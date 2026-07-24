SQL Console es la forma más rápida y sencilla de explorar y consultar tus bases de datos en ClickHouse Cloud. Puedes usar SQL Console para:

Conectarte a tus servicios de ClickHouse Cloud

Ver, filtrar y ordenar los datos de las tablas

Ejecutar consultas y visualizar los resultados con solo unos clics

Compartir consultas con los miembros del equipo y colaborar de forma más eficaz.

​ Explorar tablas

​ Ver la lista de tablas y la información del esquema

En el área de la barra lateral izquierda encontrará una vista general de las tablas de su instancia de ClickHouse. Use el selector de bases de datos situado en la parte superior de la barra lateral izquierda para ver las tablas de una base de datos específica

Las tablas de la lista también se pueden expandir para ver las columnas y los tipos de datos

​ Explorar los datos de una tabla

Haz clic en una tabla de la lista para abrirla en una pestaña nueva. En la Vista de tabla, los datos pueden verse, seleccionarse y copiarse fácilmente. Ten en cuenta que la estructura y el formato se conservan al copiar y pegar en aplicaciones de hojas de cálculo como Microsoft Excel y Google Sheets. Puedes pasar de una página de datos a otra (paginadas en bloques de 30 filas) usando la navegación del pie de la tabla.

​ Inspección de datos en celdas

La herramienta Cell Inspector puede usarse para ver grandes cantidades de datos contenidas en una sola celda. Para abrirla, haz clic con el botón derecho en una celda y selecciona ‘Inspect Cell’. El contenido de Cell Inspector se puede copiar haciendo clic en el icono de copiar, en la esquina superior derecha del inspector.

​ Filtrado y ordenación de tablas

​ Ordenar una tabla

Para ordenar una tabla en la SQL Console, abra una tabla y seleccione el botón ‘Ordenar’ en la barra de herramientas. Este botón abrirá un menú que le permitirá configurar la ordenación. Puede elegir la columna por la que desea ordenar y definir el orden (ascendente o descendente). Seleccione ‘Aplicar’ o presione Enter para ordenar la tabla

La SQL Console también le permite añadir varios criterios de ordenación a una tabla. Haga clic de nuevo en el botón ‘Ordenar’ para añadir otro criterio de ordenación. Nota: los criterios de ordenación se aplican en el orden en que aparecen en el panel de ordenación (de arriba abajo). Para eliminar un criterio de ordenación, simplemente haga clic en el botón ‘x’ situado junto a él.

​ Filtrar una tabla

Para filtrar una tabla en la SQL Console, abra una tabla y seleccione el botón ‘Filter’. Al igual que al ordenar, este botón abrirá un menú que le permitirá configurar el filtro. Puede elegir la columna por la que desea filtrar y seleccionar los criterios necesarios. La SQL Console muestra de forma inteligente opciones de filtro que se corresponden con el tipo de datos que contiene la columna.

Cuando esté conforme con el filtro, puede seleccionar ‘Aplicar’ para filtrar los datos. También puede añadir filtros adicionales, como se muestra a continuación.

Al igual que con la función de ordenación, haga clic en el botón ‘x’ situado junto a un filtro para eliminarlo.

​ Filtrar y ordenar a la vez

La SQL Console te permite filtrar y ordenar una tabla al mismo tiempo. Para ello, añade todos los filtros y criterios de ordenación que quieras siguiendo los pasos descritos anteriormente y haz clic en el botón ‘Aplicar’.

​ Crear una consulta a partir de filtros y ordenaciones

La SQL Console puede convertir directamente los filtros y las ordenaciones en consultas con un solo clic. Solo tiene que seleccionar el botón ‘Create Query’ en la barra de herramientas con los parámetros de ordenación y filtro que prefiera. Después de hacer clic en ‘Create query’, se abrirá una nueva pestaña de consulta, ya rellenada con el comando SQL correspondiente a los datos de la vista de tabla.

Los filtros y las ordenaciones no son obligatorios al usar la función ‘Create Query’.

Puede obtener más información sobre cómo hacer consultas en la SQL Console leyendo la documentación sobre consultas en (link).

​ Creación y ejecución de una consulta

​ Crear una consulta

Hay dos formas de crear una nueva consulta en la SQL Console.

Haz clic en el botón ’+’ de la barra de pestañas

Selecciona el botón ‘New Query’ en la lista de consultas de la barra lateral izquierda

​ Ejecutar una consulta

Para ejecutar una consulta, escriba su comando o comandos SQL en el SQL Editor y haga clic en el botón ‘Run’ o use el atajo cmd / ctrl + enter . Para escribir y ejecutar varios comandos de forma secuencial, asegúrese de agregar un punto y coma después de cada comando.

