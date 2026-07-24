إذا كان مربع الاختيار Set Session ID مفعّلًا في علامة التبويب Advanced (افتراضيًا)، فلا تتردد في ضبط الإعدادات على مستوى الجلسة باستخدام
علامة تبويب Initial SQL
SET my_setting=value;
في 99% من الحالات، لن تحتاج إلى علامة تبويب Advanced. أما في 1% المتبقية، فيمكنك استخدام الإعدادات التالية:
علامة تبويب Advanced
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معلَمات الاتصال المخصّصة. يكون
socket_timeoutمحددًا بالفعل افتراضيًا، وقد تحتاج إلى تغيير هذا المعلَم إذا كانت بعض عمليات الاستخراج تستغرق وقتًا طويلًا جدًا في التحديث. تُحدَّد قيمة هذا المعلَم بالمللي ثانية. ويمكنك العثور على بقية المعلَمات هنا، ثم إضافتها في هذا الحقل مفصولة بفواصل
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custom_http_paramsالمخصّص في JDBC Driver. يتيح لك هذا الحقل تمرير بعض المعلَمات إلى سلسلة الاتصال الخاصة بـ ClickHouse عبر إرسال القيم إلى معلَم
custom_http_paramsالخاص بالمشغّل. على سبيل المثال، بهذه الطريقة يتم تحديد
session_idعند تفعيل مربع الاختيار Set Session ID
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typeMappingsفي JDBC Driver. يتيح لك هذا الحقل تمرير قائمة بتعيينات أنواع بيانات ClickHouse إلى أنواع بيانات Java التي يستخدمها JDBC Driver. يعرض الموصل تلقائيًا الأعداد الصحيحة الكبيرة كسلاسل نصية بفضل هذا المعلَم، ويمكنك تغيير ذلك بتمرير مجموعة التعيينات الخاصة بك (لا أعرف لماذا) باستخداماقرأ المزيد عن التعيين في القسم المقابل
UInt256=java.lang.Double,Int256=java.lang.Double
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معلَمات URL الخاصة بـ JDBC Driver. يمكنك تمرير بقية معلَمات المشغّل، مثل
jdbcCompliance، في هذا الحقل. انتبه: يجب تمرير قيم المعلَمات بتنسيق URL Encoded. وإذا مرّرت
custom_http_paramsأو
typeMappingsفي هذا الحقل وفي الحقول السابقة ضمن علامة تبويب Advanced، فستكون لقيم الحقلين السابقين في علامة تبويب Advanced أولوية أعلى
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مربع الاختيار Set Session ID. يلزم هذا الخيار لضبط الإعدادات على مستوى الجلسة في علامة تبويب Initial SQL، ويُنشئ
session_idمع طابع زمني ورقم شبه عشوائي بالتنسيق
"tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"
بشكل افتراضي، يعرض المشغّل الحقول من الأنواع UInt64 وInt128 و(U)Int256 كسلاسل نصية، لكنه يعرضها فقط ولا يحولها. وهذا يعني أنك عند محاولة كتابة الحقل المحسوب التالي، ستحصل على خطأ
دعم محدود لأنواع البيانات UInt64 وInt128 و(U)Int256
للعمل مع حقول Integer الكبيرة كما لو كانت سلاسل نصية، يجب تغليف الحقل صراحةً بالدالة STR()
LEFT([myUInt256], 2) // Error!
ومع ذلك، تُستخدم مثل هذه الحقول غالبًا لحساب عدد القيم الفريدة (مثل المعرّفات كـ Watch ID وVisit ID في Yandex.Metrica) أو كـ بُعد لتحديد مستوى تفصيل التصور، وهي تؤدي هذا الغرض جيدًا.
LEFT(STR([myUInt256]), 2) // Works well!
عند استخدام معاينة البيانات (عرض البيانات) لجدول يحتوي على حقول UInt64، لم يعد يظهر أي خطأ.
COUNTD([myUInt256]) // Works well too!