguir fusionándolas pueden fallar por las razones indicadas anteriormente. En los casos en que las fusiones son necesarias para que el comportamiento en query time sea correcto, esto puede tener consecuencias no deseadas, como la acumulación de duplicados en un ReplacingMergeTree, lo que reduce el rendimiento en query time.

​ Deja que las fusiones en segundo plano hagan el trabajo

ClickHouse ya realiza fusiones inteligentes en segundo plano para optimizar el almacenamiento y la eficiencia de las consultas. Son incrementales, tienen en cuenta los recursos disponibles y respetan los umbrales configurados. A menos que tengas una necesidad muy específica (p. ej., finalizar los datos antes de congelar una tabla o exportarlos), es mejor dejar que ClickHouse gestione las fusiones por su cuenta.