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Chart version 2.xThis page documents the v2.x subchart-based Helm chart. If you are still using the v1.x inline-template chart, see Helm cloud deployments (v1.x). For migration steps, see the Upgrade guide.
This guide covers cloud-specific configurations for deploying ClickStack on managed Kubernetes services. For basic installation, see the main Helm deployment guide.

Google Kubernetes Engine (GKE)

When deploying to GKE, you may need to override certain values due to cloud-specific networking behavior.

LoadBalancer DNS resolution issue

GKE’s LoadBalancer service can cause internal DNS resolution issues where pod-to-pod communication resolves to external IPs instead of staying within the cluster network. This specifically affects the OTEL collector’s connection to the OpAMP server. Symptoms:
  • OTEL collector logs showing “connection refused” errors with cluster IP addresses
  • OpAMP connection failures like: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
Solution: Use the fully qualified domain name (FQDN) for the OpAMP server URL:

GKE example values

Amazon EKS

For EKS deployments, consider these common configurations:
For AWS ALB Ingress configurations, see the Additional Manifests guide and the ALB example values.

Azure AKS

For AKS deployments:

Production cloud deployment checklist

Before deploying ClickStack to production on any cloud provider:
  • Configure proper hyperdx.frontendUrl with your external domain/IP
  • Set up ingress with TLS for HTTPS access
  • Override OpAMP server URL with FQDN if experiencing connection issues (especially on GKE)
  • Configure storage classes for ClickHouse and Keeper volume claims
  • Set appropriate resource requests and limits
  • Enable monitoring and alerting
  • Configure backup and disaster recovery
  • Implement proper secret management via hyperdx.secrets or external secrets

Production best practices

Resource management

High availability

Persistent storage

Ensure persistent volumes are configured for data retention via the operator CR specs:
Cloud-specific storage classes:
  • GKE: pd-ssd or pd-balanced
  • EKS: gp3 or io2
  • AKS: managed-premium or managed-csi

Browser compatibility notes

For HTTP-only deployments (development/testing), some browsers may show crypto API errors due to secure context requirements. For production deployments, always use HTTPS with proper TLS certificates through ingress configuration. See Ingress configuration for TLS setup instructions.

Next steps

Last modified on July 3, 2026