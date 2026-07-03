Google Kubernetes Engine (GKE)When deploying to GKE, you may need to override certain values due to cloud-specific networking behavior.
LoadBalancer DNS resolution issueGKE’s LoadBalancer service can cause internal DNS resolution issues where pod-to-pod communication resolves to external IPs instead of staying within the cluster network. This specifically affects the OTEL collector’s connection to the OpAMP server. Symptoms:
- OTEL collector logs showing “connection refused” errors with cluster IP addresses
- OpAMP connection failures like:
dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
--set hyperdx.config.OPAMP_SERVER_URL="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
GKE example values
# values-gke.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP
config:
OPAMP_SERVER_URL: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "pd-ssd"
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "pd-ssd"
resources:
requests:
storage: 10Gi
Amazon EKSFor EKS deployments, consider these common configurations:
For AWS ALB Ingress configurations, see the Additional Manifests guide and the ALB example values.
# values-eks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "gp3"
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "gp3"
resources:
requests:
storage: 10Gi
Azure AKSFor AKS deployments:
# values-aks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "managed-csi"
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "managed-csi"
resources:
requests:
storage: 10Gi
Production cloud deployment checklistBefore deploying ClickStack to production on any cloud provider:
- Configure proper
hyperdx.frontendUrlwith your external domain/IP
- Set up ingress with TLS for HTTPS access
- Override OpAMP server URL with FQDN if experiencing connection issues (especially on GKE)
- Configure storage classes for ClickHouse and Keeper volume claims
- Set appropriate resource requests and limits
- Enable monitoring and alerting
- Configure backup and disaster recovery
- Implement proper secret management via
hyperdx.secretsor external secrets
Production best practices
Resource management
hyperdx:
deployment:
resources:
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
limits:
cpu: "2"
memory: 4Gi
otel-collector:
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 128Mi
limits:
cpu: 200m
memory: 256Mi
High availability
hyperdx:
deployment:
replicas: 3
topologySpreadConstraints:
- maxSkew: 1
topologyKey: kubernetes.io/hostname
whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway
labelSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: clickstack
podDisruptionBudget:
enabled: true
minAvailable: 1
Persistent storageEnsure persistent volumes are configured for data retention via the operator CR specs:
Cloud-specific storage classes:
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 100Gi
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
storageClassName: "fast-ssd"
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
- GKE:
pd-ssdor
pd-balanced
- EKS:
gp3or
io2
- AKS:
managed-premiumor
managed-csi
Browser compatibility notesFor HTTP-only deployments (development/testing), some browsers may show crypto API errors due to secure context requirements. For production deployments, always use HTTPS with proper TLS certificates through ingress configuration. See Ingress configuration for TLS setup instructions.
Next steps
- Configuration guide - API keys, secrets, and ingress
- Deployment options - External systems configuration
- Upgrade guide - Migrating from v1.x to v2.x
- Additional manifests - Custom Kubernetes objects
- Main Helm guide - Basic installation
- Cloud deployments (v1.x) - v1.x cloud configurations