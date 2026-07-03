- Cargas iniciales grandes (más de 4 TB)
- Migrar una cantidad moderada de datos lo más rápido posible
- Admitir más de 8 ClickPipes de CDC en el mismo servicio
- Asegurarse de que la base de datos de origen tenga suficiente capacidad disponible
- Ajustar primero el paralelismo y el particionado de la carga inicial al crear un ClickPipe
- Comprobar si hay transacciones de larga duración en el origen que puedan estar provocando retrasos en la CDC
Antes de empezar, necesitará:
Requisitos previos para este proceso
- Una API key de ClickHouse con permisos de Admin en el servicio de ClickHouse Cloud de destino.
- Un DB ClickPipe (Postgres, MySQL o MongoDB) que se haya aprovisionado en el servicio en algún momento. La infraestructura de CDC se crea junto con el primer ClickPipe, y los endpoints de escalado quedan disponibles a partir de ese momento.
Configure las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Pasos para escalar DB ClickPipes
Obtenga la configuración actual de escalado (opcional):
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID>
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
Configure el escalado deseado. Las configuraciones admitidas incluyen entre 1 y 32 núcleos de CPU, con la memoria (GB) establecida en 4× el número de núcleos:
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 2000,
"replicaMemoryGb": 8
},
"requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7",
"status": 200
}
Espera a que la configuración se aplique (normalmente, 3-5 minutos). Una vez finalizado el escalado, el endpoint GET reflejará los nuevos valores:
cat <<EOF | tee cdc_scaling.json
{
"replicaCpuMillicores": 32000,
"replicaMemoryGb": 128
}
EOF
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
-d @cdc_scaling.json | jq
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 32000,
"replicaMemoryGb": 128
},
"requestId": "5a76d642-d29f-45af-a857-8c4d4b947bf0",
"status": 200
}