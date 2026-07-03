Descubra qué es ClickHouse Cloud, sus ventajas frente a la versión de código abierto y las funciones clave de esta plataforma de análisis totalmente gestionada

​ ¿Qué es ClickHouse Cloud?

ClickHouse Cloud es un servicio en la nube totalmente gestionado creado por los creadores originales de ClickHouse, la base de datos analítica columnar de código abierto para procesamiento en línea más rápida y popular.

Con Cloud, nos encargamos de la infraestructura, el mantenimiento, el escalado y las operaciones para que puedas centrarte en lo que más te importa: crear valor para tu organización y tus clientes más rápido.

​ Ventajas de ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud ofrece varias ventajas importantes frente a la versión de código abierto:

Rápido retorno de valor : Empieza a desarrollar al instante sin tener que dimensionar ni escalar tu clúster.

: Empieza a desarrollar al instante sin tener que dimensionar ni escalar tu clúster. Escalado sin interrupciones : El escalado automático se adapta a cargas de trabajo variables para que no tengas que sobredimensionar para los picos de uso.

: El escalado automático se adapta a cargas de trabajo variables para que no tengas que sobredimensionar para los picos de uso. Operaciones sin servidor : Deja que nosotros nos encarguemos del dimensionamiento, el escalado, la seguridad, la fiabilidad y las actualizaciones.

: Deja que nosotros nos encarguemos del dimensionamiento, el escalado, la seguridad, la fiabilidad y las actualizaciones. Precios transparentes : Paga solo por lo que usas, con reservas de recursos y controles de escalado.

: Paga solo por lo que usas, con reservas de recursos y controles de escalado. Coste total de propiedad : La mejor relación precio-rendimiento y una baja carga administrativa.

: La mejor relación precio-rendimiento y una baja carga administrativa. Amplio ecosistema: Usa tus conectores de datos favoritos, herramientas de visualización, SQL y clientes para distintos lenguajes.

​ Comparación de ClickHouse autogestionado y ClickHouse Cloud