Este documento describe la ClickHouse Cloud API. Para los endpoints de la API de bases de datos, consulte Cloud Endpoints API
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Abra la página API Keys
Puede usar la pestaña API Keys del menú de la izquierda para crear y administrar sus claves de API.
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Empiece a crear una clave de API
La página API Keys mostrará inicialmente un mensaje para crear su primera clave de API, como se muestra a continuación. Después de crear su primera clave, puede crear nuevas claves con el botón
New API Key que aparece en la esquina superior derecha.
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Configure la clave de API
Especifique el nombre de la clave, sus permisos y el tiempo de expiración.
Los permisos se corresponden con los roles predefinidos de ClickHouse Cloud. El rol de desarrollador tiene permisos de solo lectura para los servicios asignados y el rol de administrador tiene permisos completos de lectura y escritura.
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Agregue direcciones IP permitidas
Para restringir qué clientes pueden usar la clave de API, en la sección Allow access to this API Key, seleccione Specific locations. Introduzca una dirección IP o un rango CIDR, como
203.0.113.1 o
203.0.113.0/24, y agregue entradas adicionales según sea necesario.Los Query API endpoints respetan las listas de IP permitidas a nivel de clave de API. Como las solicitudes se enrutan mediante proxy desde la infraestructura interna de ClickHouse, las listas de IP permitidas a nivel de servicio no se aplican. Consulte IP Access Control para obtener más información.Haga clic en Generate API Key cuando haya terminado de configurar la clave.
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Guarde las credenciales de la clave de API
La siguiente pantalla mostrará su ID de clave y el secreto de la clave. Copie estos valores y guárdelos en un lugar seguro, como una bóveda. Estos valores no volverán a mostrarse después de salir de esta pantalla.
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Autentique las solicitudes de API
La ClickHouse Cloud API usa autenticación básica HTTP para verificar la validez de sus claves de API. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo usar sus claves de API para enviar solicitudes a la ClickHouse Cloud API con
curl:
$ KEY_ID=mykeyid
$ KEY_SECRET=mykeysecret
$ curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations
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Administre las claves de API existentes
Al volver a la página API Keys, verá el nombre de la clave, los últimos cuatro caracteres del ID de clave, los permisos, el estado, la fecha de expiración y el creador. Desde esta pantalla puede editar el nombre de la clave, los permisos y la expiración. También puede deshabilitar o eliminar claves desde esta pantalla.
Eliminar una clave de API es una acción permanente. Cualquier servicio que use la clave perderá inmediatamente el acceso a ClickHouse Cloud.
Para obtener más información sobre los endpoints, consulta la Referencia de la API. Usa tu clave de API y tu secreto de API con la URL base
Endpoints
https://api.clickhouse.cloud/v1.