Opciones de ejecución de consultas De forma predeterminada, al hacer clic en el botón ‘Run’ se ejecutarán todos los comandos incluidos en el SQL Editor. La SQL Console admite otras dos opciones de ejecución de consultas:

Ejecutar los comandos seleccionados

Ejecutar el comando en la posición del cursor

Para ejecutar los comandos seleccionados, resalte el comando o la secuencia de comandos que desee y haga clic en el botón ‘Run’ (o use el atajo cmd / ctrl + enter ). También puede seleccionar ‘Run selected’ en el menú contextual del SQL Editor (que se abre al hacer clic con el botón derecho en cualquier parte del editor) cuando haya una selección activa.

El comando ubicado en la posición actual del cursor puede ejecutarse de dos maneras:

Seleccione ‘At Cursor’ en el menú ampliado de opciones de ejecución (o use el atajo de teclado correspondiente cmd / ctrl + shift + enter

Seleccionando ‘Run at cursor’ en el menú contextual del SQL Editor

El comando ubicado en la posición del cursor parpadeará en amarillo al ejecutarse.

​ Cancelar una consulta

Mientras una consulta está en ejecución, el botón ‘Run’ de la barra de herramientas del Editor de consultas se sustituirá por un botón ‘Cancel’. Solo tiene que hacer clic en este botón o pulsar Esc para cancelar la consulta. Nota: Los resultados que ya se hayan devuelto seguirán disponibles después de la cancelación.

​ Guardar una consulta

Si aún no tiene nombre, la consulta debería aparecer como ‘Untitled Query’. Haz clic en el nombre de la consulta para cambiarlo. Al cambiarle el nombre, la consulta se guardará.

También puedes usar el botón Guardar o el atajo de teclado cmd / ctrl + s para guardar una consulta.

​ Uso de GenAI para gestionar consultas

Esta función le permite escribir consultas como preguntas en lenguaje natural y hacer que la consola de consultas genere consultas SQL en función del contexto de las tablas disponibles. GenAI también puede ayudarle a depurar sus consultas.

​ Configuración de la tabla

Vamos a importar el example dataset UK Price Paid y usarlo para crear algunas consultas de GenAI.

Abre un servicio de ClickHouse Cloud. Crea una nueva consulta haciendo clic en el icono +. Pega y ejecuta el siguiente código: CREATE TABLE uk_price_paid ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 , 'other' = 0 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 , 'unknown' = 0 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2); Esta consulta debería tardar alrededor de 1 segundo en completarse. Cuando termine, deberías tener una tabla vacía llamada `uk_price_paid. Crea una nueva consulta y pega la siguiente consulta: INSERT INTO uk_price_paid WITH splitByChar( ' ' , postcode) AS p SELECT toUInt32(price_string) AS price, parseDateTimeBestEffortUS( time ) AS date , p[1] AS postcode1, p[2] AS postcode2, transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type , b = 'Y' AS is_new, transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration, addr1, addr2, street, locality, town, district, county FROM url ( 'http://prod.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv' , 'CSV' , 'uuid_string String, price_string String, time String, postcode String, a String, b String, c String, addr1 String, addr2 String, street String, locality String, town String, district String, county String, d String, e String' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 10 ;

Esta consulta obtiene el conjunto de datos del sitio web gov.uk . Este archivo ocupa ~4 GB, así que esta consulta tardará unos minutos en completarse. Una vez que ClickHouse haya procesado la consulta, tendrás el conjunto de datos completo en la tabla uk_price_paid .

​ Creación de consultas

Vamos a crear una consulta en lenguaje natural.

Selecciona la tabla uk_price_paid y, a continuación, haz clic en Create Query. Haz clic en Generate SQL. Es posible que se te pida aceptar que tus consultas se envíen a Chat-GPT. Debes seleccionar I agree para continuar. Ahora puedes usar este prompt para introducir una consulta en lenguaje natural y hacer que ChatGPT la convierta en una consulta SQL. En este ejemplo, vamos a introducir: Muéstrame el precio total y el número total de todas las transacciones de uk_price_paid por año. La consola generará la consulta que buscamos y la mostrará en una pestaña nueva. En nuestro ejemplo, GenAI creó la siguiente consulta: -- Muéstrame el precio total y el número total de todas las transacciones de uk_price_paid por año. SELECT year ( date ), sum (price) as total_price, Count ( * ) as total_transactions FROM uk_price_paid GROUP BY year ( date ) Una vez que hayas comprobado que la consulta es correcta, haz clic en Run para ejecutarla.

Ahora, probemos las capacidades de depuración de consultas de GenAI.

Cree una nueva consulta haciendo clic en el icono + y pegue el siguiente código: -- Muéstrame el precio total y el número total de todas las transacciones de uk_price_paid por año. SELECT year ( date ), sum (pricee) as total_price, Count ( * ) as total_transactions FROM uk_price_paid GROUP BY year ( date ) Haga clic en Run. La consulta falla porque estamos intentando obtener valores de pricee en lugar de price . Haga clic en Fix Query. GenAI intentará corregir la consulta. En este caso, cambió pricee por price . También detectó que toYear es una función más adecuada en este caso. Seleccione Aplicar para añadir los cambios sugeridos a la consulta y haga clic en Run.

