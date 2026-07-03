Skip to main content
La mayoría de los usuarios no necesitarán esta APILa configuración predeterminada de DB ClickPipes está diseñada para gestionar la mayoría de las cargas de trabajo sin necesidad de ajustes. Si cree que su carga de trabajo requiere escalado, abra un caso de soporte y le orientaremos sobre la configuración óptima para su caso de uso.
La API de escalado puede ser útil para:
  • Cargas iniciales grandes (más de 4 TB)
  • Migrar una cantidad moderada de datos lo más rápido posible
  • Admitir más de 8 ClickPipes de CDC en el mismo servicio
Antes de intentar escalar, tenga en cuenta lo siguiente: Aumentar la escala incrementará proporcionalmente sus costes de cómputo de ClickPipes. Si está aumentando la escala solo para las cargas iniciales, es importante reducirla después de que finalice el snapshot para evitar cargos inesperados. Para obtener más información sobre los precios, consulte Precios de Postgres CDC.

Requisitos previos para este proceso

Antes de empezar, necesitará:
  1. Una API key de ClickHouse con permisos de Admin en el servicio de ClickHouse Cloud de destino.
  2. Un DB ClickPipe (Postgres, MySQL o MongoDB) que se haya aprovisionado en el servicio en algún momento. La infraestructura de CDC se crea junto con el primer ClickPipe, y los endpoints de escalado quedan disponibles a partir de ese momento.

Pasos para escalar DB ClickPipes

Configure las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Obtenga la configuración actual de escalado (opcional):
Configure el escalado deseado. Las configuraciones admitidas incluyen entre 1 y 32 núcleos de CPU, con la memoria (GB) establecida en 4× el número de núcleos:
Espera a que la configuración se aplique (normalmente, 3-5 minutos). Una vez finalizado el escalado, el endpoint GET reflejará los nuevos valores:
Última modificación el 3 de julio de 2026