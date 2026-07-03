La mayoría de los usuarios no necesitarán esta API La configuración predeterminada de DB ClickPipes está diseñada para gestionar la mayoría de las cargas de trabajo sin necesidad de ajustes. Si cree que su carga de trabajo requiere escalado, abra un caso de soporte y le orientaremos sobre la configuración óptima para su caso de uso.

La API de escalado puede ser útil para:

Cargas iniciales grandes (más de 4 TB)

Migrar una cantidad moderada de datos lo más rápido posible

Admitir más de 8 ClickPipes de CDC en el mismo servicio

Antes de intentar escalar, tenga en cuenta lo siguiente:

Asegurarse de que la base de datos de origen tenga suficiente capacidad disponible

Ajustar primero el paralelismo y el particionado de la carga inicial al crear un ClickPipe

Comprobar si hay transacciones de larga duración en el origen que puedan estar provocando retrasos en la CDC

Aumentar la escala incrementará proporcionalmente sus costes de cómputo de ClickPipes. Si está aumentando la escala solo para las cargas iniciales, es importante reducirla después de que finalice el snapshot para evitar cargos inesperados. Para obtener más información sobre los precios, consulte Si está aumentando la escala solo para las cargas iniciales, es importante reducirla después de que finalice el snapshot para evitar cargos inesperados. Para obtener más información sobre los precios, consulte Precios de Postgres CDC

​ Requisitos previos para este proceso

Antes de empezar, necesitará:

Una API key de ClickHouse con permisos de Admin en el servicio de ClickHouse Cloud de destino. Un DB ClickPipe (Postgres, MySQL o MongoDB) que se haya aprovisionado en el servicio en algún momento. La infraestructura de CDC se crea junto con el primer ClickPipe, y los endpoints de escalado quedan disponibles a partir de ese momento.

​ Pasos para escalar DB ClickPipes

Configure las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_ID =< Your ClickHouse service I D > KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t >

Obtenga la configuración actual de escalado (opcional):

curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result" : { "replicaCpuMillicores" : 2000, "replicaMemoryGb" : 8 }, "requestId" : "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status" : 200 }

Configure el escalado deseado. Las configuraciones admitidas incluyen entre 1 y 32 núcleos de CPU, con la memoria (GB) establecida en 4× el número de núcleos:

cat << EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 32000, "replicaMemoryGb": 128 } EOF curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

Espera a que la configuración se aplique (normalmente, 3-5 minutos). Una vez finalizado el escalado, el endpoint GET reflejará los nuevos valores: