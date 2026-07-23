Agregue direcciones IP permitidas

Para restringir qué clientes pueden usar la clave de API, en la sección Allow access to this API Key, seleccione Specific locations. Introduzca una dirección IP o un rango CIDR, como 203.0.113.1 o 203.0.113.0/24 , y agregue entradas adicionales según sea necesario.

Los Query API endpoints respetan las listas de IP permitidas a nivel de clave de API. Como las solicitudes se enrutan mediante proxy desde la infraestructura interna de ClickHouse, las listas de IP permitidas a nivel de servicio no se aplican. Consulte IP Access Control para obtener más información.

Haga clic en Generate API Key cuando haya terminado de configurar la clave.