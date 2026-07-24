​ علامة تبويب Initial SQL

إذا كان مربع الاختيار Set Session ID مفعّلًا في علامة التبويب Advanced (افتراضيًا)، فلا تتردد في ضبط الإعدادات على مستوى الجلسة باستخدام

SET my_setting=value;

​ علامة تبويب Advanced

في 99% من الحالات، لن تحتاج إلى علامة تبويب Advanced. أما في 1% المتبقية، فيمكنك استخدام الإعدادات التالية:

معلَمات الاتصال المخصّصة . يكون socket_timeout محددًا بالفعل افتراضيًا، وقد تحتاج إلى تغيير هذا المعلَم إذا كانت بعض عمليات الاستخراج تستغرق وقتًا طويلًا جدًا في التحديث. تُحدَّد قيمة هذا المعلَم بالمللي ثانية. ويمكنك العثور على بقية المعلَمات . يكونمحددًا بالفعل افتراضيًا، وقد تحتاج إلى تغيير هذا المعلَم إذا كانت بعض عمليات الاستخراج تستغرق وقتًا طويلًا جدًا في التحديث. تُحدَّد قيمة هذا المعلَم بالمللي ثانية. ويمكنك العثور على بقية المعلَمات هنا ، ثم إضافتها في هذا الحقل مفصولة بفواصل

custom_http_params المخصّص في JDBC Driver . يتيح لك هذا الحقل تمرير بعض المعلَمات إلى سلسلة الاتصال الخاصة بـ ClickHouse عبر إرسال القيم إلى session_id عند تفعيل مربع الاختيار Set Session ID . يتيح لك هذا الحقل تمرير بعض المعلَمات إلى سلسلة الاتصال الخاصة بـ ClickHouse عبر إرسال القيم إلى معلَم custom_http_params الخاص بالمشغّل . على سبيل المثال، بهذه الطريقة يتم تحديدعند تفعيل مربع الاختيار Set Session ID

typeMappings في JDBC Driver . يتيح لك هذا الحقل . يتيح لك هذا الحقل تمرير قائمة بتعيينات أنواع بيانات ClickHouse إلى أنواع بيانات Java التي يستخدمها JDBC Driver . يعرض الموصل تلقائيًا الأعداد الصحيحة الكبيرة كسلاسل نصية بفضل هذا المعلَم، ويمكنك تغيير ذلك بتمرير مجموعة التعيينات الخاصة بك (لا أعرف لماذا) باستخدام UInt256=java.lang.Double,Int256=java.lang.Double اقرأ المزيد عن التعيين في القسم المقابل

معلَمات URL الخاصة بـ JDBC Driver . يمكنك تمرير بقية jdbcCompliance ، في هذا الحقل. انتبه: يجب تمرير قيم المعلَمات بتنسيق URL Encoded. وإذا مرّرت custom_http_params أو typeMappings في هذا الحقل وفي الحقول السابقة ضمن علامة تبويب Advanced، فستكون لقيم الحقلين السابقين في علامة تبويب Advanced أولوية أعلى . يمكنك تمرير بقية معلَمات المشغّل ، مثل، في هذا الحقل. انتبه: يجب تمرير قيم المعلَمات بتنسيق URL Encoded. وإذا مرّرتأوفي هذا الحقل وفي الحقول السابقة ضمن علامة تبويب Advanced، فستكون لقيم الحقلين السابقين في علامة تبويب Advanced أولوية أعلى

مربع الاختيار Set Session ID. يلزم هذا الخيار لضبط الإعدادات على مستوى الجلسة في علامة تبويب Initial SQL، ويُنشئ session_id مع طابع زمني ورقم شبه عشوائي بالتنسيق "tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"

​ دعم محدود لأنواع البيانات UInt64 وInt128 و(U)Int256

بشكل افتراضي، يعرض المشغّل الحقول من الأنواع UInt64 وInt128 و(U)Int256 كسلاسل نصية، لكنه يعرضها فقط ولا يحولها. وهذا يعني أنك عند محاولة كتابة الحقل المحسوب التالي، ستحصل على خطأ

LEFT([myUInt256], 2) // Error!

للعمل مع حقول Integer الكبيرة كما لو كانت سلاسل نصية، يجب تغليف الحقل صراحةً بالدالة STR()

LEFT(STR([myUInt256]), 2) // Works well!

ومع ذلك، تُستخدم مثل هذه الحقول غالبًا لحساب عدد القيم الفريدة (مثل المعرّفات كـ Watch ID وVisit ID في Yandex.Metrica) أو كـ بُعد لتحديد مستوى تفصيل التصور، وهي تؤدي هذا الغرض جيدًا.

COUNTD([myUInt256]) // Works well too!

عند استخدام معاينة البيانات (عرض البيانات) لجدول يحتوي على حقول UInt64، لم يعد يظهر أي خطأ.