Tenga en cuenta que GenAI es una característica experimental. Tenga cuidado al ejecutar consultas generadas por GenAI en cualquier conjunto de datos.

​ Funciones avanzadas para consultas

​ Buscar en los resultados de la consulta

Después de ejecutar una consulta, puedes buscar rápidamente en el conjunto de resultados devuelto mediante el cuadro de búsqueda del panel de resultados. Esta función te ayuda a previsualizar los resultados de una cláusula WHERE adicional o simplemente a comprobar que un dato específico esté incluido en el conjunto de resultados. Después de introducir un valor en el cuadro de búsqueda, el panel de resultados se actualizará y devolverá los registros que contengan una entrada que coincida con el valor introducido. En este ejemplo, buscaremos todas las apariciones de breakfast en la tabla hackernews para comentarios que contengan ClickHouse (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas):

Nota: Se devolverá cualquier campo que coincida con el valor introducido. Por ejemplo, el tercer registro de la captura de pantalla anterior no coincide con ‘breakfast’ en el campo by , pero sí en el campo text :

​ Ajuste de la configuración de paginación

De forma predeterminada, el panel de resultados de la consulta mostrará todos los registros de resultados en una sola página. En el caso de conjuntos de resultados más grandes, puede ser preferible paginar los resultados para facilitar su visualización. Esto puede hacerse mediante el selector de paginación situado en la esquina inferior derecha del panel de resultados:

Al seleccionar un tamaño de página, la paginación se aplicará inmediatamente al conjunto de resultados y las opciones de navegación aparecerán en el centro del pie del panel de resultados

​ Exportación de los datos de los resultados de consultas

Los resultados de las consultas pueden exportarse fácilmente en formato CSV directamente desde la SQL Console. Para ello, abre el menú ••• situado a la derecha de la barra de herramientas del panel de resultados y selecciona ‘Descargar como CSV’.

​ Visualización de datos de consultas

Algunos datos pueden interpretarse más fácilmente en forma de gráfico. Puede crear rápidamente visualizaciones a partir de los resultados de una consulta directamente desde la SQL Console con solo unos clics. Como ejemplo, usaremos una consulta que calcula estadísticas semanales de los viajes en taxi de NYC:

SELECT toStartOfWeek(pickup_datetime) AS week , sum (total_amount) AS fare_total, sum (trip_distance) AS distance_total, count ( * ) AS trip_total FROM nyc_taxi GROUP BY 1 ORDER BY 1 ASC

Sin una visualización, estos resultados son difíciles de interpretar. Convirtámoslos en un gráfico.

​ Creación de gráficos

Para empezar a crear su visualización, seleccione la opción ‘Chart’ en la barra de herramientas del panel de resultados de la consulta. Aparecerá un panel de configuración del gráfico:

Comenzaremos creando un gráfico de barras sencillo para seguir trip_total por week . Para ello, arrastraremos el campo week al eje x y el campo trip_total al eje y:

La mayoría de los tipos de gráficos admiten varios campos en los ejes numéricos. Para demostrarlo, arrastraremos el campo fare_total al eje y:

​ Personalización de gráficos

La SQL Console admite diez tipos de gráfico que pueden seleccionarse desde el selector de tipo de gráfico del panel de configuración del gráfico. Por ejemplo, podemos cambiar fácilmente el tipo de gráfico anterior de Bar a Area:

Los títulos de los gráficos coinciden con el nombre de la consulta que proporciona los datos. Si se actualiza el nombre de la consulta, el título del gráfico también se actualizará:

También se pueden ajustar varias características más avanzadas del gráfico en la sección ‘Advanced’ del panel de configuración del gráfico. Para empezar, ajustaremos la siguiente configuración:

Subtítulo

Títulos de los ejes

Orientación de las etiquetas del eje x

Nuestro gráfico se actualizará en consecuencia:

En algunos casos, puede ser necesario ajustar las escalas de los ejes de cada campo de forma independiente. Esto también puede hacerse en la sección ‘Advanced’ del panel de configuración del gráfico, especificando valores mínimos y máximos para el rango de un eje. Por ejemplo, el gráfico anterior se ve bien, pero para mostrar la correlación entre nuestros campos trip_total y fare_total , los rangos de los ejes necesitan algunos ajustes:

​ Compartir consultas

La SQL Console le permite compartir consultas con su equipo. Cuando se comparte una consulta, todos los miembros del equipo pueden verla y editarla. Las consultas compartidas son una excelente manera de colaborar con su equipo.

Para compartir una consulta, haga clic en el botón ‘Share’ de la barra de herramientas de la consulta.

Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá compartir la consulta con todos los miembros de un equipo. Si tiene varios equipos, puede seleccionar con qué equipo compartir la consulta.