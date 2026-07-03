Astrato تقدّم Astrato ذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية الحقيقي للمؤسسات وشركات البيانات، عبر وضع التحليلات في متناول كل مستخدم وتمكينه من إنشاء لوحات المعلومات والتقارير وتطبيقات البيانات الخاصة به، بما يتيح الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيانات دون الحاجة إلى مساعدة قسم تقنية المعلومات. وتُسرّع Astrato التبنّي، وتعجّل اتخاذ القرار، وتوحّد التحليلات، والتحليلات المضمنة، وإدخال البيانات، وتطبيقات البيانات ضمن منصة واحدة. كما تجمع Astrato بين التنفيذ والتحليلات في منصة واحدة، وتوفّر إمكانية الكتابة الراجعة المباشرة، والتفاعل مع نماذج ML، وتسريع تحليلاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي — لتتجاوز مجرد لوحات المعلومات، بفضل دعم Pushdown SQL في Astrato.

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