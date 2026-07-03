Cloud-specific configurations for deploying ClickStack on GKE, EKS, and AKS

Chart version 2.x v2.x subchart-based Helm chart. If you are still using the v1.x inline-template chart, see This page documents thesubchart-based Helm chart. If you are still using the v1.x inline-template chart, see Helm cloud deployments (v1.x) . For migration steps, see the Upgrade guide

This guide covers cloud-specific configurations for deploying ClickStack on managed Kubernetes services. For basic installation, see the main Helm deployment guide

​ Google Kubernetes Engine (GKE)

When deploying to GKE, you may need to override certain values due to cloud-specific networking behavior.

​ LoadBalancer DNS resolution issue

GKE’s LoadBalancer service can cause internal DNS resolution issues where pod-to-pod communication resolves to external IPs instead of staying within the cluster network. This specifically affects the OTEL collector’s connection to the OpAMP server.

Symptoms:

OTEL collector logs showing “connection refused” errors with cluster IP addresses

OpAMP connection failures like: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Solution:

Use the fully qualified domain name (FQDN) for the OpAMP server URL:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set hyperdx.config.OPAMP_SERVER_URL="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

​ GKE example values

# values-gke.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP config : OPAMP_SERVER_URL : "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "pd-ssd" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "pd-ssd" resources : requests : storage : 10Gi

​ Amazon EKS

For EKS deployments, consider these common configurations:

# values-eks.yaml hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "gp3" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "gp3" resources : requests : storage : 10Gi

​ Azure AKS

For AKS deployments:

# values-aks.yaml hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "managed-csi" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "managed-csi" resources : requests : storage : 10Gi

​ Production cloud deployment checklist

Before deploying ClickStack to production on any cloud provider:

Configure proper hyperdx.frontendUrl with your external domain/IP

Configure proper with your external domain/IP Set up ingress with TLS for HTTPS access

Set up ingress with TLS for HTTPS access Override OpAMP server URL with FQDN if experiencing connection issues (especially on GKE)

Override OpAMP server URL with FQDN if experiencing connection issues (especially on GKE) Configure storage classes for ClickHouse and Keeper volume claims

Configure storage classes for ClickHouse and Keeper volume claims Set appropriate resource requests and limits

Set appropriate resource requests and limits Enable monitoring and alerting

Enable monitoring and alerting Configure backup and disaster recovery

Configure backup and disaster recovery Implement proper secret management via hyperdx.secrets or external secrets

​ Production best practices

​ Resource management

hyperdx : deployment : resources : requests : cpu : 500m memory : 1Gi limits : cpu : "2" memory : 4Gi otel-collector : resources : requests : cpu : 100m memory : 128Mi limits : cpu : 200m memory : 256Mi

​ High availability

hyperdx : deployment : replicas : 3 topologySpreadConstraints : - maxSkew : 1 topologyKey : kubernetes.io/hostname whenUnsatisfiable : ScheduleAnyway labelSelector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : clickstack podDisruptionBudget : enabled : true minAvailable : 1

​ Persistent storage

Ensure persistent volumes are configured for data retention via the operator CR specs:

clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 100Gi mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - metadata : name : data-volume spec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi

Cloud-specific storage classes:

GKE : pd-ssd or pd-balanced

: or EKS : gp3 or io2

: or AKS: managed-premium or managed-csi

​ Browser compatibility notes

For HTTP-only deployments (development/testing), some browsers may show crypto API errors due to secure context requirements. For production deployments, always use HTTPS with proper TLS certificates through ingress configuration.

See Ingress configuration for TLS setup instructions.